Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που επιχείρησε να χρηματίσει αστινομικούς για να γλιτώσει τις κλήσεις

Να δωροδοκήσει αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη επιχείρησε 69χρονος αλλοδαπός οδηγός φορτηγού, προκειμένου να αποφύγει τροχονομικές κυρώσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος.

Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων, ο οδηγός, υπήκοος Κροατίας, φέρεται να πρότεινε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, σε καθέναν από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στο κλιμάκιο ελέγχου, για να «κλείσει» την υπόθεση επί τόπου.

Ενεργώντας σύμφωνα με τον νόμο, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του οδηγού για απόπειρα δωροδοκίας.