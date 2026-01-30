newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρήτη: Μία ακόμη έκκληση από τον πατέρα του αγνοούμενου γιατρού – «Να βρεθεί είτε έτσι, είτε αλλιώς»
Ελλάδα 30 Ιανουαρίου 2026, 15:00

Κρήτη: Μία ακόμη έκκληση από τον πατέρα του αγνοούμενου γιατρού – «Να βρεθεί είτε έτσι, είτε αλλιώς»

Όλο αυτό το διάστημα η οικογένειά του τον αναζητά δίχως αποτέλεσμα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Spotlight

Αγνοούμενος εξακολουθεί να παραμένει από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη και για περισσότερες από 50 ημέρες ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος.

Η οικογένειά του, όλο αυτό το διάστημα δεν έχει σταματήσει να τον αναζητά δίχως αποτέλεσμα.

Νέα έκκληση από τον πατέρα του

Ο πατέρας του 33χρονου γιατρού, Γιώργος απήθυνε νέα έκκληση μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στο Open ώστε να βρεθεί ο γιος του «είτε έτσι, είτε αλλιώς».

Ο ίδιος περιέγραψε τον γιο του ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο, μίλησε για την εξαιρετική σχέση που είχαν και για τις χαρές και τις στιγμές που μοιράζονταν.

Ο πατέρας έκανε επίσης αποκαλύψεις για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο γιος του, σημειώνοντας ότι δεχόταν bullying – όχι με την παραδοσιακή έννοια, αλλά σε μορφή συναισθηματικής πίεσης και στεναχώριας που τον επηρέαζε βαθιά.

«Με το ένστικτο του πατέρα, όσο περνάνε οι μέρες, οι ελπίδες μας και το πιστεύω μας και όλα αυτά, χάνονται. Είναι πολλές οι μέρες, είναι πάρα πολλές…» είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε «αλλά δεν παύει να έχουμε τις ελπίδες μας. Θέλουμε να μάθουμε, να το βρούμε το παιδί μας, είτε έτσι είτε αλλιώς, ώστε ότι κακό και να έγινε να το τιμήσουμε».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά, ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο· ωστόσο, τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων, με τις Αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert για τον 33χρονο γιατρό, ενώ τόσο ο πατέρας του, όσο και η μητέρα του, απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το οτιδήποτε να βοηθήσει, ώστε να βρεθεί ο γιος τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αλεξανδρούπολη: Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση – Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά
Στην Αλεξανδρούπολη 30.01.26

Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση - Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά

Οι γονείς του το μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο την Αλεξανδρούπολη - Ιστολογικά δείγματα από το άτυχο παιδάκι εστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Στον κλοιό της Kristin η χώρα – Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
Επιμένει 30.01.26

Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό Kristin φέρνει νέα «κύματα χειμωνιάτικης κακοκαιρίας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη - Δείτε χάρτες με την πορεία της βροχόπτωσης και των ανέμων

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν εν κινήσει
Θεσσαλονίκη 30.01.26

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (βίντεο και φωτογραφίες)

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε διασταύρωση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης - Δεν κινδύνεψαν επιβάτες

Σύνταξη
Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός

Η ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής αναζητά τα κενά και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία - Τι απαντά ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην αναφορά για την υπογραφή του σε μελέτη του εργοστασίου Βιολάντα.

Σύνταξη
Κρήτη: Ζευγάρι με ακριβά γούστα – Τσέπωναν… Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα
Ελλάδα 30.01.26

Ζευγάρι με ακριβά γούστα - Τσέπωναν... Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα

Πολλά τα σπίτια που είχαν αδειάσει ένας 48χρονος και η 40χρονη σύντροφός του. Στο παρελθόν ο άντρας είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών για διακεκριμένες κλοπές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
ΠΑΣΟΚ 30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»
Αυτοδιοίκηση 30.01.26

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»

Αποκαταστάθηκαν φθορές και τοποθετήθηκαν νέοι φράχτες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη διαδρομή Επίδαυρος–Μέθανα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή – «Λάστιχο» το Σύνταγμα
Γαλλία 30.01.26

Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα

Εφόσον δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε χρήση ειδικής συνταγματικής διάταξης για να περάσει τον προϋπολογισμό στη Γαλλία

Σύνταξη
Unemployment at 7.5% in December
English edition 30.01.26

Unemployment at 7.5% in December

Employment totaled 4,376,977 persons, marking an increase of 102,883 people compared with December 2024 (+2.4%) and a decrease of 19,389 people compared with November 2025 (-0.4%)

Σύνταξη
Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι
Κλάμα 30.01.26

Δώστε του ένα αστέρι Michelin να ηρεμήσει: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φλέξαρε τη σπέσιαλ σπαγγέτι μπολονέζ του – μόνο που δεν είχε σπαγγέτι

Ο wanna be σεφ Μπρούκλιν Μπέκαμ επέστρεψε με νέο βίντεο μαγειρικής εν μέσω της διαμάχης του με τους γονείς του, «ξέχασε» το βασικό συστατικό της συνταγής του και το διαδίκτυο δεν τον λυπήθηκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλεξανδρούπολη: Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση – Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά
Στην Αλεξανδρούπολη 30.01.26

Ξεψύχησε 5χρονο παιδάκι που περνούσε ίωση - Το μετέφεραν στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά

Οι γονείς του το μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο την Αλεξανδρούπολη - Ιστολογικά δείγματα από το άτυχο παιδάκι εστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία
Απάντηση 30.01.26

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

«Οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία σε επίπεδο δικαίου», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας και εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις της Τουρκίας έγιναν για λόγους εσωτερικής πολιτικής

Σύνταξη
Στον κλοιό της Kristin η χώρα – Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
Επιμένει 30.01.26

Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό Kristin φέρνει νέα «κύματα χειμωνιάτικης κακοκαιρίας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη - Δείτε χάρτες με την πορεία της βροχόπτωσης και των ανέμων

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο