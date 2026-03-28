Ο βασιλιάς Κάρολος είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους σε ολόκληρη τη Βρετανία.

Η περιουσία του εκτιμάται στα 860 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη Rich List 2025 της εφημερίδας The Sunday Times, αλλά εδώ γεννάται το εξής ερώτημα: πώς κατάφερε να συγκεντρώσει τόσο μεγάλη περιουσία χωρίς να λαμβάνει «μισθό» – με την τυπική έννοια του όρου, όπως ισχύει για πολιτικά πρόσωπα και άτομα που έχουν αναλάβει δημόσια αξιώματα.

Από πού προέρχονται τα υπέρογκα ποσά

Όταν ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Κάρολος χρηματοδοτούνταν μέσω του Δουκάτου της Κορνουάλης, ενός estate που ήταν υπεύθυνο για την παροχή κεφαλαίων στον διάδοχο του θρόνου. Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει πλέον χρηματοδότηση από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο Κάρολος λαμβάνει το μεγαλύτερο όγκο χρημάτων από το Crown Estate, το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, όπως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και φιλοξενίας, πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο και περισσότερα από 191.000 στρέμματα γης και κτημάτων, σύμφωνα με το ABC News.

Τα κέρδη που προέρχονται από το Crown Estate ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, και ένα ποσοστό αυτών των κερδών διατίθεται στη βασιλική οικογένεια ως εφάπαξ ποσό, γνωστό ως «Sovereign Grant». Το ίδιο το ποσοστό έχει κυμανθεί κατά τη διάρκεια των ετών: αυξήθηκε από 15% σε 25% κατά το έτος 2017-2018 (για να βοηθήσει στην κάλυψη των δαπανών για τις επισκευές στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ), αλλά μειώθηκε ξανά στο 12% κατά το έτος 2024-2025, σύμφωνα με το BBC.

Το έτος 2025-2026, ο Κάρολος έλαβε περισσότερα από 176,6 εκατομμύρια δολάρια από το Sovereign Grant — μια αύξηση άνω των 61 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Κάρολος χρηματοδοτείται επίσης μέσω του Δουκάτου του Λάνκαστερ, μιας ιδιωτικής εταιρείας που ιδρύθηκε από τον βασιλιά Ερρίκο Δ΄ το 1399 με σκοπό να εξασφαλίσει κληρονομιά για τον βασιλιά και τους διαδόχους του. Το Δουκάτο αποτελείται σήμερα από ιστορικά ακίνητα και μνημεία και πάνω από 41.000 στρέμματα αγροτικής γης.

Όλα τα καθαρά έσοδα του Δουκάτου του Λάνκαστερ κατατίθενται στο Privy Purse — το οποίο καταβάλλεται στον Κάρολο.

Σύμφωνα με το Court Circular, το 2025 πραγματοποίησε 535 εξόδους και ταξίδια λόγω βασιλικών υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι συνέχιζε να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

