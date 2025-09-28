Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε το περιστατικό αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας στην Ξάνθη, όπου αστυνομικός απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο πολίτη, το in, επικοινώνησε με το ίδιο το θύμα αλλά και με τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, το θύμα επέστρεφε από το σούπερ μάρκετ, όταν ο αστυνομικός που υπηρετεί στην ομάδα δίωξης παράνομων μεταναστών τον σταμάτησε, του πέρασε χειροπέδες, τον ξυλοκόπησε και τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου.

«Χθες το πρωί βγήκε για να πάει στο market που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής – Ξάνθης έξω από τον οικισμό. Στην επιστροφή περπατούσε στην άκρη του δρόμου ξαφνικά σταματάει ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο τζιπ. Κατεβαίνει κάποιος ο οποίος λέει ότι είναι αστυνομικός ενώ δε φοράει στολή. Δεν έχει οπλισμό, αλλά είχε χειροπέδες. Τον χτύπησε τον ξυλοκόπησε, του έβαλε χειροπέδες και μετά τον έβαλε μέσα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Εκ των υστέρων πήγε λίγο παρακάτω σε έναν άλλον οικισμό και σε μία ερημική περιοχή σε ένα χωράφι τον άφησε ελεύθερο. Του έβγαλε τις χειροπέδες, του έδωσε τα πράγματά του, χωρίς να του ζητήσει ταυτότητα χωρίς να κάνει καμία εξακρίβωση στοιχείων. Ο πελάτης μου ζήτησε ταυτότητα, λέει είσαι αστυνομικός δείξε μου την ταυτότητά σου, δεν του έδειξε τίποτα», τονίζει μιλώντας στο in ο δικηγόρος του 40χρονου, Αντνάν Μεσενίκ.

Το προφίλ του θύματος

Ο 40χρονος είναι Έλληνας μουσουλμάνος, της μειονότητας της Ξάνθης. Είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας και αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές.

Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, είναι βαρήκοος και πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτή τη στιγμή φέρει μώλωπες και φορά κολάρο.

Τι ανέφερε το θύμα του περιστατικού στην Ξάνθη στο in

«Είμαι σκαρισμένος. Ποτέ δε θα περνούσε από το μυαλό μου πως κάτι τέτοιο θα συνέβαινε σε μένα. Έχω ήδη καταθέσει μήνυση. Είμαι σε άσχημη κατάσταση και προσπαθώ να συνέλθω», δήλωσε στο in, ο 40χρονος.

Ο αστυνομικός αναμένεται να οδηγηθεί απόψε στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του θα εκκρεμεί και το πειθαρχικό.