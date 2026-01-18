Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν και χθες Σάββατο, οι έρευνες στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου για τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Χθες δεν ήταν σύμμαχος και ο καιρός. Το κρύο και η βροχή δυσκόλεψαν το έργο των ομάδων και των διασωστών που επιμένουν και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις και να βάλουν ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας.

Σε ανάρτησή της η ομάδα Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού αναφέρει:

«Τρείς ημέρες ερευνών κλείνουμε σήμερα για την εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη. Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν με το μέρος μας καθώς βρέχει και φυσάει όλη μέρα.

Παρόλα αυτά όμως αυτό που μας ξεχωρίζει είναι η υπομονή και επιμονή που δείχνουμε σε κάθε περιστατικό. Έτσι λοιπόν ανοίξαμε πολύ την έρευνα μας, καθώς φτάσαμε μέχρι το Ρέθυμνο από την παλιά επαρχιακή οδό ψάχνοντας ξωκκλήσια, παλιά σπίτια και στάνες, που μπορεί να είχε βρει καταφύγιο ο Αλέξης λόγω βροχής.

Αυτό διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ όπου και επιστρέψαμε στην βάση μάς με αρνητικά αποτελέσματα.

Μαζί μας σήμερα και μια παρέα μοτοσικλετιστών από τα Χανιά, με Trial μηχανές σάρωσαν τον ορεινό όγκο που τους υποδείξαμε, σε σημεία που δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα».