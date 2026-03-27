Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων
Ειδική εξόρμηση της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Δράσης της ΓΑΔΑ με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22 Μαρτίου στον Βοτανικό στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο της επιχείρησης τέθηκαν υπό διακριτική επιτήρηση υπαίθριοι χώροι και σημεία της περιοχής, όπου εντοπίστηκαν άτομα να προβαίνουν σε ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε δημόσιους χώρους, προκαλώντας σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Σκουπιδότοποι στον Βοτανικό
Συνελήφθησαν 5 άτομα, που κατελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να απορρίπτουν παράνομα αδρανή οικοδομικά υλικά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, διάφορες συσκευασίες μη ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.
Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Τέλος, κατασχέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα τέλεσης των ανωτέρω πράξεων και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.600 ευρώ.
