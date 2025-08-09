Είναι λυπηρό να γεννιούνται κουταβάκια από αδέσποτες σκυλίτσες, ή να πετιούνται στον δρόμο χωρίς ίχνος ανθρωπιάς.

Είναι θλιβερό, το πόσα μα πόσα αδέσποτα ζώα πασχίζουν να επιβιώσουν εκεί έξω.

Είναι συγκινητικές και αξιέπαινες οι προσπάθειες των εθελοντών που καταβάλλουν προσπάθειες νυχθημερόν, να σώσουν, να φροντίσουν, να βρουν οικογένεια στα αδεσποτάκια.

Δεν έχει περάσει καιρός, που οι εθελόντριες του Φιλοζωικού Σωματείου «Μεριμνώ» έχουν υπό την προστασία τους 20 κουταβάκια που διέσωσαν από τον δρόμο.

Όλα τα κουταβάκια είναι υγιέστατα

Τα κουταβάκια γεννήθηκαν από τρεις διαφορετικές σκυλίτσες.

Έτσι, έχουν τη δική τους ιστορία.

Στον ποταμό Ερασίνο εγκαταλείφτηκαν οκτώ

Καμία τύχη δεν θα είχαν τα οκτώ κουταβάκια, αν δεν τα έβρισκαν οι εθελόντριες, καθώς βρέθηκαν στον ποταμό Ερασινό. Μόνα τους, αβοήθητα και απροστάτευτα. Χωρίς φαγητό.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκατάλειψη, καθώς, όπως αναφέρει η πρόεδρος του Σωματείου, Άννα Τσαλίκη, βρήκαν πρώτα τα πέντε. Έπειτα από λίγες μέρες τα άλλα τρία, ενώ είχαν κάνει εξονυχιστικό έλεγχο της περιοχής. Ο άνθρωπος που τα είχε, δεν τα πέταξε όλα μαζί. Είναι, σίγουρα, αδελφάκια.

Σκυλίτσα γεννά έξι κουταβάκια στην αποθήκη super market

«Η σκυλίτσα είχε γεννήσει τα έξι κουταβάκια της κάτω από τη σκάλα αποθήκης ενός super market. Φορτηγά μπαινόβγαιναν και τα κουτάβια, όπως και η μαμά τους, κινδύνευαν. Έπρεπε να απομακρυνθούν από τον χώρο. Η σκυλίτσα ήταν φοβική. Παρόλο που είχαμε βάλει μέσα στην παγίδα τροφή, δεν την πλησίαζε, ούτε μπορούσαμε να την πιάσουμε», αφηγείται η κα Τσαλίκη.

Μετά από ώρες κατάφεραν να πιάσουν δύο «μωρά» και να τα βάλουν στην παγίδα. Μόνο τότε η σκυλίτσα μπήκε στην παγίδα.

Οι εθελόντριες πήραν όλη την οικογένεια από την αποθήκη.

Στον Ιππόδρομο ακόμη έξι κουταβάκια γεννήθηκαν από αδέσποτη μανούλα

Οι εθελόντριες εντοπίζουν έξι κουταβάκια και αναζητούν τη μαμά τους. Παραμένουν στον σημείο, μήπως και εμφανιστεί, αλλά δεν επιστρέφει.

Παίρνουν τα έξι κουταβάκια και φεύγουν. Μέχρι και σήμερα ψάχνουν τη μαμά τους.

«Παρόλο που ο Δήμος είχε ενημερωθεί για τις δύο σκυλίτσες, ώστε να τις περισυλλέξει και να τις στειρώσει, καθυστέρησε, με αποτέλεσμα τα ζώα να γεννήσουν ξανά», επισημαίνει η κα Τσαλίκη.

Τα κουταβάκια, ο χαρακτήρας και η υγεία τους

Οι 20 αυτές ψυχούλες φιλοξενούνται από τις εθελόντριες σε δύο χώρους που διαθέτουν για κουτάβια.

«Τα κουταβάκια δεν είναι φοβικά. Είναι απίστευτα γλυκά και κοινωνικά. Τρελαίνονται για παιχνίδια και χάδια», περιγράφει η κα Τσαλίκη.

Όλα τους έχουν κάνει εμβόλια, αποπαρασίτωση και είναι υγιέστατα.

Η ηλικία τους υπολογίζεται ότι είναι από 2 έως 3 μηνών. Κάποια από αυτά, όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη τους, θα γίνουν μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους.

Υιοθετούμε, βοηθάμε το Σωματείο

«Δυστυχώς, τα περιστατικά δεν έχουν τέλος, και έχουμε φτάσει στα όριά μας. Τα κουταβάκια, όμως, δεν μπορούν να μένουν στον δρόμο.

Χρειάζονται προστασία καλή διατροφή, αποπαρασίτωση και εμβολιασμούς. Και βέβαια, είναι και όλα τα υπόλοιπα που φροντίζουμε. Πώς μπορεί να αντεπεξέλθει ένα Σωματείο που δεν έχει επιχορηγήσεις και στηρίζεται στις δικές του πλάτες και σε εισφορές των μελών του;», εκφράζει την ανησυχία της η κα Τσαλίκη.

Ας προσφέρουμε σε αυτά τα πλασματάκια μια ονειρεμένη ζωή. Κι εκείνα, από την πλευρά τους, θα μας δοθούν ολοκληρωτικά γιατί «ξεχειλίζουν» από συναισθήματα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τα 20 ξεχωριστά, αξιολάτρευτα κουταβάκια: 6981.727.360 και 6972.056.018.

Στηρίζουμε και τις εθελόντριες που κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευζωία των αδέσποτων ψυχών.

GR85 0172 1310 00513108 2522196

Τράπεζα Πειραιώς, Δικαιούχος: Φιλοζωικό Σωματείο Μαρκόπουλου Μεριμνώ.