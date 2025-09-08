Λήμνος: Εγκατέλειψαν σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που κατέγραψε το πρωί της Δευτέρας η κάμερα ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου Λήμνου, στο οποίο δύο άτομα εγκαταλείπουν σκυλιά, τα οποία τα πετούν σαν να ήταν…σακούλες με σκουπίδια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές», ένα αγροτικό όχημα προσεγγίζει την είσοδο του χώρου φύλαξης των αδέσποτων ζώων του Δήμου, και από την καρότσα του ένας άντρας πετάει με απάνθρωπο τρόπο σκύλους μέσα από την περίφραξη του χώρου, αδιαφορώντας για την ασφάλειά τους.

Δείτε το βίντεο:

Οι εικόνες προκαλούν οργή και αποτροπιασμό, με το Φιλοζωικό Σωματείο της Λήμνου να τονίζει ότι «θα προχωρήσει στα δέοντα».

Το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές» ανέφερε: «Τρία ζώα πετάχτηκαν μέσα στο καταφύγιο.

Πετάχτηκαν σαν σακούλες σκουπιδιών μέσα από την περίφραξη του προσωρινού χώρου φύλαξης αδέσποτων του Δήμου τρεις σκύλοι.

️Για κακή τους τύχη, οι δράστες πιάστηκαν στην κάμερα και φυσικά το Σωματείο μας θα προχωρήσει στα δέοντα».

Σύμφωνα με το limnosfm100.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στον προσωρινό χώρο φύλαξης του Δήμου και όπως επισημαίνει το Σωματείο, οι δράστες έχουν καταγραφεί καθαρά στο οπτικό υλικό και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για να προχωρήσει η υπόθεση στις αρμόδιες Αρχές.

Το Φιλοζωικό Σωματείο τονίζει ότι τέτοιες πράξεις δεν πρόκειται να μείνουν ατιμώρητες και καλεί την τοπική κοινωνία να σταθεί στο πλευρό των εθελοντών και των αθώων ψυχών που προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν απέναντι στην αδιαφορία και την κακοποίηση.