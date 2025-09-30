«Τον κυνηγούσε»: Η γλυκόπικρη ιστορία αγάπης της Μέριλιν Μονρόε με τον Τζο ΝτιΜάτζιο – Γιατί χώρισαν;

Ο γάμος της αινιγματικής Μέριλιν Μονρόε με τον θρύλο του μπέιζμπολ Τζο ΝτιΜάτζιο μπορεί να είχε διάρκεια μόλις εννέα μήνες, ωστόσο η σχέση τους σημάδεψε ανεξίτηλα την προσωπική ιστορία και των δύο ισχυρίζεται ο στενός φίλος και φωτογράφος, Σαμ Σο.

Στο νέο βιβλίο Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs (Αγαπητή Μέριλιν: Οι Αθέατες Επιστολές και Φωτογραφίες) γεμάτο από ανέκδοτες φωτογραφίες και επιστολές της Μέριλιν Μονρόε, ο Σο επιστρέφει τον αναγνώστη σε μία από τις πιο μυθικές σχέσεις της πριν το τραγικό τέλος, τον γάμο της με τον Τζο ΝτιΜάτζιο.

Ο Σαμ Σο, φωτογράφος και έμπιστος της πρωταγωνίστριας του Μερικοί το Προτιμούν Καυτό, υποστηρίζει ότι δεν τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως πιστεύεται.

«Στην αρχή του ειδυλλίου τους, η Μέριλιν δεν ήταν ακόμη σταρ με πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύεται και γράφεται, εκείνη τον κυνηγούσε», γράφει ο Σο στο βιβλίο που εκδόθηκε μεταθανάτια από την οικογένειά του.

«Του δόθηκε ολοκληρωτικά».

Όταν το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 1954, η Μονρόε δεν γνώριζε τίποτα για το μπέιζμπολ, παρόλο που ο ΝτιΜάτζιο ήταν ζωντανός θρύλος των Γιάνκις της Νέας Υόρκης.

«Όταν παντρεύτηκαν, του ζήτησε να της εξηγήσει τους κανόνες. Η Μέριλιν ποτέ δεν έμαθε το μπέιζμπολ, παρόλο που ο Τζο την πήγαινε σε αγώνες. Ήταν πάντα ευγενική μαζί του. Ποτέ δεν επισκίασε τον Τζο. Ήξερε τους κανόνες», σημειώνει ο Σο.

Η Μονρόε δεν ήταν η σταρ στη σχέση, γράφει ο Σο. «Οι άνδρες την αγνοούσαν όταν βρισκόταν κοντά στον Θεό του μπέιζμπολ. Εκείνη έλαμπε και χαμογελούσε για χάρη του. Ήταν τόσο περήφανη για εκείνον», γράφει ο Σο. «Είχε μια σπάνια στάση για μία σταρ. Δεν συνάντησα ποτέ κάτι τέτοιο σε όλες μου τις εμπειρίες με σταρ».

Μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη θρυλική σκηνή της Μονρόε στην ταινία Επτά Χρόνια Φαγούρα (The Seven Year Itch) και μόλις εννέα μήνες μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι χώρισε.

Ο Σο, ο οποίος έγινε στενός φίλος και με τον ΝτιΜάτζιο, δήλωσε πως δεν έμαθε ποτέ τι ακριβώς προκάλεσε τον χωρισμό. Ωστόσο, ο ίδιος πιστεύει ότι το πρόβλημα βρισκόταν στη γενικότερη αδυναμία των ανδρών στη ζωή της να την καταλάβουν, να κατανοήσουν την προσωπικότητά της Μέριλιν Μονρόε.

«Δυστυχώς, οι σύζυγοί της ποτέ δεν κατάλαβαν πραγματικά τη μοναδικότητά της. Όπως πολλοί άνδρες, ήθελαν να τη διαμορφώσουν και να την αναπλάσουν σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα», τονίζει ο φωτογράφος.

View this post on Instagram A post shared by History Facts & Stories (@howhistorylooks)

Ο ΝτιΜάτζιο, «ο ζωντανός θρύλος του μπέιζμπολ και ίνδαλμα αρρενωπότητας και καλών τρόπων εκτός γηπέδου», φέρεται να δυσφορούσε με το έντονο μακιγιάζ της συζύγου του, σημειώνει ο Σο.

