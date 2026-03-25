Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Το ημερολόγιο έγραφε 5 Αυγούστου 1962 όταν η Γιούνες Μάρεϊ θα έμπαινε στο υπνοδωμάτιό της και θα έβλεπε το γυμνό άψυχο σώμα της στο κρεβάτι. Στα 36 της χρόνια, η Μέριλιν Μονρόε άφηνε την τελευταία της πνοή και το Χόλιγουντ έχανε ένα από τα μεγαλύτερά της αστέρια.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ιατροδικαστής θα αποκαλούσε τον θάνατό της «ατύχημα από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Οι Αρχές του Λος Άντζελες έκλεισαν και επίσημα την υπόθεση, ωστόσο την ίδια ώρα άνοιξαν οι πύλες των θεωριών συνωμοσίας.

Σε αυτά τα 64 χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατο της Μέριλιν Μονρόε, εκατοντάδες θεωρίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Κρύβονταν οι Κένεντι πίσω από τη δολοφονία της; Είχαν βάλει το χεράκι τους το FBI και η CIA; Ή μήπως η μαφία; Και όπως φαίνεται, δεν θα σταματήσουν.

Σύμφωνα με την Daily Mail και την στήλη της The Crime Desk, ο Μάικ Ροθμίλερ ζητάει νέα έρευνα για τον θάνατο του sex symbol του Χόλιγουντ.

Ο Ροθμίλερ ήταν για χρόνια ντετέκτιβ στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD), ενώ όταν βγήκε στη σύνταξη έγινε ένας συγγραφέας θεωριών συνωμοσίας. Έως σήμερα έχει γράψει δεκάδες βιβλία, ωστόσο το πιο επιτυχημένο του παραμένει το Bombshell γύρω από τον θάνατο της Μονρόε, που κυκλοφόρησε το 2021.

Σε αυτό υποστηρίζει ότι έχει στοιχεία που δείχνουν ότι η σταρ του Χόλιγουντ δολοφονήθηκε από τον Ρόμπερτ Κένεντι, Γενικό Εισαγγελέα εκείνη την περίοδο και αδερφό του προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος υποστηρίζει ότι ο RFK κρυβόταν πίσω από τη δολοφονία του Μέριλιν Μονρόε, ωστόσο ο Μάικ Ροθμίλερ υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα έχει ανακαλύψει το χαμένο ημερολόγιο της σταρ, εκεί όπου αναγράφονται διάφορα μυστικά των Κένεντι – και κατά πολλούς αυτό που έψαχνε ο Ρόμπερτ το βράδυ που τη δολοφόνησε.

Επίσης, γράφει ότι το 1982 έχει πάρει συνέντευξη από τον κουνιάδο του τότε Γενικού Εισαγγελέα, τον Πίτερ Λόφορντ (πέθανε δύο χρόνια μετά), ο οποίος του αποκάλυψε ότι ήταν στο σπίτι της Μονρόε μαζί με τον Ρόμπερτ το βράδυ που πέθανε.

Ο Λόφορντ φέρεται να δήλωσε ότι είδε τον RFK να δίνει ένα ποτό στην Μέριλιν που είχε μέσα δηλητήριο, ενώ μετά έκαναν άνω κάτω το δωμάτιο για να βρουν το χαμένο ημερολόγιό της.

Ο Μάικ Ροθμίλερ ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του απόρρητα έγγραφα αλλά και απομαγνητοφωνήσεις από τηλεφωνικές συνομιλίες που αποδεικνύουν τη δολοφονία της Μέριλιν Μονρόε.

Πάντως, σε αυτά τα 64 χρόνια και τις δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι Αρχές στις ΗΠΑ επιμένουν ότι ήταν ατύχημα και πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν το αντίθετο.

Μόνο το 1982, ο Εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες Τζον Βαν ντε Καμπ, εξαιτίας της έντονης φημολογίας, ξεκίνησε μια μυστική έρευνα, προκειμένου να δει αν χρειάζεται να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης της Μέριλιν Μονρόε. Λίγο καιρό μετά τη σταμάτησε.