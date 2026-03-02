magazin
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος

«Ήθελα να πω τι συνέβη γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πέρασαν παρόμοια πράγματα», λέει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στους New York Times με αφορμή την ωμή εξιστόρηση μιας ζωής χωρισμένης στο σκοτάδι και το φως

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ είχε δώσει μια πολύ συγκεκριμένη εντολή στη βοηθό της: να κάψει τα ημερολόγιά της μετά τον θάνατό της. Όμως, η μοίρα είχε άλλα σχέδια.

«Φύλαγα αυτά τα τετράδια σε ένα μεταλλικό κουτί ανθεκτικό στη φωτιά», εξομολογείται η ηθοποιός στους New York Times, εξηγώντας πως η ανάγκη να δείξει στην κόρη της ότι δεν είναι μόνη στις δυσκολίες της, την έκανε να αλλάξει γνώμη. Έτσι, αντί για την πυρά, οι σημειώσεις της κατέληξαν στο πιεστήριο.

«Αυτή δεν είναι η αναπόληση μιας 54χρονης γυναίκας για όσα συνέβησαν όταν ήταν 18. Είναι οι αναμνήσεις ενός 18χρονου κοριτσιού αποτυπωμένες στη σελίδα» λέει η τηλεοπτική σταρ που πλέον ζει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και ξέρει πολύ καλά πως οι σελίδες αυτές δεν ξορκίζουν δαίμονες -απλά τους εκθέτουν.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και μια γλώσσα που η ίδια χαρακτηρίζει «αστεία, οργισμένη και βλάσφημη», η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μέσα από τις σελίδες του You With the Sad Eyes [Εσύ Με Τα Θλιμμένα Μάτια], αναμετράται με τα σωματικά και ψυχικά της τραύματα, τονίζοντας πως «αυτή είναι η ζωή μου και αποτελεί μέρος των ινών, της ύπαρξης και του DNA μου».

Από καιρό γνωστή ως ένα αστείο κορίτσι που μιλάει γρήγορα, το βιβλίο εστιάζει κυρίως στις τρεις πρώτες δεκαετίες της Άπλγκεϊτ και περιλαμβάνει πολλαπλές αφηγήσεις κακοποίησης που ξεκινούν από την ηλικία των 5 ετών

Από καιρό γνωστή ως ένα αστείο κορίτσι που μιλάει γρήγορα, το βιβλίο εστιάζει κυρίως στις τρεις πρώτες δεκαετίες της Άπλγκεϊτ και περιλαμβάνει πολλαπλές αφηγήσεις κακοποίησης που ξεκινούν από την ηλικία των 5 ετών.

Υπήρχε ο «φροντιστής» της γειτονιάς που ανάγκασε την Άπλγκεϊτ να της κάνει στοματικό σεξ. («Εδώ είναι που η ιστορία γίνεται σκοτεινή, σχεδόν μαύρη», γράφει.)

Ο φίλος της μητέρας της, ο οποίος σήκωσε την Άπλγκεϊτ από τα μαλλιά και την πέταξε στον τοίχο. (Επίσης, διευκόλυνε τον εθισμό της μητέρας της στα ναρκωτικά, γράφει.)

Και τέλος, ο φίλος της Άπλγκεϊτ, ο οποίος χτύπησε το κεφάλι της στο πάτωμα με τόση δύναμη που ο κομμωτής στο Παντρεμένοι Με Παιδιά έπρεπε να γίνει δημιουργικός για να καλύψει το πρήξιμο.

Πέρα από τη βία – και είναι μια βαριά πλευρά – το βιβλίο καταφέρνει να είναι ειλικρινές και διασκεδαστικό, όπως η ίδια η Άπλγκεϊτ που έχει πλέον αποσυρθεί από την υποκριτική και συμπαρουσιάζει ένα podcast, το MeSsy, με την Τζέιμι-Λιν Σίνγκλερ, σχετικά με τις προκλήσεις της ζωής με σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Δούλεψα με κάποιον που με ηχογράφησε να μιλάω για έξι ή επτά ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, για μήνες και μήνες και μήνες. Κατέγραψε όσα είπα σε χαρτί, με εξαίρεση τις βρισιές. Στη συνέχεια του έδωσα τα ημερολόγιά μου για να τα πάρει σπίτι. Το μισό βιβλίο είναι γραμμένο από τα ημερολόγια» λέει για τη διαδικασία συγγραφής.

«Δεν άξιζε. Τόσο πολύς χρόνος. τόσες σκέψεις ξοδεύτηκαν αναλογιζόμενη πως η στενοχώρια θα με σκότωνε. Και, Θεέ μου, δεν ήξερε αυτό το κορίτσι πόσα περισσότερα θα την χτυπούσαν;»

«Το να είσαι 5 ετών και να έχεις κακοποιηθεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι» λέει η Άπλγκεϊτ. «Δεν μπορώ καν να το πω χωρίς να κλάψω. Ήθελα να πω τι συνέβη επειδή ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πέρασαν τέτοια πράγματα. Είμαι εδώ για αυτούς. Γράψτε μου, ας μιλήσουμε, ας μπούμε στην κοινότητα. Γιατί αυτό είναι το μόνο που έχω αυτή τη στιγμή».

Η ‘Απλγκεϊτ γράφει για τον εθισμό της μητέρας της στην κοκαΐνη. «Πίσω από την κλειστή πόρτα του παιδικού μου δωματίου, υπήρχε κάτι τόσο τρομακτικό, με αυτόν τον άντρα και τη μαμά μου. Το βλέπω τόσο έντονα. Μπορώ να μυρίσω το ουίσκι στην ανάσα του. Μπορώ να δω την οργή στα μάτια του» λέει για όλα όσα εξομολογείται δημόσια για πρώτη φορά.

«Η μαμά μου είπε ότι ήταν πολύ δύσκολο να διαβάσει αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι ήθελε να τις ξεχάσει, αλλά δεν ξεχνάς τέτοια πράγματα, ειδικά αν είσαι παιδί και όλα γίνονται μπροστά σου. Αλλά όπως πάντα έλεγα, έχω ζήσει μια μακρά ζωή και είμαι ακόμα εδώ» λέει καθώς εξαναγκάζεται σε έναν απολογισμό καθώς αυτή η επιστροφή στο σκληρό και βίαιο παρελθόν της είναι κομμάτι της ζωής της.

«Δεν άξιζε τον κόπο. Τόσο πολύς χρόνος και ο εγκέφαλός μου ξοδεύτηκαν σε σκέψεις πως η στενοχώρια θα με σκότωνε. Και, Θεέ μου, δεν ήξερε αυτό το κορίτσι πόσα περισσότερα θα την χτυπούσαν; Είχα καρκίνο, έχω σκλήρυνση κατά πλάκας. Νιώθω ότι θέλω να την αγκαλιάσω, αλλά μάλλον θα μου έτριβε ένα τσιγάρο στο πρόσωπο. Επίσης, ηλίθια; Μην καπνίζεις όταν είσαι δεκατριών!» προσθέτει με μαύρο χιούμορ.

«Η σκλήρυνση μας σκοτώνει σιγά σιγά, παιδιά. Τελεία και παύλα, τέλος της ιστορίας. Είτε πρόκειται για 20 χρόνια, 30 χρόνια, μας αφαιρεί τις λειτουργίες μας. Δεν θέλω να ακούσω για τις ανοησίες σας με το βάμμα νερού από λάδι σόγιας. Όχι, ευχαριστώ. Είμαστε τόσο κουρασμένοι. Είμαστε κουρασμένοι σε σημείο που εσύ δεν θα καταλάβαινες ποτέ. Εσύ. Δεν. Θα. Καταλάβεις. Ποτέ»

Στο κλείσιμο της συζήτησης της με τους NYT η Άπλγκεϊτ αναφέρθηκε στην ασθένεια της, σε όλα όσα θα ήθελε να ξέρουμε για την σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Είναι σαν να σπρώχνεις έναν βράχο πάνω σε έναν λόφο. Η φίλη μου η Σίντι κι εγώ θέλουμε να γράψουμε ένα φυλλάδιο με τίτλο MS for Dumbasses [Σκλήρυνση Κατά Πλάκας για Ηλίθιους]. Θα το μοιράσουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν: Μας σκοτώνει σιγά σιγά, παιδιά. Τελεία και παύλα, τέλος της ιστορίας. Είτε πρόκειται για 20 χρόνια, 30 χρόνια, μας αφαιρεί τις λειτουργίες μας. Δεν θέλω να ακούσω για τις ανοησίες σας με το βάμμα νερού από λάδι σόγιας. Όχι, ευχαριστώ.

Είμαστε τόσο κουρασμένοι. Είμαστε κουρασμένοι σε σημείο που εσύ δεν θα καταλάβαινες ποτέ. Εσύ. Δεν. Θα. Καταλάβεις. Ποτέ. Ξυπνάω και τα χέρια μου έχουν κράμπες. Δεν μπορώ να κουνήσω το κεφάλι μου, δεν μπορώ να περπατήσω μέχρι την τουαλέτα. Οπότε μην μου λες, ‘Φαίνεσαι τόσο καλά σήμερα’. Δεν θέλω να το ακούσω. Απλώς βοήθησέ με να σηκωθώ. Αυτό μόνο».

Για την Άπλγκεϊτ, η ολοκλήρωση του βιβλίου δεν έφερε την κάθαρση, αλλά την αποδοχή.

«Δεν χρειάζεται να κλείσω το βιβλίο με δύναμη. Αυτή είναι η ζωή μου και αποτελεί μέρος των ινών και της ύπαρξής μου», καταλήγει. Ίσως, ελπίζει, η δική της οδυνηρή διαδρομή γίνει φάρος για άλλους ανθρώπους που παλεύουν με τα δικά τους σκοτάδια.

