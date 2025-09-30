Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Τον κυνηγούσε»: Η γλυκόπικρη ιστορία αγάπης της Μέριλιν Μονρόε με τον Τζο ΝτιΜάτζιο – Γιατί χώρισαν;
Stories 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:40

«Τον κυνηγούσε»: Η γλυκόπικρη ιστορία αγάπης της Μέριλιν Μονρόε με τον Τζο ΝτιΜάτζιο – Γιατί χώρισαν;

Ο σταρ των σπορ Τζο ΝτιΜάτζιο και η ντίβα της οθόνης Μέριλιν Μονρόε ήταν παντρεμένοι για 9 μόλις μήνες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Ο γάμος της αινιγματικής Μέριλιν Μονρόε με τον θρύλο του μπέιζμπολ Τζο ΝτιΜάτζιο μπορεί να είχε διάρκεια μόλις εννέα μήνες, ωστόσο η σχέση τους σημάδεψε ανεξίτηλα την προσωπική ιστορία και των δύο ισχυρίζεται ο στενός φίλος και φωτογράφος, Σαμ Σο.

Στο νέο βιβλίο Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs (Αγαπητή Μέριλιν: Οι Αθέατες Επιστολές και Φωτογραφίες) γεμάτο από ανέκδοτες φωτογραφίες και επιστολές της Μέριλιν Μονρόε, ο Σο επιστρέφει τον αναγνώστη σε μία από τις πιο μυθικές σχέσεις της πριν το τραγικό τέλος, τον γάμο της με τον Τζο ΝτιΜάτζιο.

Ο Σαμ Σο, φωτογράφος και έμπιστος της πρωταγωνίστριας του Μερικοί το Προτιμούν Καυτό, υποστηρίζει ότι δεν τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως πιστεύεται.

«Στην αρχή του ειδυλλίου τους, η Μέριλιν δεν ήταν ακόμη σταρ με πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύεται και γράφεται, εκείνη τον κυνηγούσε», γράφει ο Σο στο βιβλίο που εκδόθηκε μεταθανάτια από την οικογένειά του.

«Του δόθηκε ολοκληρωτικά».

Όταν το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 1954, η Μονρόε δεν γνώριζε τίποτα για το μπέιζμπολ, παρόλο που ο ΝτιΜάτζιο ήταν ζωντανός θρύλος των Γιάνκις της Νέας Υόρκης.

«Όταν παντρεύτηκαν, του ζήτησε να της εξηγήσει τους κανόνες. Η Μέριλιν ποτέ δεν έμαθε το μπέιζμπολ, παρόλο που ο Τζο την πήγαινε σε αγώνες. Ήταν πάντα ευγενική μαζί του. Ποτέ δεν επισκίασε τον Τζο. Ήξερε τους κανόνες», σημειώνει ο Σο.

Η Μονρόε δεν ήταν η σταρ στη σχέση, γράφει ο Σο. «Οι άνδρες την αγνοούσαν όταν βρισκόταν κοντά στον Θεό του μπέιζμπολ. Εκείνη έλαμπε και χαμογελούσε για χάρη του. Ήταν τόσο περήφανη για εκείνον», γράφει ο Σο. «Είχε μια σπάνια στάση για μία σταρ. Δεν συνάντησα ποτέ κάτι τέτοιο σε όλες μου τις εμπειρίες με σταρ».

Μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη θρυλική σκηνή της Μονρόε στην ταινία Επτά Χρόνια Φαγούρα (The Seven Year Itch) και μόλις εννέα μήνες μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι χώρισε.

Ο Σο, ο οποίος έγινε στενός φίλος και με τον ΝτιΜάτζιο, δήλωσε πως δεν έμαθε ποτέ τι ακριβώς προκάλεσε τον χωρισμό. Ωστόσο, ο ίδιος πιστεύει ότι το πρόβλημα βρισκόταν στη γενικότερη αδυναμία των ανδρών στη ζωή της να την καταλάβουν, να κατανοήσουν την προσωπικότητά της Μέριλιν Μονρόε.

«Δυστυχώς, οι σύζυγοί της ποτέ δεν κατάλαβαν πραγματικά τη μοναδικότητά της. Όπως πολλοί άνδρες, ήθελαν να τη διαμορφώσουν και να την αναπλάσουν σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα», τονίζει ο φωτογράφος.

