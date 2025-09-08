Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Λήμνος: Εγκατέλειψαν σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο
Pet Stories 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:25

Λήμνος: Εγκατέλειψαν σκύλους πετώντας τους μέσα στο κυνοκομείο – Βίντεο ντοκουμέντο

Το σοκαριστικό περιστατικό εγκατάλειψης σκύλων κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου Λήμνου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Spotlight

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που κατέγραψε το πρωί της Δευτέρας η κάμερα ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου Λήμνου, στο οποίο δύο άτομα εγκαταλείπουν σκυλιά, τα οποία τα πετούν σαν να ήταν…σακούλες με σκουπίδια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές», ένα αγροτικό όχημα προσεγγίζει την είσοδο του χώρου φύλαξης των αδέσποτων ζώων του Δήμου, και από την καρότσα του ένας άντρας πετάει με απάνθρωπο τρόπο σκύλους μέσα από την περίφραξη του χώρου, αδιαφορώντας για την ασφάλειά τους.

Δείτε το βίντεο:

Οι εικόνες προκαλούν οργή και αποτροπιασμό, με το Φιλοζωικό Σωματείο της Λήμνου να τονίζει ότι «θα προχωρήσει στα δέοντα».

Το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές» ανέφερε: «Τρία ζώα πετάχτηκαν μέσα στο καταφύγιο.

Πετάχτηκαν σαν σακούλες σκουπιδιών μέσα από την περίφραξη του προσωρινού χώρου φύλαξης αδέσποτων του Δήμου τρεις σκύλοι.

️Για κακή τους τύχη, οι δράστες πιάστηκαν στην κάμερα και φυσικά το Σωματείο μας θα προχωρήσει στα δέοντα».

Σύμφωνα με το limnosfm100.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στον προσωρινό χώρο φύλαξης του Δήμου και όπως επισημαίνει το Σωματείο, οι δράστες έχουν καταγραφεί καθαρά στο οπτικό υλικό και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για να προχωρήσει η υπόθεση στις αρμόδιες Αρχές.

Το Φιλοζωικό Σωματείο τονίζει ότι τέτοιες πράξεις δεν πρόκειται να μείνουν ατιμώρητες και καλεί την τοπική κοινωνία να σταθεί στο πλευρό των εθελοντών και των αθώων ψυχών που προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν απέναντι στην αδιαφορία και την κακοποίηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Κόσμος
Γαλλία: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

Γαλλία: Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Όλοι οι σκύλοι εκπαιδεύονται με τον ίδιο τρόπο – Γιατί δεν ισχύει
«Δύσκολοι» και υπερδραστήριοι 31.08.25

Υπάρχουν σκύλοι που είναι… ανεπίδεκτοι μαθήσεως;

Οι σκύλοι έχουν εκπληκτικές γνωστικές δυνάμεις. Αρκεί, να τους διαπαιδαγωγήσουμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες τους, ώστε να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ζει με περισσότερα από 100 φίδια στο σπίτι του – Τα παιδιά του μοιράζονται τα κρεβάτια τους με τα ερπετά
Σωκράτης Χριστοφόρου 27.08.25

Ζει με σχεδόν 130 φίδια στο σπίτι του και τα μοιράζεται με τα παιδιά του

Το πάθος του Σωκράτη Χριστοφόρου φούντωσε και μέσα σε δύο χρόνια η συλλογή του είχε ξεπεράσει τα 300 ερπετά, και σήμερα ζει στο σπίτι του με σχεδόν 100 φίδια τα οποία μοιράζεται με τα παιδιά του.

Σύνταξη
Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους
Αυξάνει το προσδόκιμο ζωής 22.08.25

Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους

Επαναστατικό εμβόλιο από το Πανεπιστήμιο Yale "θεραπεύει" τον καρκίνο που σκοτώνει το 65% των σκύλων

Γεώργιος Μαζιάς
Χαϊδεύουμε τη γάτα σε μέρη του σώματός της που την ευχαριστούν – Άραγε, ποια είναι;
«Στις προσταγές σας» 20.08.25

Η γάτα απολαμβάνει πάντα τα χάδια μας; - Οι αντιδράσεις της που δείχνουν ότι δεν τα επιθυμεί

Σε αντίθεση με τον σκύλο, που η καλύτερή του θα ήταν να τον χαϊδεύουμε… κάθε τρεις και λίγο, η γάτα είναι εκείνη που αποφασίζει πότε είναι η ώρα για αγκαλιές και χάδια.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αύγουστος: Τσάρκα με τον σκύλο μας στην Αττική – Έξι μαγευτικοί προορισμοί
Τουριστικές» περιηγήσεις 19.08.25

Αποδράσεις από την καθημερινότητα μαζί με τον σκύλο μας σε μέρη της Αττικής για ανάταση ψυχής – Ποια είναι;

Ο Αύγουστος είναι ο ιδανικός μήνας για να κάνουμε τσάρκα με το αυτοκίνητο και να επισκεφτούμε τοποθεσίες, παρέα με τον σκύλο μας, ώστε να περάσουμε φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ελλάδα – Δανία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ελλάδα – Δανία

LIVE: Ελλάδα – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA.

Σύνταξη
Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της εθνικής Παλαιστίνης, Ιχάμπ Αμπού Τζαχάρ, ο οποίος μίλησε για τον χειρότερο φόβο πίσω στην πατρίδα του όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Σύνταξη
Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»
Re Giorgio 08.09.25

Tζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο – Η ιδιωτική κηδεία, το πένθος και ο σιωπηλός θρήνος για τον «Βασιλιά»

Τη Δευτέρα, η Ιταλία αποχαιρέτησε τον εμβληματικό σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών με ένα τελευταίο αντίο στον «βασιλιά» της μόδας που είχε τον σεβασμό και τη διακριτικότητα που του άρμοζε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΔΕΘ: Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
ΜμΕ 08.09.25

Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το «μέρισμα της ανάπτυξης» στη ΔΕΘ δεν έφτασε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Διάχυτη η απογοήτευση καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως «η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο».

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ
«Γαλήνιος» 08.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε πρόσφατα με τον Αμερικανό ιερέα Τζέιμς Μάρτιν για να συζητήσουν για την πολιτική της εκκλησίας απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
«Που πάμε; Δράμα!» 08.09.25

Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»

Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.

Σύνταξη
Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς
Νόβι Σάντ 08.09.25

Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς

Το κύμα διαδηλώσεων στην Σερβία ξεκίνησε μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν

Σε... κατιούσα ο Φερνάντο Σάντος, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά! Μετά την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Μπεσίκτας, ακολούθησε νέα απόλυση από το Αζερμπαϊτζάν.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
Θέση 08.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
«Καλάθι» παροχών 08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει πολλούς αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Ελλάδα 08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο