28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Βασιλιά, εσύ σούπερ σταρ: Ο Κάρολος θα εμφανιστεί στη σειρά This Natural Life
Fizz 28 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Βασιλιά, εσύ σούπερ σταρ: Ο Κάρολος θα εμφανιστεί στη σειρά This Natural Life

Ο βασιλιάς Κάρολος, πέρα από τον θρόνο του, αγαπάει πάρα πολύ και τη φύση. Και πλέον είναι έτοιμος να μοιραστεί αυτό το πάθος του στη σειρά This Natural Life.

Spotlight

Έπρεπε να περιμένει έως τα 74 του χρόνια για να πάρει αυτό που του είχαν υποσχεθεί ως παιδί. Αλλά ποτέ δεν έχασε την πίστη του. Έστω και αργά, ο Κάρολος έκατσε στον θρόνο της Βρετανίας και παρά τις δυσκολίες που περνάει (από σκάνδαλα μέχρι θέματα υγείας) είναι αποφασισμένος να το ζήσει.

Κάπως έτσι, το BBC ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς θα κάνει την εμφάνισή του στη σειρά This Natural Life, που θα μεταδοθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Μάρθα Κίρνεϊ, πρόκειται να συνομιλήσει με τη βρετανική βασιλική οικογένεια στα κεντρικά γραφεία του φιλανθρωπικού οργανισμού The King’s Foundation, τα οποία βρίσκονται στο κτήμα του οίκου Ντάμφρις στο Άιρσαϊρ (Dumfries House), στη νοτιοδυτική Σκωτία.

«Περπατώντας μέσα στο δενδροκομείο του κτήματος, ο βασιλιάς Κάρολος αναλογίζεται πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τον φυσικό κόσμο στην παιδική ηλικία και συζητά θέματα, όπως η σημασία της διδασκαλίας αγροτικών δεξιοτήτων, η προστασία των θαλασσών, η τέχνη της φυτογλυπτικής και η χαρά που του προκαλεί να κρατά στο χέρι ένα κλαδευτήρι» αναφέρει επίσημη σύνοψη της σειράς.

Η Μάρθα Κίρνεϊ θα μιλήσει επίσης με το προσωπικό και τους μαθητές του κτήματος, επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου.

Το Dumfries House φιλοξενεί πολλά από τα εμβληματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ιδρύματος, που αποτελούν σε μαθησιακές εμπειρίες που προάγουν την αυτοπεποίθηση, την προσωπική ανάπτυξη και προσφέρουν εκπαίδευση σε δεξιότητες της πραγματικής ζωής.

«Χάρη στον ίδιο και την ομάδα του οργανισμού The King’s Foundation έχει γίνει ο χώρος πρασίνου και η σχολή εκπαίδευσης που είναι σήμερα» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος, Κριστίνα Μάριν.

Στη σειρά This Natural Life η Μάρθα Κίρνεϊ εξερευνά τη σημασία του φυσικού κόσμου στη ζωή των επισκεπτών της.

Κάθε προσκεκλημένος την οδηγεί σε μια τοποθεσία που σημαίνει κάτι για εκείνον και περιγράφει τον ρόλο που έχει παίξει η φύση στη ζωή του, εξηγώντας πώς τον έχει διαμορφώσει, επηρεάσει ή γοητεύσει.

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της
Στα 91 της 25.11.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της

Στα 91 της χρόνια, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της και την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα
Τεχνολογία 28.11.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα

Η σπανιότητα τείνει να δημιουργεί ζήτηση, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης δίνουν στην Ευρώπη την ευκαιρία να δημιουργήσει εγκαταστάσεις έτοιμες για το μέλλον

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
