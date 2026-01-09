Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που πετούσε ανεξέλεγκτα οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
Συνελήφθη 57χρονος αλλοδαπός για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που πετούσε ανεξέλεγκτα οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να πετάει ανεξέλεγκτα παλιές οικιακές συσκευές και είδη οικιακού εξοπλισμού, στη Θεσσαλονίκη, 57χρονος που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών, με τριετή αναστολή.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και διερεύνησης καταγγελιών, αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης διαπίστωσαν παράνομη και ανεξέλεγκτη εναπόθεση ογκωδών αστικών απορριμμάτων σε περιοχή της Ασπροβάλτας.
Τον έπιασαν με το φορτηγό
Πρωινές ώρες χθες (08-01-2026), κατέλαβαν 57χρονο αλλοδαπό να προβαίνει στην εναπόθεση ψυγείων, κλιματιστικών, πλυντηρίων, τραπεζιών και καρεκλών, χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του.
Επιπρόσθετα, έξω από μονοκατοικία που εκμίσθωνε στην ίδια περιοχή, υπήρχε σωρός, επί του εδάφους, από ανακυκλώσιμα απόβλητα και λοιπά ογκώδη αστικά απορρίμματα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα να προκαλείται αλλοίωση του τοπίου, μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους, αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κίνδυνος ρύπανσης.