«Την αγαπούσε, αλλά ως συντηρητικός άνδρας, προτιμούσε το κορίτσι κάτω από το διάσημο καμουφλάζ της», γράφει ο Σο.

Ωστόσο ο θρύλος του μπέιζμπολ και η βασίλισσα του Χόλιγουντ παρέμειναν πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου.

View this post on Instagram A post shared by Harper’s Bazaar France (@bazaarfrance)

«Παρέμειναν φίλοι μέχρι το τέλος. Ο Τζο ήταν πάντα στο παρασκήνιο. Ένας φίλος. Ένας πρώην εραστής. Μια πικρή ιστορία αγάπης, πιο συγκινητική από ένα σενάριο του Χόλιγουντ. Καλύτερη από το CinemaScope», καταλήγει ο Σαμ Σο.

«Ήταν πάντα η άγκυρά της στην πραγματικότητα… Το εξω-κινηματογραφικό ειδύλλιο της Μέριλιν και του Τζο ήταν ένα βαθύτερο, πιο ουσιαστικό, γλυκόπικρο ειδύλλιο, πιο αληθινό από τον έρωτα που επινοήθηκε για την οθόνη».

Επετειακό λεύκωμα ενός μύθου

Ενόψει της επετείου των εκατό χρόνων από τη γέννησή της τo 2026, η Μέριλιν Μονρόε, η πιο διάσημη γυναίκα που δημιούργησε ποτέ το Χόλιγουντ, ζωντανεύει μέσα από το πολυτελές λεύκωμα του Σαμ Σο.

Το Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs υπόσχεται μία πιο φρέσκια και ανθρώπινη ματιά στην προσωπικότητα του μύθου, χάρη στον φακό και τη φωνή του στενού της φίλου και έμπιστου, του φωτογράφου, δημοσιογράφου και σκηνοθέτη Σο που είχε σπάνια πρόσβαση στο στενό κύκλο της σταρ και έτσι την απαθανάτισε σε στιγμές αυθόρμητες, αυθεντικές και γεμάτες ακτινοβολία.

Μέσα από το βιβλίο, ο αναγνώστης αποκτά μία μοναδική ματιά στον κόσμο της Μονρόε, συνοδεύοντας τις ανέκδοτες φωτογραφίες με ημερολογιακές καταχωρίσεις και ιδιωτική αλληλογραφία της σταρ, μια σειρά από προσωπικές εξομολογήσεις που δεν καταγράφουν μόνο την άνοδό της στη δόξα, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε, καθώς και την επίμονη αναζήτησή της για την καλλιτεχνική της αυθεντικότητα.

Το λεύκωμα περιέχει εντυπωσιακές, ψηφιακά επεξεργασμένες φωτογραφίες, που καλύπτουν την περίοδο από το 1940 έως το 1960.

Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζουν μερικές από τις πιο διάσημες εικόνες της Μονρόε, όπως τα αποκλειστικά πλάνα από τα παρασκήνια της εμβληματικής ταινίας The Seven Year Itch (Επτά Χρόνια Φαγούρα), ανέμελες φωτογραφίες από τους δρόμους της Νέας Υόρκης, καθώς και ρομαντικές λήψεις στην παραλία του Αμαγκανσέτ.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, ο Σαμ Σο διηγείται την πρωτότυπη ιστορία πίσω από τη διάσημη φωτογραφική σειρά με τη φούστα που σηκώνεται από τον αέρα του μετρό.

Η δουλειά του Σο, που ευνοούσε πάντα τον αυτοσχεδιασμό, παρουσιάζει τη Μέριλιν στην πιο αστραφτερή και απροσποίητη εκδοχή της.

«Η Μέριλιν γεννήθηκε εκτός χρόνου, παρ’ όλα αυτά έγινε σούπερ σταρ, ένας μύθος και ένας θρύλος» είχε πει ο Σο για την αινιγματική Μονρόε που πάλεψε να συμφιλιώσει την εικόνα της με την βαθύτερη ύπαρξή της.