Ο ΝτιΜάτζιο, «ο ζωντανός θρύλος του μπέιζμπολ και ίνδαλμα αρρενωπότητας και καλών τρόπων εκτός γηπέδου», φέρεται να δυσφορούσε με το έντονο μακιγιάζ της συζύγου του, σημειώνει ο Σο.

«Την αγαπούσε, αλλά ως συντηρητικός άνδρας, προτιμούσε το κορίτσι κάτω από το διάσημο καμουφλάζ της», γράφει ο Σο.

Ωστόσο ο θρύλος του μπέιζμπολ και η βασίλισσα του Χόλιγουντ παρέμειναν πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου.

«Παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος. Ο Τζο ήταν πάντα στο παρασκήνιο. Ένας φίλος. Ένας πρώην εραστής. Μια πικρή ιστορία αγάπης, πιο συγκινητική από ένα σενάριο του Χόλιγουντ. Καλύτερη από το CinemaScope», καταλήγει ο Σαμ Σο.

«Ήταν πάντα η άγκυρά της στην πραγματικότητα… Το εξω-κινηματογραφικό ειδύλλιο της Μέριλιν και του Τζο ήταν ένα βαθύτερο, πιο ουσιαστικό, γλυκόπικρο ειδύλλιο, πιο αληθινό από τον έρωτα που επινοήθηκε για την οθόνη».

Επετειακό λεύκωμα ενός μύθου

Ενόψει της επετείου των εκατό χρόνων από τη γέννησή της τo 2026, η Μέριλιν Μονρόε, η πιο διάσημη γυναίκα που δημιούργησε ποτέ το Χόλιγουντ, ζωντανεύει μέσα από το πολυτελές λεύκωμα του Σαμ Σο.

Το Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs υπόσχεται μία πιο φρέσκια και ανθρώπινη ματιά στην προσωπικότητα του μύθου, χάρη στον φακό και τη φωνή του στενού της φίλου και έμπιστου, του φωτογράφου, δημοσιογράφου και σκηνοθέτη Σο που είχε σπάνια πρόσβαση στο στενό κύκλο της σταρ και έτσι την απαθανάτισε σε στιγμές αυθόρμητες, αυθεντικές και γεμάτες ακτινοβολία.

Μέσα από το βιβλίο, ο αναγνώστης αποκτά μία μοναδική ματιά στον κόσμο της Μονρόε, συνοδεύοντας τις ανέκδοτες φωτογραφίες με ημερολογιακές καταχωρίσεις και ιδιωτική αλληλογραφία της σταρ, μια σειρά από προσωπικές εξομολογήσεις που δεν καταγράφουν μόνο την άνοδό της στη δόξα, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε, καθώς και την επίμονη αναζήτησή της για την καλλιτεχνική της αυθεντικότητα.

Το λεύκωμα περιέχει εντυπωσιακές, ψηφιακά επεξεργασμένες φωτογραφίες, που καλύπτουν την περίοδο από το 1940 έως το 1960.

Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζουν μερικές από τις πιο διάσημες εικόνες της Μονρόε, όπως τα αποκλειστικά πλάνα από τα παρασκήνια της εμβληματικής ταινίας The Seven Year Itch (Επτά Χρόνια Φαγούρα), ανέμελες φωτογραφίες από τους δρόμους της Νέας Υόρκης, καθώς και ρομαντικές λήψεις στην παραλία του Αμαγκανσέτ.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, ο Σαμ Σο διηγείται την πρωτότυπη ιστορία πίσω από τη διάσημη φωτογραφική σειρά με τη φούστα που σηκώνεται από τον αέρα του μετρό.

Η δουλειά του Σο, που ευνοούσε πάντα τον αυτοσχεδιασμό, παρουσιάζει τη Μέριλιν στην πιο αστραφτερή και απροσποίητη εκδοχή της.

«Η Μέριλιν γεννήθηκε εκτός χρόνου, παρ’ όλα αυτά έγινε σούπερ σταρ, ένας μύθος και ένας θρύλος» είχε πει ο Σο για την αινιγματική Μονρόε που πάλεψε να συμφιλιώσει την εικόνα της με την βαθύτερη ύπαρξή της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα
«Μίσος» 28.09.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που κάποτε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης και η «ατμομηχανή της ιστορίας των γυναικών» σύμφωνα με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της αφοσιωμένη αποκλειστικά στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων πασπαλισμένο με ρατσιστικές κορώνες μισαλλοδοξίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί
«Ίδιοι» 28.09.25

«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί

Συγκλονιστικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η δικαστική περιπέτεια του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Την ίδια στιγμή η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, εμφανίζεται αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για αυτόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Πριγκιπάτο 27.09.25

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος
Η ευκαιρία 26.09.25

Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος

O Σαμ Σο, o φωτογράφος πίσω από την εμβληματική λήψη της Μέριλιν Μονρόε με το λευκό φόρεμα πάνω από έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, έδωσε σάρκα και οστά σε μια ιδέα χρόνων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεξικό: Πώς ένας εμβληματικός ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων – «Περίμεναν τον Μωυσή»
Πολιτιστική κληρονομιά; 26.09.25

Πώς ένας ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων με θύματα παιδιά - «Περίμεναν τον Μωυσή»

Ο Naasón Joaquín García, ηγέτης της θρησκευτικής οργάνωσης La Luz del Mundo, εκτίει επί του παρόντος ποινή 16 ετών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ο τόπος του εγκλήματος; Τα τούνελ ενός ναού στο Μεξικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Γεώργιος Μπλέσσας: Ο ηρωικώς πεσών κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer
Προτιμησιακό καθεστώς 01.10.25

Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται και άλλες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες – Δημιουργεί τον ιστότοπο όπου θα πωλούνται απευθείας φάρμακα με την ονομασία TrumpRx

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2χ2 στη League Phase
Champions League 01.10.25

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2χ2 στη League Phase

Ο Μαρτίνες μετέτρεψε σε γκολ το τραγικό λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 65΄και η Ίντερ έφτασε σε μία άνετη επικράτηση επί της Σλάβια Πράγας με 3-0, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Θέμης Σωτηρόπουλος
Καλώς τον Ντόρσεϊ…
On Field 01.10.25

Καλώς τον Ντόρσεϊ…

Ο ομογενής γκαρντ είναι σημείο αναφοράς για τον φετινό Ολυμπιακό και το απέδειξε στην μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ
Champions League 30.09.25

Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ

Η Μαρσέιγ δεν επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς το ματς στο 12’ ήταν 2-0, με δυο γκολ του Παϊσάο. Δυο ασίστ και γκολ από τον Ομπαμεγιάνγκ, σε μεγάλη μέρα και ο Γκρίνγουντ

Βάιος Μπαλάφας
Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός
Ελλάδα 30.09.25

Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός

Η σύγκρουση των αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που πολλοί κάτοικοι της περιοχής Παληό στην Καβάλα βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του – Έκκληση να βρεθεί λύση
«Δεν υπάρχει χρόνος» 30.09.25

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι - Έκκληση να βρεθεί λύση

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή συμπληρώνοντας 16 ημέρες απεργίας πείνας με την κατάσταση της υγείας του να φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.

Σύνταξη
Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά
Αλλαγή κανόνων; 30.09.25

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά

Η τεχνική, που απαιτεί βελτίωση, θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ίσως να επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά με DNA ενός γονέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία
Η αγάπη 30.09.25

Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Έιμι Λου Γουντ είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Σύνταξη
«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό
«Προβλεπόμενοι» 30.09.25

«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό

«Τελείωσε η πολιτική ορθότητα» λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσεθ στη συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 στρατηγών και ναυάρχων, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ
Πόλεις-πεδία άσκησης 30.09.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ

Με κοινό εκατοντάδες ηγετικά στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια πρωτοφανή ομιλία, κάλεσε τον στρατό να προστατεύσει τη χώρα «από την εκ των έσω εισβολή».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιταλία: 58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του – Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη
Γυναικοκτονία - Παιδοκτονία 30.09.25

58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του - Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη

Ένας 58χρονος Ιταλός κατηγορείται πως δολοφόνησε την σύζυγό του, σε μια ακόμα γυναικοκτονία που συνταράσσει την Ιταλία. Απήγαγε τα παιδιά του, νεκρός ο ένας γιός του, η κόρη τους νοσηλεύεται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;
Ανατροπή; 30.09.25

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Στον Τύπο, ο πίνακας «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, ωστόσο, ένας Ιταλός επιμελητής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για το έργο που βρέθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ εξήγησε πως οι Κατσικογιάννης-Κολλιάκος μπορούσαν να ακυρώσουν άμεσα το γκολ στο Καραϊσκάκη. Σε ποιους άλλους διαιτητές έκανε παρατηρήσεις ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο