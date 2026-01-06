Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

«Η Αυτού Μεγαλειότης ένωσε τόσους διαφορετικούς ανθρώπους, επειδή ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι να προχωρήσουμε μαζί», λέει η 50χρονη Γουίνσλετ στο νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου για το ντοκιμαντέρ του Prime Video. Η ταινία θα ακολουθήσει το έργο του βασιλιά της Βρετανίας, Καρόλου, μέσω του The King’s Foundation.

Η ταινία είναι παραγωγή της Passion Planet, μιας εταιρείας παραγωγής με έδρα το Λονδίνο που ειδικεύεται σε ντοκιμαντέρ για τη φύση. Το τρέιλερ παρουσιάζει εντυπωσιακές κινηματογραφικές λήψεις της άγριας φύσης και τον 77χρονο βασιλιά Κάρολο να συναντά ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες σε όλο τον κόσμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dumfries House (@dumfrieshouse)

«Η φιλοσοφία της αρμονίας»

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ο κόσμος θα δει για πρώτη φορά το Finding Harmony: A King’s Vision», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Κριστίνα Μιούριν, διευθύνουσα σύμβουλος του The King’s Foundation.

«Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη δέσμευση του Μεγαλειότατου για την προστασία του περιβάλλοντος μας, καθώς και τις προκλήσεις και τους θριάμβους αυτού του προσωπικού ταξιδιού.

»Η φιλοσοφία της αρμονίας του Μεγαλειότατου είναι η κατευθυντήρια αρχή μας στο The King’s Foundation και είναι φανταστικό να έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτή τη σκέψη με ένα ευρύτερο κοινό».

Το Ίδρυμα του Βασιλιά, που ιδρύθηκε από τον μονάρχη, δημιουργήθηκε το 1990. Ο οργανισμός «εργάζεται για τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων και τη μεταμόρφωση ζωών μέσω της διδασκαλίας πρακτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και της υλοποίησης πρωτοποριακών έργων αναγέννησης πράσινων κοινοτήτων», σύμφωνα με επίσημο δελτίο τύπου.

Παραδοσιακές δεξιότητες

Ο Κάρολος ηγείται του ιδρύματος μέσω της φιλοσοφίας του για την «εναρμόνιση με το περιβάλλον», η οποία ενθαρρύνει τους ανθρώπους «να βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος της φύσης, όχι ξεχωριστό από αυτήν» και «εστιάζει στην αλληλεξάρτηση όλων των μορφών ζωής και στη σημασία του να ζούμε σε ισορροπία με τη φύση», σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Ο οργανισμός χρηματοδοτεί έργα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό που αποσκοπούν στη διατήρηση ιστορικών χώρων. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός προσφέρει επίσης μαθήματα που εκπαιδεύουν περίπου 15.000 μαθητές ετησίως σε «παραδοσιακές δεξιότητες και μάθηση στην ύπαιθρο», σύμφωνα πάλι με το δελτίο τύπου.

*Με στοιχεία από people.com