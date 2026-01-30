Αγνοούμενος εξακολουθεί να παραμένει από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη και για περισσότερες από 50 ημέρες ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος.

Η οικογένειά του, όλο αυτό το διάστημα δεν έχει σταματήσει να τον αναζητά δίχως αποτέλεσμα.

Νέα έκκληση από τον πατέρα του

Ο πατέρας του 33χρονου γιατρού, Γιώργος απήθυνε νέα έκκληση μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στο Open ώστε να βρεθεί ο γιος του «είτε έτσι, είτε αλλιώς».

Ο ίδιος περιέγραψε τον γιο του ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο, μίλησε για την εξαιρετική σχέση που είχαν και για τις χαρές και τις στιγμές που μοιράζονταν.

Ο πατέρας έκανε επίσης αποκαλύψεις για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο γιος του, σημειώνοντας ότι δεχόταν bullying – όχι με την παραδοσιακή έννοια, αλλά σε μορφή συναισθηματικής πίεσης και στεναχώριας που τον επηρέαζε βαθιά.

«Με το ένστικτο του πατέρα, όσο περνάνε οι μέρες, οι ελπίδες μας και το πιστεύω μας και όλα αυτά, χάνονται. Είναι πολλές οι μέρες, είναι πάρα πολλές…» είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε «αλλά δεν παύει να έχουμε τις ελπίδες μας. Θέλουμε να μάθουμε, να το βρούμε το παιδί μας, είτε έτσι είτε αλλιώς, ώστε ότι κακό και να έγινε να το τιμήσουμε».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά, ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο· ωστόσο, τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων, με τις Αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert για τον 33χρονο γιατρό, ενώ τόσο ο πατέρας του, όσο και η μητέρα του, απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το οτιδήποτε να βοηθήσει, ώστε να βρεθεί ο γιος τους.