Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο

Στην Αιδηψό, ένα άλογο που έμεινε ολομόναχο για εβδομάδες συγκλονίζει με την ιστορία του.

Η Μαριάνθη, όπως την ονόμασαν οι άνθρωποι που τελικά έσπευσαν να τη βοηθήσουν, έζησε για πολύ καιρό εγκαταλελειμμένη, χωρίς φροντίδα, χωρίς τροφή και χωρίς ελπίδα.

Ο ιδιοκτήτης της είχε πεθάνει και εκείνη βρέθηκε ξαφνικά μόνη σε ένα χωράφι, παλεύοντας καθημερινά να επιβιώσει τρώγοντας ό,τι έβρισκε.

Ο κόσμος περνούσε δίπλα της, αλλά κανείς δεν σταμάτησε να της προσφέρει βοήθεια.

Η εικόνα της θύμιζε «έναν ζωντανό σκελετό με δύο μάτια γεμάτα απόγνωση», όπως περιγράφει το φιλοζωικό σωματείο Athens Happy House. Η κατάσταση της υγείας της ήταν τραγική: εξαντλημένη, αδύναμη να σταθεί όρθια λόγω μιας θλάσης, έμοιαζε να μετρά αντίστροφα τον χρόνο.

Η διάσωση: Από την απελπισία στην ελπίδα

Η κινητοποίηση για τη διάσωσή της ξεκίνησε όταν ένα κορίτσι, που είχε ήδη υιοθετήσει σκύλο από το σωματείο, έστειλε μήνυμα ζητώντας βοήθεια.

Η εικόνα της Μαριάνθης συγκλόνισε τους υπεύθυνους του Athens Happy House, που αποφάσισαν να δράσουν, παρά τις ήδη δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζαν. Για τρεις μέρες προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να τη μεταφέρουν από την Αιδηψό στην Αθήνα.

Στη μάχη αυτή δεν ήταν μόνοι. Άλλες φιλοζωικές οργανώσεις και εθελοντές στάθηκαν δίπλα τους, αναζητώντας λύσεις για τη μεταφορά του ζώου που δεν είχε πια δυνάμεις.

Σημαντική βοήθεια προσέφερε και ο Γιάννης από το Dante Deo Ranch, που διαθέτει εμπειρία στη φροντίδα ιπποειδών, αναλαμβάνοντας να συμβάλει στην επιχείρηση διάσωσης. Μαζί με εθελοντές, αφιέρωσαν μία ολόκληρη μέρα γεμάτη δυσκολίες, μέχρι που κατάφεραν να φτάσουν τη Μαριάνθη στο Athens Happy House.

Ένα νέο ξεκίνημα για τη Μαριάνθη

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη, όμως πλέον δεν είναι μόνη.

Στο κτήμα του σωματείου όλοι παλεύουν μέρα και νύχτα για να της δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία.

«Δεν ξέρω αν θα ζήσει, ξέρω όμως ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι να τη δούμε να μεταμορφώνεται στον μονόκερο που όλοι ονειρευτήκαμε σαν παιδιά», σημείωσε ο υπεύθυνος του Athens Happy House στην ανάρτησή του.

Η ιστορία της Μαριάνθης δεν είναι μόνο η συγκλονιστική μαρτυρία ενός ζώου που παραμελήθηκε μέχρι θανάτου, αλλά και μια απόδειξη της δύναμης που έχει η αλληλεγγύη.

Χάρη στην κινητοποίηση εθελοντών και ανθρώπων που δεν έμειναν αδιάφοροι, η Μαριάνθη έχει σήμερα μια ευκαιρία να ξανασταθεί στα πόδια της και να γνωρίσει την αγάπη και τη φροντίδα που στερήθηκε.