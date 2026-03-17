Κάρολος: Ο βασιλιάς των DJ – «Παππουδίστικο vibe» στα decks

Ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε μια διαφορετική, ευδιάθετη και όλο ρυθμό πλευρά του με τους σπουδαστές της Factory Academy.

Ο μονάρχης συμμετείχε ενεργά σε μαθήματα μουσικής τεχνολογίας και σκηνικού εξοπλισμού στα πλαίσια της επίσκεψης του που θέλησε να υπογραμμίσει τη διαχρονική δέσμευση του King’s Trust να παρέχει εφόδια και ευκαιρίες σε νέους δημιουργούς, ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα του πρεσβευτή του οργανισμού, Ίντρις Έλμπα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα Aviva Studios, ο 77χρονος Κάρολος δεν δίστασε να πειραματιστεί με τον εξοπλισμό ενός DJ, υπό την καθοδήγηση του 22χρονου Κρίστιαν Σεντ Λούις.

Ο νεαρός δημιουργός, που επωφελήθηκε από τα προγράμματα του King’s Trust για να «ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του στην αγορά εργασίας», έδειξε στον μονάρχη πώς να χειρίζεται την κονσόλα και να εναλλάσσει τα μουσικά κομμάτια.

«Του έδειξα το fade up και πώς να μιξάρει το ένα κομμάτι μέσα στο επόμενο», είπε στο People. «Πήρα αλήθεια από αυτόν. Δεν φαινόταν σαν να τον ανάγκαζαν να είναι εδώ. Φαινόταν σαν να ήθελε να είναι ανάμεσα μας και ήταν αρκετά αφοσιωμένος στους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω του. Ήταν φοβερά!»

«Είναι πολύ πιο ήσυχος, πολύ πιο ψύχραιμος από ό,τι φανταζόμουν. Μου έδινε παππουδίστικα vibes. Ξέρεις, αυτό που νιώθεις κάθε φορά που σκέφτεσαι τη γιαγιά και τον παππού σου – είναι σαν κάποιος στον οποίο βλέπεις σοφία. Αυτή την ενέργεια μου δίνει» συνέχισε ο 22χρονος μέντορας του Καρόλου.

Το περιστατικό χαιρετήθηκε με ενθουσιασμό και γέλια από τους σπουδαστές οι οποίοι εκτίμησαν την επιθυμία του βασιλιά να «γίνει κομμάτι της κοινότητας τους».

Παράγοντας Ίντρις ‘Ελμπα

Η επίσκεψη είχε ως επίκεντρο το πρόγραμμα Creative Futures, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Elba Hope του διάσημου ηθοποιού Ίντρις Έλμπα.

Ο Έλμπα, ο οποίος έχει τιμηθεί με τον τίτλο του ιππότη για την προσφορά του στους νέους, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η καριέρα του ξεκίνησε χάρη σε μια επιχορήγηση που έλαβε από τον οργανισμό του Καρόλου όταν ήταν 18 ετών.

Σήμερα, το πρόγραμμα αυτό βοηθά δεκάδες νέους να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο.

Οι σπουδαστές εξήγησαν στον μονάρχη τη λειτουργία του φωτισμού και των σκηνικών οργάνων, τονίζοντας ότι χωρίς τη στήριξη του οργανισμού, η πρόσβαση σε τέτοιου είδους εξειδικευμένη γνώση θα ήταν αδύνατη.

H playlist του Στέμματος

Πρόσφατα ο βασιλιάς Κάρολος παρουσίασε τα μουσικά του γούστα στην εκπομπή The King’s Music Room της Apple Music.

Με αφορμή τη θεματική της Κοινοπολιτείας, ο 77χρονος μονάρχης μοιράστηκε αναμνήσεις και τραγούδια που κυμαίνονται από την κλασική σόουλ της Νταϊάνα Ρος μέχρι τους σύγχρονους άφρομπιτ ρυθμούς του Davido.

Πέρα από τα στερεότυπα που θέλουν έναν βασιλιά να ακούει αποκλειστικά κλασική μουσική, ο Κάρολος απέδειξε ότι διαθέτει ραδιοφωνικό αυτί και μια βαθιά εκτίμηση για την ποπ κουλτούρα.

Από το Crazy In Love της Μπιγιόνσε και το Upside Down της Νταϊάνα Ρος στον Μπομπ Μάρλεϊ και το εμβληματικό Could You Be Loved ο Κάρολος έδειξε αδυναμία στο άφρομπιτ ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Raye, την πολυβραβευμένη «σπουδαία πρέσβειρα της βρετανικής μουσικής».

Αδυναμία του; Η Κάιλι Μινόγκ και η διασκευή της στο The Loco-Motion. «Είναι αδύνατο να μείνει κάποιος ακίνητος ακουγόντας το» είπε ο Κάρολος που χρησιμοποιεί την ήπια διπλωματία της ποπ κουλτούρας με μοναρχική μαεστρία εδώ και χρόνια.