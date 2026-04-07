Γαλλία: Το 18% των πρατηρίων καυσίμων αντιμετωπίζουν έλλειψη

Περίπου το 18% των πρατηρίων καυσίμων στη Γαλλία έχουν προσωρινά ξεμείνει από τουλάχιστον έναν τύπο καυσίμου μετά το Σαββατοκύριακο του Πάσχα. Αυτό δήλωσε η υφυπουργός Ενέργειας της χώρας Maud Bregeon.

Ο γαλλικός κολοσσός TotalEnergies έχει θέσει ανώτατο όριο στις τιμές στα πρατήριά του, χαμηλότερο από αυτό που χρεώνουν άλλες εταιρείες, γεγονός που οδήγησε σε προβλήματα εφοδιασμού σε ορισμένα πρατήρια, ανέφερε σε συνέντευξή της στο BFM TV.

Στα υπόλοιπα πρατήρια, το ποσοστό εξάντλησης αποθεμάτων για τουλάχιστον έναν τύπο καυσίμου είναι μόλις περίπου 4%, διαβεβαίωσε η Bregeon.

Η Total ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα διατηρήσει το ανώτατο όριο στα 1,99 ευρώ/λίτρο για τη βενζίνη χωρίς μόλυβδο τον Απρίλιο, αλλά θα αυξήσει το ανώτατο όριο για το ντίζελ στα 2,25 ευρώ/λίτρο, ευθυγραμμίζοντας τις τιμές του ντίζελ με αυτές των άλλων λιανοπωλητών. Ανέφερε επίσης ότι το ανώτατο όριο για το ντίζελ θα είναι χαμηλότερο για τους πελάτες λιανικής πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Τα μέτρα στήριξης στη Γαλλία

Η Γαλλία επέλεξε μέτρα στήριξης για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου, τα οποία στοχεύουν στους τομείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτά περιλαμβάνουν επιδοτήσεις καυσίμων ύψους άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ (80,91 εκατομμύρια δολάρια) για τους κλάδους των μεταφορών, της γεωργίας και της αλιείας για τον Απρίλιο, πρόσθετες παροχές για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος για την κάλυψη των λογαριασμών ενέργειας και δάνεια για μικρές επιχειρήσεις.

Η χώρα δεν έχει βιώσει ακόμη κάτι παρόμοιο όπως με το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018-19, όταν η αύξηση των φόρων στο πετρέλαιο προκάλεσε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο που εξελίχθηκαν σε μια μακροχρόνια λαϊκή εξέγερση κατά της ηγεσίας του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι φορτηγατζήδες και οδηγοί έστησαν οδόφραγμα στη Νάντη, στη δυτική Γαλλία, την Τρίτη για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους.

«Αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, φοβάμαι — όλοι φοβόμαστε — φοβάμαι ένα κύμα απολύσεων τους επόμενους μήνες. Γίνεται πολύ δύσκολο για ορισμένες εταιρείες», δήλωσε η Σαρλότ Λούκας, επιχειρηματίας που ασχολείται με κατασκευαστικά έργα.

