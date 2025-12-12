magazin
12.12.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό
Το beef του Ράσελ Κρόου με το Gladiator II συνεχίζεται – «Δεν εκτίμησαν την πρώτη ταινία»
Ο Ράσελ Κρόου θεωρεί ότι οι δημιουργοί του «Gladiator II» δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή.

Ο Ράσελ Κρόου επέκρινε τους δημιουργούς του sequel της ταινίας «Gladiator» επειδή δεν κατάλαβαν «τι έκανε την πρώτη ξεχωριστή».

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του Ρωμαίου στρατηγού Μάξιμου στο ιστορικό έπος του 2000, είπε ότι ο «ηθικός πυρήνας» της ιστορίας ήταν αυτό που τράβηξε τον κόσμο στο πρωτότυπο.

Gladiator II: Οι ανάμεικτες κριτικές

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του Ρίντλεϊ Σκοτ, με πρωταγωνιστές τους Πολ Μέσκαλ και Πέδρο Πασκάλ, έλαβε ανάμεικτες κριτικές από τους κριτικούς κινηματογράφου μετά την κυκλοφορία της πέρυσι.

Φαίνεται ότι ο Αυστραλός ηθοποιός Ράσελ Κρόου ήταν μεταξύ εκείνων που δεν διασκέδασαν, καθώς είπε ότι η ταινία ήταν ένα «πραγματικά ατυχές παράδειγμα ότι οι άνθρωποι σε εκείνο το ‘μηχανοστάσιο’ δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τι έκανε την πρώτη ξεχωριστή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

Σε συνέντευξή του στον αυστραλιανό ραδιοφωνικό σταθμό Triple J, είπε: «Δεν ήταν η μεγαλοπρέπεια. Δεν ήταν οι περιστάσεις. Δεν ήταν η δράση. Ήταν ο ηθικός πυρήνας».

Ράσελ Κρόου: Τα επικριτικά σχόλια

Ο Ράσελ Κρόου πρόσθεσε ότι υπήρχε μια «καθημερινή μάχη στο πλατό για να διατηρηθεί αυτός ο ηθικός πυρήνας του χαρακτήρα» όταν γύριζε την πρώτη ταινία.

«Πολλές φορές πρότειναν ερωτικές σκηνές και άλλα παρόμοια για τον Μάξιμους – είναι σαν ‘του αφαιρείς τη δύναμή’» είπε.

Αμφισβήτησε επίσης την ιδέα ότι ο Μάξιμος είχε σχέση με τη σύζυγό του καθώς και με τη Λουσίλα, χαρακτηρίζοντάς την «τρελή».

Αποκάλυψε επίσης ότι άνθρωποι τον πλησίαζαν σε εστιατόρια στην Ευρώπη για να παραπονεθούν μετά την κυκλοφορία της συνέχειας και εκείνος απαντούσε: «Δεν ήμουν εγώ, δεν το έκανα εγώ».

