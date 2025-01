Η εθελοντική ταξιαρχία Αζόφ σύμφωνα με ένα άρθρο του Guardian, σχεδιάζει να σχηματίσει διεθνές τάγμα για να ενισχύσει τον αριθμό των μελών της, καθώς η Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του πολέμου.

Η πιο γνωστή μονάδα μάχης της Ουκρανίας αναζητά αγγλόφωνους νεοσύλλεκτους σε μια εποχή που η επικείμενη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ σημαίνει ότι το Κίεβο αναμένεται να δεχθεί έντονη πίεση στο πεδίο της μάχης.

Η Αζόφ, μια εθελοντική ταξιαρχία («μεγάλωσε» από τάγμα που ήταν) της οποίας οι δεκαετείς εθνικιστικές καταβολές «την έχουν καταστήσει στόχο της ρωσικής προπαγάνδας» σύμφωνα με τον Guardian (σ.σ. που παραβλέπει τα τατουάζ SS, 14, 88, τον Χίτλερ και άλλα χαρακτηριστικά), σχεδιάζει να σχηματίσει ένα διεθνές τάγμα για να ενισχύσει τους αριθμούς της, καθώς η Ουκρανία οδεύει προς το τέταρτο έτος πολέμου πλήρους κλίμακας.

Ο διοικητής της μονάδας, του οποίου το πολεμικό παρατσούκλι είναι Karl, δήλωσε ότι το τάγμα Αζόφ ελπίζει σε μεγάλο βαθμό να στρατολογήσει ανθρώπους με στρατιωτική εμπειρία «επειδή η Ουκρανία είναι μικρότερη από τη Ρωσία» και χρειάζεται κάθε βοήθεια που μπορεί να πάρει σε έναν αγώνα διεθνούς σημασίας.

«Πολεμάμε για να μην αφήσουμε τη Ρωσία να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη», είπε, υποστηρίζοντας ότι αν η Ουκρανία έπεφτε, η Μόσχα θα συνέχιζε να απειλεί την Πολωνία, τις χώρες της Βαλτικής και άλλα έθνη, ορισμένα από τα οποία είναι μικρότερα από την Ουκρανία.

Δεκαπέντε Βρετανοί, που ενεργούσαν ως στρατιώτες ή εθελοντές εργάτες, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων δύο των οποίων ο θάνατος ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα: ο γιατρός της πρώτης γραμμής Τζόρνταν Μακλάχλαν, 26 ετών, από τη Σκωτία και ο πρώην στρατιώτης του βρετανικού στρατού Τζέικ Γουάντινγκτον, 34 ετών, μέλος της Διεθνούς Λεγεώνας.

Είναι ανάμεσα σε μια σταθερή ροή Βρετανών και άλλων δυτικών που έχουν ενταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας σε μια σχεδόν τριετή σύγκρουση που, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 43.000 Ουκρανούς στρατιώτες και, σύμφωνα με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, σε περίπου τριπλάσιους Ρώσους.

Το να ταξιδέψετε στην Ουκρανία για να πολεμήσετε στις ένοπλες δυνάμεις της δεν είναι παράνομο, εκτός αν είστε μέλος των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, λέει ο Guardian, αν και δεν ενθαρρύνεται. Στα πρώτα στάδια του πολέμου, ο τότε υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας δήλωσε ότι οι Βρετανοί χωρίς στρατιωτική εκπαίδευση θα ήταν ελάχιστα χρήσιμοι για τον στρατό της Ουκρανίας.

Note the presence of neo-Nazi Andriy Biletsky. Part of the whitewashing of Azov – which the NYT just days ago called a «former far-right» group – is the idea they have no more r.ship with Biletsky, which is clearly untrue. Disturbing to think what’s been unleashed by this war. https://t.co/iJPA8NXCTN pic.twitter.com/XsaOU616tW

Οι μη Ουκρανοί που επιθυμούν να ενταχθούν στην Azov πρέπει να ολοκληρώσουν μια διαδικασία στρατολόγησης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων στο Κίεβο, η οποία, όπως είπε ο Karl, περιλαμβάνει μια ψυχολογική αξιολόγηση «και ένα τεστ πολυγράφου, για να ελεγχθεί ότι δεν εργάζονται μυστικά για τις ρωσικές ειδικές δυνάμεις».

Η αρχική εκπαίδευση θα διαρκέσει δύο έως τρεις μήνες, ακόμη και για όσους έχουν στρατιωτική εμπειρία, σε ομάδες των περίπου 80 ατόμων, ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του ουκρανικού πεδίου μάχης, όπου γίνεται μεγάλη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυροβολικού. «Η εκπαίδευση ορισμένων στρατιωτών στην Ευρώπη δεν έχει αλλάξει πολύ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε ο Καρλ.

Μετά την εκπαίδευση, όσοι επιθυμούν να παραμείνουν αναμένεται να ενταχθούν σε μονάδες επίθεσης πεζικού. Ο Karl αναγνώρισε ότι οι νεοσύλλεκτοι θα βρεθούν τελικά σε επικίνδυνες καταστάσεις. «Η πραγματικότητα μπορεί να είναι μάλλον άσχημη, πρόκειται για πόλεμο», δήλωσε ο διοικητής.

Μετά την εκπαίδευση, όσοι επιθυμούν να παραμείνουν αναμένεται να ενταχθούν σε μονάδες επίθεσης πεζικού. Ο Karl αναγνώρισε ότι οι νεοσύλλεκτοι θα βρεθούν τελικά σε επικίνδυνες καταστάσεις. Το Τάγμα Αζόφ επιχειρεί τώρα κοντά στο Τόρετσκ στην ανατολική Ουκρανία, μια κατεστραμμένη πόλη που χωρίζεται μεταξύ των στρατών των δύο πλευρών.

The leader of the terrorist movement «Azov» Biletsky explains to his fellow citizens the risks of a possible truce:

«Nothing catastrophic will happen at all, except if we fall into anarchy, into an endless war and the resolution of the issues of who fought more, who is a bigger pic.twitter.com/JOIKY0O3GG

— Beate Landefeld (@BeateLandefeld) January 7, 2025