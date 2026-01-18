Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.
- Παπασταύρου: «Με τη συμφωνία για το αμερικανικό φυσικό αέριο υλοποιείται το όραμα της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος»
- Ληστής εισέβαλε με μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών - Άρπαξε 12.000 ευρώ
- Πόσο ασφαλείς είναι οι online αγορές στις εκπτώσεις;
- Ένας έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία
Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν και χθες Σάββατο, οι έρευνες στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου για τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.
Χθες δεν ήταν σύμμαχος και ο καιρός. Το κρύο και η βροχή δυσκόλεψαν το έργο των ομάδων και των διασωστών που επιμένουν και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις και να βάλουν ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας.
Σε ανάρτησή της η ομάδα Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού αναφέρει:
«Τρείς ημέρες ερευνών κλείνουμε σήμερα για την εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη. Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν με το μέρος μας καθώς βρέχει και φυσάει όλη μέρα.
Παρόλα αυτά όμως αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η υπομονή και επιμονή που δείχνουμε σε κάθε περιστατικό. Έτσι λοιπόν ανοίξαμε πολύ την έρευνα μας, καθώς φτάσαμε μέχρι το Ρέθυμνο από την παλιά επαρχιακή οδό ψάχνοντας ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, που μπορεί να είχε βρει καταφύγιο ο Αλέξης λόγω βροχής.
Αυτό διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ όπου και επιστρέψαμε στην βάση μάς με αρνητικά αποτελέσματα.
Μαζί μας σήμερα και μια παρέα μοτοσικλετιστών από τα Χανιά, με Trial μηχανές σάρωσαν τον ορεινό όγκο που τους υποδείξαμε, σε σημεία που δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα».
- Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο
- «Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
- Γεραπετρίτης: Πρότυπο η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου – Τι είπε για Γάζα και Ιράν
- Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
- Μικρολίμανο: Ληστής εισέβαλε με μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Άρπαξε 12.000 ευρώ
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί του Αμαρουσίου (vid)
- Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
- Καιρός: Περαιτέρω επιδείνωση ενόψει, με καταιγίδες και πυκνά χιόνια – Το εντυπωσιακό και παράδοξο φαινόμενο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις