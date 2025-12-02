Διάσημος συγγραφέας κάνει συγκλονιστική δήλωση για το θάνατο της Μέριλιν Μονρόε

Ο Μέριλιν Πάτερσον έκανε αυτή την αποκάλυψη κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο The Hollywood Reporter πριν από την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, «The Last Days of Marilyn Monroe: A True Crime Thriller» (Οι τελευταίες μέρες της Μέριλιν Μονρόε: Ένα θρίλερ βασισμένο σε αληθινά γεγονότα).

«Είχε αυτές τις απίστευτες σχέσεις με τον Πρόεδρο Κένεντι, με τον Ρόμπερτ Κένεντι, με τον Σινάτρα και με μέλη της Μαφίας. Της έλεγαν πράγματα και εκείνη τα κατέγραφε. Είχε πληροφορίες που ήταν κάπως επικίνδυνες» δήλωσε ο Πάτερσον στο μέσο ενημέρωσης.

«Δεν ήξερα πολλά για τη σκηνή του θανάτου, για το ότι η αυτοψία δεν ήταν τόσο ολοκληρωμένη όσο θα έπρεπε, ότι ένας από τους ντετέκτιβ ήταν πεπεισμένος ότι η σκηνή ήταν σκηνοθετημένη»

Τα έντεκα ανάδοχα σπίτια

Ο φημισμένος συγγραφέας λέει ότι «πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ιστορία» της Μονρόε, σχολιάζοντας ότι «υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ήξερα ούτε εγώ, όπως τα σχόλια ενός από τους ντετέκτιβ που ανέλαβαν την υπόθεση».

«Τα έντεκα ανάδοχα σπίτια, για παράδειγμα, από τα οποία πέρασε η Μονρόε. Το γεγονός ότι είχε αρκετά σοβαρό πρόβλημα τραυλισμού όταν ήταν παιδί» πρόσθεσε ο Πάτερσον.

Τέρας της δημοσιότητας

Η αστυνομία του Λος Άντζελες αποφάνθηκε ότι ο θάνατος της Μονρόε στις 5 Αυγούστου 1962 ήταν πιθανότατα αυτοκτονία «που προκλήθηκε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων που έλαβε η ίδια», σύμφωνα με το History.com.

Το βιβλίο αυτοχαρακτηρίζεται ως «αληθινό θρίλερ εγκλήματος», αλλά περιλαμβάνει μια δήλωση αποποίησης ευθύνης αναφέροντας ότι σε σημεία είναι «έργο φαντασίας».

«Θέλω να πω, ήταν απλά ένα τέρας της διασημότητας και κατά κάποιον τρόπο το πέταξε στα σκουπίδια», είπε ο Πάτερσον.

*Με στοιχεία από nypost.com