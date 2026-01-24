«Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια»

Άκαρπες παραμένουν οι έως τώρα έρευνες για την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2025 καθ’ οδόν για τη δουλειά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Μετά τις μαρτυρίες από τον Πλατανιά Χανίων, η μητέρα πήγε και έψαξε με την κόρη της, αλλά μάταια…

Νέες μαρτυρίες στο «Φως στο Τούνελ» κρατούν ζωντανή την ελπίδα της οικογένειας, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και οι ομάδες εθελοντών παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση. Φίλοι του από το εξωτερικό αποκαλύπτουν τι τους είπε λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης, ενώ η μητέρα του μιλάει για τους φόβους της καθώς ο χρόνος περνά αργά και βασανιστικά χωρίς απαντήσεις.

«Αυτό που θέλω είναι να μην υποφέρει άλλο. Ας τον βρούμε, όπως κι αν τον βρούμε, όπως και να είναι. Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο για εκείνον. Είναι ένα μαρτύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για τον ίδιο. Γιατί δεν έχει να φάει, είναι έξω στο κρύο, ταλαιπωρείται. Δεν ξέρουμε τίποτα για το πού μπορεί να βρίσκεται», λέει η ίδια, με την απογοήτευση έκδηλη στη φωνή της.

Η ίδια αναφέρεται στις μοναδικές μαρτυρίες που κρίθηκαν αληθοφανείς από τις Αρχές και ήταν οι δύο πρώτες κοντά στο σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητο του γιου της. Αντιθέτως, αμφισβητήθηκε η μαρτυρία του περιπτερά στις Καλύβες, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Αλέξης του ζήτησε κάτι να φάει και τσιγάρα – χωρίς τελικά να τα πάρει γιατί δεν είχε χρήματα.

Ακολούθησε άλλη μία μαρτυρία από σούπερ μάρκετ, όπου η υπάλληλος τον περιέγραψε με ακρίβεια, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο. «Μου είπαν ότι θα έλεγχαν το υλικό από τις κάμερες δύο εβδομάδων, αλλά ακόμα δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα. Εκεί είναι μια περιοχή με πολλά beach bars, τώρα άδεια. Τα έψαξε η Αστυνομία, αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος» συνεχίζει η μητέρα του 33χρονου, προσθέτοντας ότι υπήρξαν και μαρτυρίες από τον Πλατανιά Χανίων αλλά όταν πήγε μαζί με την κόρη της και έψαξαν και ρώτησαν, δεν βρέθηκε τίποτα.

Ξαφνικά τα πάντα άλλαξαν…

Τι συνέβη με το παιδί της δεν μπορεί να το εξηγήσει. Όπως λέει, μέχρι και την Παρασκευή πριν χαθεί, εφημέρευε κανονικά. Ήταν καλά. Το Σάββατο το βράδυ τους είπαν ότι είχε βγει με συναδέλφους του. Όλα έδειχναν φυσιολογικά και ξαφνικά τα πάντα άλλαξαν.

«Την Κυριακή μίλησε με τον πατέρα του. Του είπε ότι δεν ήταν καλά και ήθελε να τον δει. Εκείνος τον προέτρεψε να πάει μια βόλτα στα Χανιά μέχρι να φτάσει ο ίδιος στην Κρήτη. Έφυγε χωρίς τίποτα μαζί του, μόνο με το κινητό του. Με πήρε τηλέφωνο, κατάλαβα ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Τον ρώτησα πού πάει, μου είπε ότι δεν ξέρει. Ότι έχει χαθεί. Τον παρακάλεσα να γυρίσει πίσω και τότε έκλεισε το τηλέφωνο».

Λίγο αργότερα, ο 33χρονος κάλεσε τον πατέρα του. Όπως θυμάται η μητέρα, «τον ρώτησε αν ξεκίνησε. Μάλλον πήρε λάθος δρόμο και βρέθηκε σε εκείνο το σημείο που άφησε το αυτοκίνητο. Ένας δύσβατος δρόμος που καταλήγει σε αδιέξοδο. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Νικολούλη που συνεχίζει να ψάχνει. Είτε ζωντανός είτε νεκρός, το μόνο που με νοιάζει είναι να βρεθεί».

