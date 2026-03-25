Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25 Μαρτίου 2026, 14:40

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Το ημερολόγιο έγραφε 5 Αυγούστου 1962 όταν η Γιούνες Μάρεϊ θα έμπαινε στο υπνοδωμάτιό της και θα έβλεπε το γυμνό άψυχο σώμα της στο κρεβάτι. Στα 36 της χρόνια, η Μέριλιν Μονρόε άφηνε την τελευταία της πνοή και το Χόλιγουντ έχανε ένα από τα μεγαλύτερά της αστέρια.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ιατροδικαστής θα αποκαλούσε τον θάνατό της «ατύχημα από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Οι Αρχές του Λος Άντζελες έκλεισαν και επίσημα την υπόθεση, ωστόσο την ίδια ώρα άνοιξαν οι πύλες των θεωριών συνωμοσίας.

Σε αυτά τα 64 χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατο της Μέριλιν Μονρόε, εκατοντάδες θεωρίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Κρύβονταν οι Κένεντι πίσω από τη δολοφονία της; Είχαν βάλει το χεράκι τους το FBI και η CIA; Ή μήπως η μαφία; Και όπως φαίνεται, δεν θα σταματήσουν.

Σύμφωνα με την Daily Mail και την στήλη της The Crime Desk, ο Μάικ Ροθμίλερ ζητάει νέα έρευνα για τον θάνατο του sex symbol του Χόλιγουντ.

Ο Ροθμίλερ ήταν για χρόνια ντετέκτιβ στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD), ενώ όταν βγήκε στη σύνταξη έγινε ένας συγγραφέας θεωριών συνωμοσίας. Έως σήμερα έχει γράψει δεκάδες βιβλία, ωστόσο το πιο επιτυχημένο του παραμένει το Bombshell γύρω από τον θάνατο της Μονρόε, που κυκλοφόρησε το 2021.

Σε αυτό υποστηρίζει ότι έχει στοιχεία που δείχνουν ότι η σταρ του Χόλιγουντ δολοφονήθηκε από τον Ρόμπερτ Κένεντι, Γενικό Εισαγγελέα εκείνη την περίοδο και αδερφό του προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος υποστηρίζει ότι ο RFK κρυβόταν πίσω από τη δολοφονία του Μέριλιν Μονρόε, ωστόσο ο  Μάικ Ροθμίλερ υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα έχει ανακαλύψει το χαμένο ημερολόγιο της σταρ, εκεί όπου αναγράφονται διάφορα μυστικά των Κένεντι – και κατά πολλούς αυτό που έψαχνε ο Ρόμπερτ το βράδυ που τη δολοφόνησε.

Επίσης, γράφει ότι το 1982 έχει πάρει συνέντευξη από τον κουνιάδο του τότε Γενικού Εισαγγελέα, τον Πίτερ Λόφορντ (πέθανε δύο χρόνια μετά), ο οποίος του αποκάλυψε ότι ήταν στο σπίτι της Μονρόε μαζί με τον Ρόμπερτ το βράδυ που πέθανε.

Ο Λόφορντ φέρεται να δήλωσε ότι είδε τον RFK να δίνει ένα ποτό στην Μέριλιν που είχε μέσα δηλητήριο, ενώ μετά έκαναν άνω κάτω το δωμάτιο για να βρουν το χαμένο ημερολόγιό της.

Ο  Μάικ Ροθμίλερ ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του απόρρητα έγγραφα αλλά και απομαγνητοφωνήσεις από τηλεφωνικές συνομιλίες που αποδεικνύουν τη δολοφονία της Μέριλιν Μονρόε.

Πάντως, σε αυτά τα 64 χρόνια και τις δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι Αρχές στις ΗΠΑ επιμένουν ότι ήταν ατύχημα και πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν το αντίθετο.

Μόνο το 1982, ο Εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες Τζον Βαν ντε Καμπ, εξαιτίας της έντονης φημολογίας, ξεκίνησε μια μυστική έρευνα, προκειμένου να δει αν χρειάζεται να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης της Μέριλιν Μονρόε. Λίγο καιρό μετά τη σταμάτησε.

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Τους μεγαλύτερους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς θριάμβους, αυτόν της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004 και αυτόν του Ολυμπιακού στο Europa Conference League 20 χρόνια αργότερα, επέλεξε η UEFA για να ευχηθεί στη χώρα μας για την 25η Μαρτίου.

Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

