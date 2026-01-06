magazin
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

«Η Αυτού Μεγαλειότης ένωσε τόσους διαφορετικούς ανθρώπους, επειδή ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι να προχωρήσουμε μαζί», λέει η 50χρονη Γουίνσλετ στο νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου για το ντοκιμαντέρ του Prime Video. Η ταινία θα ακολουθήσει το έργο του βασιλιά της Βρετανίας, Καρόλου, μέσω του The King’s Foundation.

Η ταινία είναι παραγωγή της Passion Planet, μιας εταιρείας παραγωγής με έδρα το Λονδίνο που ειδικεύεται σε ντοκιμαντέρ για τη φύση. Το τρέιλερ παρουσιάζει εντυπωσιακές κινηματογραφικές λήψεις της άγριας φύσης και τον 77χρονο βασιλιά Κάρολο να συναντά ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες σε όλο τον κόσμο.

«Η φιλοσοφία της αρμονίας»

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ο κόσμος θα δει για πρώτη φορά το Finding Harmony: A King’s Vision», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Κριστίνα Μιούριν, διευθύνουσα σύμβουλος του The King’s Foundation.

«Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη δέσμευση του Μεγαλειότατου για την προστασία του περιβάλλοντος μας, καθώς και τις προκλήσεις και τους θριάμβους αυτού του προσωπικού ταξιδιού.

»Η φιλοσοφία της αρμονίας του Μεγαλειότατου είναι η κατευθυντήρια αρχή μας στο The King’s Foundation και είναι φανταστικό να έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτή τη σκέψη με ένα ευρύτερο κοινό».

Το Ίδρυμα του Βασιλιά, που ιδρύθηκε από τον μονάρχη, δημιουργήθηκε το 1990. Ο οργανισμός «εργάζεται για τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων και τη μεταμόρφωση ζωών μέσω της διδασκαλίας πρακτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και της υλοποίησης πρωτοποριακών έργων αναγέννησης πράσινων κοινοτήτων», σύμφωνα με επίσημο δελτίο τύπου.

«Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη δέσμευση του Μεγαλειότατου για την προστασία του περιβάλλοντος μας, καθώς και τις προκλήσεις και τους θριάμβους αυτού του προσωπικού ταξιδιού»

YouTube thumbnail

Παραδοσιακές δεξιότητες

Ο Κάρολος ηγείται του ιδρύματος μέσω της φιλοσοφίας του για την «εναρμόνιση με το περιβάλλον», η οποία ενθαρρύνει τους ανθρώπους «να βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος της φύσης, όχι ξεχωριστό από αυτήν» και «εστιάζει στην αλληλεξάρτηση όλων των μορφών ζωής και στη σημασία του να ζούμε σε ισορροπία με τη φύση», σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Ο οργανισμός χρηματοδοτεί έργα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό που αποσκοπούν στη διατήρηση ιστορικών χώρων. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός προσφέρει επίσης μαθήματα που εκπαιδεύουν περίπου 15.000 μαθητές ετησίως σε «παραδοσιακές δεξιότητες και μάθηση στην ύπαιθρο», σύμφωνα πάλι με το δελτίο τύπου.

*Με στοιχεία από people.com

Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης
Συμμαχία Προθύμων 06.01.26

Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Σύνταξη
Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
Ελλάδα 06.01.26

Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα του climatebook, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 κυμάνθηκε πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020 στο 72% των ημερών του έτους

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ
Απειλή πολέμου; 06.01.26

Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι στηρίζουν τη Γροιλανδία έναντι των αμερικανικών βλέψεων, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα» από την αμερικανική προστασία.

Σύνταξη
SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά
Fizz 06.01.26

Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ψηφιακής απάτης, που χρησιμοποιεί το κύρος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το TikTok με την πριγκίπισσα Λεονόρ να είναι στο επίκεντρο μιας σκοτεινής πλεκτάνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό

Με κεραυνό του Αμανί στο 81’ η Κηφισιά πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό. Ο Βόλος είχε δοκάρι στο 10’

Σύνταξη
Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»
Αν έρθει η ειρήνη 06.01.26

Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»

Η Συμμαχία των Προθύμων μελετά τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης, η οποία, στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Τι αναφέρει το προσχέδιο δήλωσης της συνόδου στο Παρίσι.

Σύνταξη
Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα
Deutsche Welle 06.01.26

Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο δισταγμός της Ευρώπης να καταδικάσει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αναδεικνύει πως το δίκαιο συχνά ταυτίζεται με την ισχύ – και πως η εξάρτηση συνεπάγεται περιορισμένη αυτονομία

Σύνταξη
Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι
On Field 06.01.26

Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι

Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η αγγλική ομάδα (με την οποία ανήκουν στον ίδιο όμιλο) «άρπαξε» τον νεαρό προπονητή του Στρασβούργου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
Μοντερνισμός 06.01.26

To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων

Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι στο πέρασμα του χρόνου και ελλείψει θέσεων και προγράμματος η Μαρία Καρυστιανού θα διολισθήσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο του… λαϊκισμού.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV, αλλά και τη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου, μετά την πρόκριση του Άρη επί του Παναιτωλικού στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Άναρχη παγκόσμια τάξη – Πόσο πιο πιθανός θα γίνει ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 2026;
Οριακές ισορροπίες 06.01.26

Άναρχη παγκόσμια τάξη – Πόσο πιο πιθανός θα γίνει ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 2026;

Καθώς οι διεθνείς θεσμοί αποδυναμώνονται, η διπλωματία καρκινοβατεί και ο εθνικισμός γιγαντώνεται, οι λάθος υπολογισμοί γίνονται πιο πιθανοί, το ίδιο ένας γενικευμένος πόλεμος στον 21ο αιώνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;
Έχει δίκιο; 06.01.26

Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;

Το ΝΑΤΟ χρειάζεται τις ΗΠΑ περισσότερο από ό,τι το χρειάζονται οι ΗΠΑ. Και καμία ευρωπαϊκή δύναμη δεν έχει ισχύ να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά. Μήπως η Γροιλανδία είναι ο επόμενος στόχος του Τραμπ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη
Δήλωση του Νίλσεν 06.01.26

Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη

«Θέλω να καλέσω εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν διάλογο με σεβασμό μέσω των κατάλληλων διπλωματικών και πολιτικών οδών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν

Σύνταξη