Και προσθέτει: «Ήταν ένα παιδί με όνειρα, μεγάλα όνειρα. Τελείωσε την Ιατρική στη Θεσσαλονίκη, έκανε μεταπτυχιακό, το αγροτικό του στη Σκιάθο – όλοι εκεί τον αγαπούν. Ξεκίνησε διδακτορικό, εργαζόταν στο Βενιζέλειο. Ήθελε να φύγει στη Γερμανία. Θα έδινε εξετάσεις τον Μάιο για ειδικότητα. Οι ασθενείς του τον λατρεύουν. Όχι μόνο γιατί είναι καλός γιατρός, αλλά γιατί είναι καλός άνθρωπος. Τους φρόντιζε πραγματικά. Δεν μπορεί να πειράξει ούτε μυρμήγκι. Μόνο που ήταν κλειστός με εμάς. Στους φίλους του τα έλεγε όλα».

«Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια»

Στενός φίλος του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου μιλάει στο «Τούνελ» για έναν άνθρωπο πιεσμένο, απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό να εξαφανιστεί χωρίς λόγο.

Θυμάται τις συζητήσεις τους για τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τις χαμηλές απολαβές και την έντονη δυσαρέσκεια του Αλέξη όταν, αρχικά, απορρίφθηκε το αίτημά του για άδεια τις ημέρες των Χριστουγέννων. «Στις 3 Δεκεμβρίου διαμαρτυρόταν γιατί από το νοσοκομείο δεν του έδιναν άδεια για τα Χριστούγεννα. Μετά μας είπε ότι τελικά κατάφερε και έκλεισε να πάει στη Θεσσαλονίκη στις 29 Δεκεμβρίου», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει με τον Αλέξη, διαβάζει ξανά και ξανά τις συνομιλίες τους στον κινητό και προσπαθεί να καταλάβει τον λόγο της εξαφάνισής του. Στις συνομιλίες που αποκαλύπτονται, ο Αλέξης μιλούσε ανοιχτά για το μέλλον του.

Αλέξης Τ: Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια… μετά θα βάλω έναν μήνα άδεια και θα παραιτηθώ και θα δώσω για εξετάσεις τον Μάιο.

Φίλος Αλέξη: Ωραίο ακούγεται. Μετά που θα περάσεις γίνεσαι ωτορινολαρυγγολόγος;

Αλέξης Τ: Ναι, αλλά δεν έχω λεφτά για ιατρείο.

Η τελευταία του παρουσία στην ομαδική συνομιλία των τριών φίλων καταγράφεται την ημέρα που χάθηκε, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 20:25. Διάβασε τα μηνύματα, αλλά δεν απάντησε ποτέ.

«Μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και βλέπω ότι το έχει διαβάσει αλλά δεν έχει σχολιάσει κάτι. Όταν μου είπε φίλος για την είδηση της εξαφάνισής του νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο αλλά ήταν κλειστό και μετά τηλεφώνησα στον πατέρα του. Δε νομίζω ότι ο Αλέξανδρος ‘λάλησε’ και πήγε και χώθηκε σε κάποια σπηλιά. Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματά του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε. Δεν στέκει. Το αμάξι του να είναι εκεί παρατημένο κι αυτός πήγε και κρύφτηκε;» λέει φίλος του 33χρονου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ερωτική σχέση που διατηρούσε ο 33χρονος πριν από τρία χρόνια με μια κοπέλα από την Πάτρα: «Συνέχεια ήταν κλαμένος για την Πατρινιά. Του κάναμε πλάκα με αυτό το θέμα. Αυτός όμως έδειχνε να είναι αρκετά θλιμμένος από αυτή την κοπέλα, τον είχε στενοχωρήσει. Ήταν ωραίο παιδί, ψηλός, γυμνασμένος, δεν είχε πρόβλημα με τα κορίτσια, έψαχνε όμως κι αυτός τη σύντροφό του και δεν έβρισκε. Είχε μία από τη Νορβηγία στο νησί. Μήπως τα είχε με καμία παντρεμένη ή με καμιά που είχε σχέση και πήγε και τον έθαψε πουθενά…».

«Δεν έμοιαζε με εργάτη γης»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο «Τούνελ» ένα περιστατικό που τον προβλημάτισε έντονα και τον οδήγησε ακόμα και στην επικοινωνία με την Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δηλώσει με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο.

