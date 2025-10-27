magazin
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία
27 Οκτωβρίου 2025

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με το «Nuremberg» - μια ταινία-υπενθύμιση πως «ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα - γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ογδόντα χρόνια μετά τη Δίκη της Νυρεμβέργης, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με την ταινία «Nuremberg», όπου ο Ράσελ Κρόου ενσαρκώνει τον χαρισματικό και επικίνδυνα γοητευτικό Χέρμαν Γκέρινγκ. Μέσα από την αντιπαράθεσή του με τον ψυχίατρο Ντάγκλας Κέλι, τον οποίο υποδύεται ο Ράμι Μάλεκ, η ταινία εξερευνά το πώς γεννιέται ο φασισμός και τι σημαίνει πραγματικά το «κακό».

Η ιστορική δίκη

Στα τέλη του 1945, λίγο μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η πόλη της Νυρεμβέργης έγινε το σκηνικό της πιο σημαντικής δίκης του αιώνα. Εκεί, για πρώτη φορά, επιχειρήθηκε να λογοδοτήσουν άτομα –και όχι μόνο κράτη– για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Παρά τις πιέσεις ορισμένων συμμάχων να εκτελεστούν οι ναζί ηγέτες χωρίς δίκη, επικράτησε η άποψη ότι η δικαιοσύνη έπρεπε να αποδοθεί μέσα από τον νόμο, όχι με εκδίκηση. Για πολλούς, η Νυρεμβέργη αποτέλεσε το θεμέλιο της διεθνούς έννομης τάξης και της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Ξέρετε γιατί συνέβη εδώ; Επειδή οι άνθρωποι το άφησαν να συμβεί.»

YouTube thumbnail

Από το βιβλίο στη μεγάλη οθόνη

Η ταινία του Βάντερμπιλτ βασίζεται στο βιβλίο του δημοσιογράφου Τζακ Ελ-Χάι, The Nazi and the Psychiatrist, που αφηγείται τη σχέση ανάμεσα στον Γκέρινγκ και τον ψυχίατρο Ντάγκλας Μ. Κέλι. Ο τελευταίος είχε αναλάβει να εκτιμήσει τη διανοητική επάρκεια των κατηγορουμένων πριν από τη δίκη, όμως η επαφή του με τον Γκέρινγκ εξελίχθηκε σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι εξουσίας.

Ο Κέλι αναζητούσε ένα κοινό ψυχολογικό νήμα που θα εξηγούσε τα εγκλήματα των ναζί. Αντί για κάποια «αρρώστια του κακού», ανακάλυψε απλούς ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία και τη δίψα τους για δύναμη.

Μια επικίνδυνη οικειότητα

Ο Γκέρινγκ, πιλότος-ήρωας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και δεύτερος στην ιεραρχία του Ράιχ, εμφανίζεται στην ταινία ως χαρισματικός, ειρωνικός, χειριστικός. Ο Ράσελ Κρόου αποδίδει έναν άνθρωπο που γνωρίζει να μαγνητίζει και να υποτάσσει όσους τον περιβάλλουν, ακόμα και τον ίδιο τον ψυχίατρό του.

Ο Ράμι Μάλεκ, ως Κέλι, προσπαθεί να διατηρήσει επαγγελματική απόσταση, αλλά σταδιακά παρασύρεται στη γοητεία και την ψυχολογική δύναμη του κατηγορούμενου. Η μεταξύ τους χημεία, όπως σημειώνουν οι πρώτες κριτικές, είναι εκρηκτική, γεμάτη ηθικά διλήμματα και στιγμές ανατριχιαστικής οικειότητας.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου

Το δεύτερο μέρος της ταινίας μεταφέρει το κοινό μέσα στη δραματική αίθουσα της Δίκης. Ο Γκέρινγκ επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τη ρητορική του δεινότητα για να παρουσιάσει τον εαυτό του ως «πατριώτη». Ωστόσο, οι εισαγγελείς –μεταξύ τους ο Μάικλ Σάνον ως Ρόμπερτ Τζάκσον και ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ ως σερ Ντέιβιντ Μάξγουελ-Φάιφ– τον φέρνουν αντιμέτωπο με τα ντοκουμέντα και, κυρίως, με τις εικόνες των στρατοπέδων συγκέντρωσης που προβλήθηκαν και τότε στο δικαστήριο.

Οι σκηνές αυτές, βασισμένες σε αυθεντικό αρχειακό υλικό, αποτελούν την ηθική κορύφωση της ταινίας: η στιγμή που η φρίκη του Ολοκαυτώματος αποκαλύπτεται απροκάλυπτα μπροστά στους θύτες.

YouTube thumbnail

Το τέλος και η τραγική ειρωνεία

Ο Γκέρινγκ καταδικάζεται σε θάνατο δι’ απαγχονισμού, αλλά αυτοκτονεί με κυάνιο τη νύχτα πριν από την εκτέλεσή του. Το πώς βρήκε το δηλητήριο παραμένει αμφιλεγόμενο· ο ίδιος υποστήριξε σε σημείωμα ότι το είχε κρύψει σε βαζάκι με κρέμα μαλλιών.

Η ταινία κλείνει με τη φωνή ενός νεαρού μεταφραστή, Χάουαρντ Τρίεστ (τον υποδύεται ο Λίο Γούνταλ), ενός Γερμανοεβραίου που είχε χάσει συγγενείς στο Άουσβιτς. Καθώς ο Κέλι φεύγει για τις ΗΠΑ, ο Τρίεστ του λέει: «Ξέρετε γιατί συνέβη εδώ; Επειδή οι άνθρωποι το άφησαν να συμβεί.»

Μια φράση που συμπυκνώνει το ερώτημα της συλλογικής ευθύνης – και παραμένει επίκαιρη ακόμη και σήμερα.

Η μοίρα του ψυχίατρου

Ο Ντάγκλας Κέλι έγραψε αργότερα το βιβλίο «22 Cells in Nuremberg» και συνέχισε να εργάζεται ως ψυχίατρος και καθηγητής. Όμως, η ζωή του δεν εξελίχθηκε όπως ονειρευόταν. Απογοητευμένος, αλκοολικός και απομονωμένος, αυτοκτόνησε την Πρωτοχρονιά του 1958, καταπίνοντας κυάνιο – με τον ίδιο τρόπο που είχε πεθάνει ο Γκέρινγκ.

«Ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα – γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Ένα επίκαιρο κάλεσμα στη μνήμη

Για τον Βάντερμπιλτ, η ταινία δεν είναι μόνο αναδρομή στο παρελθόν, αλλά προειδοποίηση για το παρόν. «Ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα», δήλωσε. «Γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Η «Nuremberg», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Χάμπτονς και αναμένεται να κυκλοφορήσει διεθνώς μέσα στο 2026, είναι μια ιστορική και ψυχολογική ταινία-καθρέφτης.

Μια υπενθύμιση ότι η δικαιοσύνη μπορεί να αργεί, αλλά παραμένει το μοναδικό αντίδοτο απέναντι στη λήθη.

* Με πληροφορίες από: BBC

Wall Street
Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Stream magazin
Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»
Δημιουργός 26.10.25

Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»

Η αείμνηστη Νταϊάν Κίτον ήταν κάτι περισσότερο από την ευφυή σταρ του Άνι Χολ ή μια επενδύτρια ακινήτων. Το μόνο ντοκιμαντέρ που υπέγραψε ποτέ είναι η μόνη απόδειξη που χρειάζεται κανείς για να πειστεί για το αίνιγμα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 
«Είμαστε ρατσιστές» 26.10.25

Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 

Από τις λαμπερές και light τηλεοπτικές Tρεις Χάριτες στο σκοτεινό σανίδι του θεάτρου, η Νένα Μεντή ήταν πάντα ακέραιη και ξεκάθαρη. Μιλώντας στο MEGA, η ηθοποιός με το σπάνιο τσαγανό, μίλησε για όλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
Interview 26.10.25

H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του Animasyros, η δημοσιογράφος και ιστορικός animation, Nancy Denney-Phelps. και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσίασαν η μία το βιβλίο της άλλης και ύψωσαν τα ποτήρια τους «εις υγείαν της ζωής».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
Καταραμένος θρίαμβος 25.10.25

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ωστόσο, η δημιουργία του Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν κόστισε τη ζωή στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
