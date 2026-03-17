Κάρολος: Ο βασιλιάς των DJ – «Παππουδίστικο vibe» στα decks
Κάρολος: Ο βασιλιάς των DJ – «Παππουδίστικο vibe» στα decks

Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στο Μάντσεστερ, σε μια επίσκεψη αφιερωμένη στη στήριξη των νέων ταλέντων που δραστηριοποιούνται στις δημιουργικές βιομηχανίες

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε μια διαφορετική, ευδιάθετη και όλο ρυθμό πλευρά του με τους σπουδαστές της Factory Academy.

Ο μονάρχης συμμετείχε ενεργά σε μαθήματα μουσικής τεχνολογίας και σκηνικού εξοπλισμού στα πλαίσια της επίσκεψης του που θέλησε να υπογραμμίσει τη διαχρονική δέσμευση του King’s Trust να παρέχει εφόδια και ευκαιρίες σε νέους δημιουργούς, ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα του πρεσβευτή του οργανισμού, Ίντρις Έλμπα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα Aviva Studios, ο 77χρονος Κάρολος δεν δίστασε να πειραματιστεί με τον εξοπλισμό ενός DJ, υπό την καθοδήγηση του 22χρονου Κρίστιαν Σεντ Λούις.

Ο νεαρός δημιουργός, που επωφελήθηκε από τα προγράμματα του King’s Trust για να «ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του στην αγορά εργασίας», έδειξε στον μονάρχη πώς να χειρίζεται την κονσόλα και να εναλλάσσει τα μουσικά κομμάτια.

«Του έδειξα το fade up και πώς να μιξάρει το ένα κομμάτι μέσα στο επόμενο», είπε στο People. «Πήρα αλήθεια από αυτόν. Δεν φαινόταν σαν να τον ανάγκαζαν να είναι εδώ. Φαινόταν σαν να ήθελε να είναι ανάμεσα μας και ήταν αρκετά αφοσιωμένος στους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω του. Ήταν φοβερά!»

@hellomag A career swap? 🎧 King Charles hit the decks during a visit to Aviva Studios in Manchester, having a laugh together 😅 #kingcharles #royalfamily #dj #decks ♬ original sound – HELLO!

«Είναι πολύ πιο ήσυχος, πολύ πιο ψύχραιμος από ό,τι φανταζόμουν. Μου έδινε παππουδίστικα vibes. Ξέρεις, αυτό που νιώθεις κάθε φορά που σκέφτεσαι τη γιαγιά και τον παππού σου – είναι σαν κάποιος στον οποίο βλέπεις σοφία. Αυτή την ενέργεια μου δίνει» συνέχισε ο 22χρονος μέντορας του Καρόλου.

Το περιστατικό χαιρετήθηκε με ενθουσιασμό και γέλια από τους σπουδαστές οι οποίοι εκτίμησαν την επιθυμία του βασιλιά να «γίνει κομμάτι της κοινότητας τους».

Παράγοντας Ίντρις ‘Ελμπα

Η επίσκεψη είχε ως επίκεντρο το πρόγραμμα Creative Futures, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Elba Hope του διάσημου ηθοποιού Ίντρις Έλμπα.

Ο Έλμπα, ο οποίος έχει τιμηθεί με τον τίτλο του ιππότη για την προσφορά του στους νέους, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η καριέρα του ξεκίνησε χάρη σε μια επιχορήγηση που έλαβε από τον οργανισμό του Καρόλου όταν ήταν 18 ετών.

@capitaldance DJing on vinyl as well?! 😮‍💨😅   #rave #dj #royals #boilerroom ♬ original sound – capitaldance

Σήμερα, το πρόγραμμα αυτό βοηθά δεκάδες νέους να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο.

Οι σπουδαστές εξήγησαν στον μονάρχη τη λειτουργία του φωτισμού και των σκηνικών οργάνων, τονίζοντας ότι χωρίς τη στήριξη του οργανισμού, η πρόσβαση σε τέτοιου είδους εξειδικευμένη γνώση θα ήταν αδύνατη.

H playlist του Στέμματος

Πρόσφατα ο βασιλιάς Κάρολος παρουσίασε τα μουσικά του γούστα στην εκπομπή The King’s Music Room της Apple Music.

Με αφορμή τη θεματική της Κοινοπολιτείας, ο 77χρονος μονάρχης μοιράστηκε αναμνήσεις και τραγούδια που κυμαίνονται από την κλασική σόουλ της Νταϊάνα Ρος μέχρι τους σύγχρονους άφρομπιτ ρυθμούς του Davido.

Πέρα από τα στερεότυπα που θέλουν έναν βασιλιά να ακούει αποκλειστικά κλασική μουσική, ο Κάρολος απέδειξε ότι διαθέτει ραδιοφωνικό αυτί και μια βαθιά εκτίμηση για την ποπ κουλτούρα.

Από το Crazy In Love της Μπιγιόνσε και το Upside Down της Νταϊάνα Ρος στον Μπομπ Μάρλεϊ και το εμβληματικό Could You Be Loved ο Κάρολος έδειξε αδυναμία στο άφρομπιτ ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Raye, την πολυβραβευμένη «σπουδαία πρέσβειρα της βρετανικής μουσικής».

Αδυναμία του; Η Κάιλι Μινόγκ και η διασκευή της στο The Loco-Motion. «Είναι αδύνατο να μείνει κάποιος ακίνητος ακουγόντας το» είπε ο Κάρολος που χρησιμοποιεί την ήπια διπλωματία της ποπ κουλτούρας με μοναρχική μαεστρία εδώ και χρόνια.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Οργή Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη
Συμμετέχοντας στην κοινωνική πρωτοβουλία της Technogym «Let’s Move & Donate Food», η καθημερινή σου άσκηση συμβάλλει σε έναν παγκόσμιο σκοπό - την προσφορά σχολικών γευμάτων σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train
«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο
Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος στην Άρτα αποκαλύπτουν το μέγεθος της φονικής κατολίσθησης, με την απότομη πλαγιά να έχει υποχωρήσει πλήρως, καταπλακώνοντας τον άτυχο άνδρα την ώρα που έβγαζε το μεροκάματό του.

Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

