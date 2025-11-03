Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα, που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια υγειονομική βόμβα. Εδώ και μέρες τόνοι ζωικών αποβλήτων, από εργοστάσιο με κατεψυγμένα προϊόντα που καταστράφηκε μετά από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του, εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, με τη δυσοσμία να είναι αφόρητη και τους κατοίκους να εκφράζουν φόβους για μόλυνση του νερού και του περιβάλλοντος.

Τα απόβλητα, αποτελούνται από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα υλικά.

Ο Σπύρος Τσιριγγάκης, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Αλεπούς μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την κατάσταση που επικρατεί.

Κέρκυρα: «Η δυσοσμία εκτείνεται σε ακτίνα 2-3 χιλιομέτρων»

«Εδώ και 18 μέρες υπάρχει έντονη βρώμα. Είναι μία «υγειονομική βόμβα» που έχει σκάσει, δεν περιμένουμε να σκάσει. Είναι 400 τόνοι προχωρημένης σήψης, απόβλητα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πριν από 18 μέρες. Ήταν αποθήκη κατεψυγμένων κρεάτων και είχε πολλούς τόνους. Καταστράφηκε ολοσχερώς, αλλά και τα προϊόντα που είναι μέσα», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Οι κάτοικοι δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους, πολλοί έχουν φύγει από αυτά. Η δυσοσμία φτάνει σε ακτίνα 2-3 χιλιομέτρων. Η Υγειονομική Υπηρεσία ήρθε και έκανε έλεγχο, ήρθε και Κλιμάκιο του υπ. Περιβάλλοντος. Μεταφέρθηκαν κάποιοι τόνοι σε μία άλλη περιοχή της Ελλάδας, στην Φιλιππιάδα, αλλά αυτό σταμάτησε γιατί δεν είχε άδεια από όσο γνωρίζω. Και τώρα αναμένουμε να φύγουν οι τόνοι και σε άλλες περιοχές. Φοβόμαστε για μόλυνση του νερού και του περιβάλλοντος. Έχουν γίνει έλεγχοι αλλά το πρόβλημα είναι στην αποκομιδή, μου είπαν ότι αυτή η εταιρεία που την είχε αναλάβει δεν είχε άδεια να τα πάρει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και φοβόμαστε για το τι θα γίνει. Περιμένουμε βροχή, τι θα γίνει πού θα πάνε όλα αυτά τα ζουμιά από τα κρέατα και τα ψάρια, φοβόμαστε και για το περιβάλλον. Ήρθαν 4 εταιρείες ελέγξαν τον χώρο σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και είπαν στον ιδιοκτήτη ότι χρειάζονται 20 μέρες για να τα πάρουν όλα αυτά από εκεί. Να γίνει μέχρι να φύγουν μία απόσμωση, μία απολύμανση του χώρου».