Όπως ανέφερε, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, βρισκόταν σε ελαιώνα στην περιοχή Ξερόκαμπος Καντάνου, όταν είδε έναν άγνωστο άνδρα να του φωνάζει από απόσταση περίπου 70 μέτρων. «Ήταν γύρω στα 30, φορούσε μαύρο μπουφάν και σκούρα κουκούλα. Δεν τον είδα από κοντά, αλλά μου έκανε εντύπωση. Με ρώτησε πώς θα πάει στο Καστέλι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απορημένος για την απόσταση, καθώς δεν είδε αυτοκίνητο, ο μάρτυρας τον ρώτησε αν σκοπεύει να φτάσει εκεί με τα πόδια. «Μου λέει ‘ναι, θα προσπαθήσουμε’ και νόμιζα ότι ήταν κι άλλος μαζί του αλλά τελικά δεν υπήρχε κανείς».

Ο μάρτυρας του εξήγησε τη διαδρομή, λέγοντάς του να κατευθυνθεί προς το χωριό Δρυς, μέσω του επαρχιακού δικτύου. Αυτό που τον προβλημάτισε περισσότερο, όπως είπε, ήταν η εικόνα του άνδρα. «Δεν έμοιαζε με εργάτη γης. Ήταν σε καλή κατάσταση, δεν φαινόταν ταλαιπωρημένος, είχε γένια. Είναι πολύ περίεργο να βλέπεις κάποιον να περπατά εκεί. Σίγουρα είχε κατέβει από το βουνό, από την πίσω πλευρά που οδηγεί στο επαρχιακό δίκτυο Ταυρωνίτης – Παλαιόχωρας».

Ο ίδιος φώναξε ξανά στον άγνωστο για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβε τη διαδρομή. «Μου απάντησε ‘εντάξει, ευχαριστώ’ και συνέχισε». Η εικόνα όμως δεν έφυγε από το μυαλό του. «Ψυλλιάστηκα», όπως είπε, και επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, μίλησε επιφυλακτικά, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του άνδρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι οι έρευνες επικεντρώνονται στον Αποκόρωνα.

Η μαρτυρία από οδηγό ΚΤΕΛ

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο προαναφερόμενος μάρτυρας συνάντησε έναν συγχωριανό του, οδηγό ΚΤΕΛ, που εκτελεί σχολικά δρομολόγια. Του ανέφερε το περιστατικό για να πάρει την απάντηση ότι και εκείνος είχε δει έναν παρόμοιο άνθρωπο στον δρόμο, αλλά δεν πίστευε ότι ήταν ο γιατρός.

Το βράδυ όμως με πήρε τηλέφωνο. Είχε δει τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο και προβληματίστηκε. «Μπορεί να ήταν αυτός», του είπε.

Ερωτηθείς αν ο άνδρας που είδαν φορούσε κουκούλα λόγω βροχής ή προσπαθούσε να κρύψει τα χαρακτηριστικά του, ο μάρτυρας απάντησε: «Έμοιαζε σαν χαμένος. Ήταν στο πουθενά». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ώρα που τον είδε ήταν περίπου 12:00 με 12:30 το μεσημέρι, χρόνος που – όπως αποδείχθηκε – «δένει» με τη μαρτυρία του οδηγού ΚΤΕΛ.

Η εκπομπή επικοινώνησε μαζί του, προκειμένου να διασταυρώσει την πληροφορία. Ο οδηγός του λεωφορείου επιβεβαίωσε ότι είδε άνδρα με παρόμοια χαρακτηριστικά την ίδια ημέρα.

«Μετέφερα παιδιά με σχολικό. Περνούσα από Κάντανο προς Στροβλές και τον είδα γύρω στις 16:15 το απόγευμα, σε χωριό που λέγεται Αλιγοί. Για να πάει κάποιος στο Καστέλι από εκεί, θέλει περίπου 40 λεπτά με το αυτοκίνητο. Ήταν καλοντυμένος, σε καλή κατάσταση, περπατούσε γρήγορα. Κρατούσε ένα κινητό στο χέρι και το κοιτούσε συνεχώς. Μπορεί να είχε GPS» ανέφερε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες αυτές οι μαρτυρίες δεν επιβεβαιώνονται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών που συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του γιατρού, ο άνδρας που είδαν οι δύο μάρτυρες που μίλησαν στο «Τούνελ» επικοινώνησε με τις Αρχές ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι εκείνος ο αγνοούμενος γιατρός.