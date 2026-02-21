magazin
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας εμφανίστηκε σε μια επίδειξη μόδας στο Λονδίνο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Ο Κάρολος χαιρέτησε τους θεατές με ένα νεύμα όταν έφτασε στην επίδειξη μόδας της Tolu Coker στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, ενώ το κοινό τον υποδέχτηκε με χειροκροτήματα μέσα στην αίθουσα.

Παρακολουθώντας τη συλλογή της Βρετανο-Νιγηριανής σχεδιάστριας, συνομίλησε ζωηρά με την επικεφαλής του British Fashion Council, Laura Weir, και τη σχεδιάστρια Stella McCartney (κόρη του Πολ ΜακΚάρτνεϊ των Beatles) που κάθονταν στην πρώτη σειρά.

Κάρολος και Stella McCartney στην πρώτη σειρά επίδειξη μόδας της Tolu Coker στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου – Richard Pohle/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

Η σύλληψη του ανώτερου μέλους της βασιλικής οικογένειας

Νωρίτερα την Πέμπτη, Άντριου Μαουντμπάτεν συνελήφθη από την αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση για να ανακριθεί σχετικά με τις κατηγορίες ότι έστειλε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η σύλληψη του ανώτερου μέλους της βασιλικής οικογένειας, όγδοου στη σειρά διαδοχής του θρόνου, είναι άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη εποχή και αποτελεί τη μεγαλύτερη κρίση της βασιλείας του Κάρολου.

Ο βασιλιάς της Βρετανίας εξέδωσε δήλωση εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» του για την είδηση. «Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του», είπε

Ο βασιλιάς της Βρετανίας εξέδωσε δήλωση εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» του για την είδηση. «Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του», είπε.

«Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

Η επίσκεψη του Κάρολου στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, η οποία είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων, υπογράμμισε τη ματιά του για το κλασικό βρετανικό στυλ με την υποστήριξή του προς τις παραδοσιακές τέχνες.

Ο Κάρολος, 77 ετών, ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του, παρακολουθώντας μια επίδειξη της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου. Το 2018, η βασίλισσα Ελισάβετ κάθισε δίπλα στην συντάκτρια μόδας Άννα Γουίντουρ στην πρώτη σειρά της επίδειξης του Richard Quinn

YouTube thumbnail

Ο Κάρολος, 77 ετών, ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του

Ο μονάρχης, μακροχρόνιος πελάτης της φημισμένης οδού Savile Row του Λονδίνου, όπου βρίσκονται οι πιο διάσημοι ράφτες του κόσμου, παρακολούθησε τα μοντέλα να παρουσιάζουν τις τελευταίες δημιουργίες της Coker, η οποία είναι γνωστή για την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας και της χειροτεχνίας στο έργο της.

Ο Κάρολος, 77 ετών, ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του, παρακολουθώντας μια επίδειξη της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου. Το 2018, η βασίλισσα Ελισάβετ κάθισε δίπλα στην συντάκτρια μόδας Άννα Γουίντουρ στην πρώτη σειρά της επίδειξης του Richard Quinn.

Η Coker, η οποία λάνσαρε την ομώνυμη μάρκα της το 2021, συμμετείχε στο πρόγραμμα NEWGEN του British Fashion Council, το οποίο παρέχει οικονομική υποστήριξη και καθοδήγηση σε νέους σχεδιαστές.

Πριν από την επίδειξη, ο Κάρολος περιηγήθηκε σε εκθέσεις στο κέντρο της London Fashion Week, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης της σχεδιάστριας Stella McCartney, γνωστής για τη χρήση εναλλακτικών υλικών αντί για δέρμα και γούνα στα σχέδιά της, με έμφαση στην αειφόρο βρετανική καινοτομία.

*Με στοιχεία από reuters.com | Αρχική Φωτό: Richard Pohle/Pool via REUTERS

