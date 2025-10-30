Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Το κατώφλι του εισαγγελέα θα περάσουν την Παρασκευή οι τρεις από τους 15 κατηγορούμενους, για την παράνομη ταφή αποβλήτων, ζωικών και χημικών, στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας.

Για τη μεταφορά των δεκάδων τόνων από την Κέρκυρα, είχε εκδοθεί ειδική άδεια που αφορούσε όμως μόνο ζωικά απορρίμματα.

Οκτώ φορτηγά έφτασαν την περασμένη Παρασκευή στην Φιλιππιάδα και ξεφόρτωσαν σε μονάδα αποτέφρωσης τα απόβλητα από την Κέρκυρα.

Ενταφιάστηκαν πάνω από 400 τόνοι αποβλήτων

Τα απόβλητα, αποτελούμενα από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα υλικά, απορρίφθηκαν και ενταφιάστηκαν στο προαύλιο της εταιρείας, χωρίς καμία αδειοδότηση ή τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος εντόπισαν στο χώρο της εταιρίας 620 τόνους αποβλήτων που μεταφέρθηκαν από την εταιρεία που κάηκε στην Κέρκυρα εκ των οποίων ενταφιάστηκαν οι 420.

Ο χώρος είναι δίπλα στον ποταμό Λούρο και είναι υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση και πλήρη αποκλεισμό.

Μέσα σε 24 ώρες θα πρέπει να γίνει εκταφή των αποβλήτων που έχουν ενταφιαστεί αλλά και απομάκρυνση των υπολοίπων από τον χώρο της εταιρείας.