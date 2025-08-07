Ένας σκύλος που τον πετά στον δρόμο ο άνθρωπός του, αισθάνεται, μεταξύ άλλων, βαθιά προδομένος. Και μπορεί να εκδηλώσει επιθετικές συμπεριφορές.

Πρόσφατα μια φίλη, διηγείται ο εκπαιδευτής σκύλων, Μιχάλης Διαμαντάρας, υιοθέτησε από καταφύγιο ένα ημίαιμο σκυλάκι. Τον Μάρτιν. Ο Μάρτιν βρέθηκε δεμένος σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας.

Ο Μάρτιν εκδήλωσε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιθετικότητα.

Η Μαρία, όμως, δεν σκέφτηκε ποτέ να επιστρέψει τον Μάρτιν στο καταφύγιο.

Αντίθετα, η νέα κηδεμόνας του Μάρτιν προσπάθησε να ερμηνεύσει, με τη βοήθεια εκπαιδευτή, την ασυνήθιστη γι’ αυτή συμπεριφορά του σκύλου.

Με την υπομονή και την επιμονή της, σιγά – σιγά, ο σκύλος εμπιστεύτηκε τους ανθρώπους της οικογενείας, όπως και εκείνοι, αυτόν.

Στον Μάρτιν δόθηκε ο χρόνος προκειμένου να καταλάβει ότι, πλέον, ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου κανείς δεν θα προδώσει την εμπιστοσύνη του και κανένας δεν θα τον χτυπήσει.

Υπάρχουν πολλοί σκύλοι που αναζητούν απεγνωσμένα μία τέτοια οικογένεια.

Δεν είναι απαραίτητο να είναι ημίαμοι. Πολλά καθαρόαιμα σκυλάκια ζουν σε λάθος οικογένειες, οι οποίες τα εγκαταλείπουν και νιώθουν προδομένα.

Το ιστορικό του σκύλου εξηγεί πολλές συμπεριφορές του

Υπάρχουν περιπτώσεις σκύλων που δεν γνωρίζουμε το ιστορικό τους, δηλαδή εάν έχουν βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης, νιώθουν ότι έχουν προδοθεί από την προηγούμενη οικογένεια τους, και είναι σίγουρο ότι θα μας δυσκολέψουν αρκετά.

Ο νέος κηδεμόνας ενός τέτοιου σκύλου, διευκρινίζει ο κ. Διαμαντάρας, χρειάζεται να του διαθέσει πολύ χρόνο. Αλλά και να έχει καλή διάθεση, έτσι ώστε ο σκύλος να τον εμπιστευτεί.

Ένας εκπαιδευτής μπορεί να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του σκύλου και να καθοδηγήσει τον κηδεμόνα, προκειμένου να μειώσει ή να εξαλείψει τις κακές συμπεριφορές του νέου μέλους της οικογένειας.

Ωστόσο, πολλοί νέοι κηδεμόνες, αναφέρει ο κ. Διαμαντάρας, δεν μπορούν να αποβάλουν από το μυαλό τους ότι ο σκύλος τους έχει βιώσει άσχημες στιγμές. Ακόμα και όταν έχει ξεπεράσει τα προβλήματά του, με τη βοήθεια εκπαιδευτή.

Το γεγονός αυτό έχει χαραχθεί στη θύμηση τους και του συμπεριφέρονται με τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα να τον κάνουν «κακομαθημένο». Μία πράξη, που δημιουργεί νέα προβλήματα στη συμπεριφορά του σκύλου.

Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε προτού υιοθετήσουμε έναν σκύλο

«Καλό είναι, όταν επισκεφτούμε ένα καταφύγιο και δούμε ένα σκυλάκι που θέλουμε να υιοθετήσουμε, να το βγάλουμε βόλτα στη γύρω περιοχή. Και μία, και δύο φορές», συμβουλεύει ο κ. Διαμαντάρας.



Στη συνέχεια, παίρνουμε τον σκύλο και τον πηγαίνουμε στο σπίτι μας. Έτσι, ώστε να εξερευνήσει τον χώρο, αλλά και να μας γνωρίσει καλύτερα, όπως και εμείς εκείνον.

Συμβουλές

«Σκύλοι με τέτοιες συμπεριφορές είναι απαραίτητο να ζουν σε ήρεμο χώρο χωρίς «διαξιφισμούς» ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Η οποιαδήποτε ένταση στη φωνή, η όποια απότομη κίνηση, μπορεί να πυροδοτήσει τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας», υπογραμμίζει ο εκπαιδευτής.

Καλό είναι, συνεχίζει, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, να μην ενοχλούμε τον σκύλο μας κατά την ώρα του ύπνου και να του γεύματός του.

Τα παιδιά της οικογένειας, όταν έρχονται σε επαφή με το καινούργιο μέλος, να επιβλέπονται πάντα από έναν ενήλικα.

Βεβαίως και υπάρχουν σκυλάκια από καταφύγια, τονίζει ο κ. Διαμαντάρας, που δεν παρουσιάζουν ποτέ κανένα πρόβλημα.

Η υιοθεσία ενός σκύλου δεν είναι απλή υπόθεση

Η υιοθεσία ενός σκύλου, επισημαίνει ο κ. Διαμαντάρας, είναι μεγάλη υπόθεση.

Εμείς, από την πλευρά μας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε έναν τέτοιο σκύλο για οτιδήποτε χρειαστεί. Έτσι, ο σκύλος θα νιώσει ασφάλεια και ηρεμία, και θα γνωρίζει ότι του την προσφέραμε εμείς.

● Ο κ. Μιχάλης Διαμαντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως συνοδός στρατιωτικών σκύλων στην Πολεμική Αεροπορία το 1990, όπου υπηρέτησε επί 10 χρόνια.

Από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Και, όπως λέει: «Έχω εκπαιδεύσει σκύλους, σχεδόν όλων των φυλών. Λαμβάνοντας πάντα υπ΄όψιν, τόσο τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του σκύλου, όσο και τις ανάγκες του κηδεμόνα του.

Στόχος μου είναι με την προεκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη βασική υπακοή, αλλά και τη επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, να διαμορφωθεί η συμπεριφορά του σκύλου, ώστε να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει τη θέση του μέσα στην οικογένεια.

Έτσι, με ήρεμο και κυρίως με μεθοδευμένο τρόπο, θα δημιουργηθεί μια σχέση υπακοής, σεβασμού και αγάπης».

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων.