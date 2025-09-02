Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο

«Αυτός ο τύπος είναι ικανός να κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών». Αυτό δήλωνε αριστερά και δεξιά ο Μοχάμεντ Άλι τον Φεβρουάριο του 1973, λίγη ώρα αφού είχε κατέβει από το ρινγκ, προσθέτοντας μια ακόμα νίκη στο βιογραφικό του. Μια νίκη που δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν, καθώς απέναντί του είχε τον Τζόι Μπάγκνερ.

Γεννημένος το 1950 στην Ουγγαρία, η οικογένειά του Μπάγκνερ θα μετακομίσει στην Αγγλία όταν ήταν έξι ετών μετά την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης. Στο σχολείο ήταν μέτριος μαθητής, ωστόσο διέπρεπε στα αθλήματα. Ξεχώρισε στον δίσκο, ωστόσο εκεί που έδειχνε καλύτερος από όλους ήταν στο μποξ.

Και δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Μέσα στα επόμενα χρόνια η μία νίκη διαδέχεται την άλλη, θεωρείται ο κορυφαίος ερασιτέχνης μποξέρ και στα 17 του χρόνια αποφασίζει να ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία.

Απέναντι στον Άλι και τον Φρέιζιερ

Το 1973, ο -τότε- 23χρονος μποξέρ δεν ήταν το φαβορί, όμως είχε φτιάξει ένα καλό όνομα και κατά πολλούς ήταν το επόμενο μεγάλο αστέρι της πυγμαχίας. Στην Αγγλία είχε σαρώσει τα πάντα και πλέον τα ήθελε όλα. Η ήττα του από τον Άλι στα σημεία έμοιαζε αναμενόμενη, ωστόσο ο τρόπος που αγωνίστηκε μέσα στο ρινγκ έκανε τους πάντες να αναγνωρίσουν το ταλέντο και τη μαχητικότητά του.

Ο Τζόι Μπάγκνερ έμοιαζε αποφασισμένος, όχι απλά να εντυπωσιάσει στον κόσμο της πυγμαχίας αλλά να κατακτήσει την κορυφή. Μάλιστα, έξι μήνες μετά θα προκαλέσει τον Τζο Φρέιζιερ – σήμερα εκείνος ο αγώνας του Λονδίνου θεωρείται κλασικός, έστω κι αν ο Αγγλο-αυστραλός μποξέρ έχασε ξανά στα σημεία. Αυτές ήταν και οι μοναδικές δύο ήττες που είχε το 1973, από δύο πρωταθλητές και θρύλους των ριγνκ.

Δεν είναι τυχαίο ότι την επόμενη χρονιά ήταν ένας από τους πέντε μεγάλους διεκδικητές του παγκόσμιου τίτλου. Και την ήθελε πολύ αυτή τη ζώνη.

Το 1975 θα τα δώσει όλα: θα προκαλέσει τον Μοχάμεντ Άλι για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ωστόσο τα πράγματα δεν θα πάνε όπως τα ήθελε. Θα χάσει ξανά στα σημεία, μόνο που αυτή τη φορά ο Τύπος θα «σταυρώσει» για το παθητικό του αγώνα και το αμυντικό του στυλ.

Μέσα έξω από τα ρινγκ

Ένα χρόνο μετά θα δηλώσει ότι έχει χάσει το κίνητρό του και θα αποσυρθεί. Λίγους μήνες μετά θα επιστρέψει, ώστε να κρεμάσει ξανά τα γάντια του το 1977. Ωστόσο, έμοιαζε να μην μπορούσε να μείνει μακριά από το ρινγκ.

Έως το 1999, δηλαδή λίγο πριν κλείσει μισό αιώνα ζωής, ο Τζόι Μπάγκνερ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, έστω κι αν είχε ξεχάσει για τα καλά τον παγκόσμιο τίτλο μετά τη δεύτερη ήττα του από τον Μοχάμεντ Άλι. Ωστόσο έδειχνε να το διασκεδάζει και σε ηλικία 45 ετών θα κερδίσει το πρωτάθλημα βαρέων βαρών στην Αυστραλία.

Την ίδια περίοδο που ξεκίνησε να ανακοινώνει… αποσύρσεις από το μποξ, δοκίμασε και την τύχη του στη μεγάλη οθόνη. Συνολικά στη ζωή του ο Μπάγκνερ θα εμφανιστεί σε περισσότερες από 20 ταινίες, με μεγαλύτερη στιγμή του το φιλμ Street Fighter δίπλα στον Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, αλλά ποτέ δεν θα κάνει κάποια σημαντική καριέρα.

Είχε την ευκαιρία του, βέβαια, πίσω από τις κάμερες. Το 2005 ο Ρον Χάουαρντ τον προσέλαβε ως σύμβουλο του Ράσελ Κρόου στο Cinderella Man. Λίγες εβδομάδες μετά θα απολυθεί, καθώς αποκάλεσε τον σταρ του Χόλιγουντ «σκουλήκι και γ@μημένο κορίτσι».

Κακή απόφαση αποδείχθηκε και η ενασχόλησή του με τον χώρο του κρασιού. Το μικρό οινοποιείο που θα ανοίξει με τη γυναίκα του δεν πήγε όπως θα ήθελε, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να του βάλει λουκέτο το 1989 έχοντας πρώτα χάσει δύο εκατ. δολάρια Αυστραλίας.

Όπως και στο μποξ, έτσι και στη ζωή του μετά τα ρινγκ, ο Τζόι Μπάγκνερ έμοιαζε ικανός να φτάσει στην κορυφή, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερνε.

Άφησε την τελευταία του πνοή την 1η Σεπτεμβρίου σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Μπρίσμπεϊν. Ήταν 75 ετών.

