Ένας αιώνας Μέριλιν Μονρόε: Όλη της η ζωή μέσα από εκατοντάδες «κλικ»

Το ημερολόγιο έγραφε 1 Ιουνίου 1926 όταν στο Γενικό Νοσοκομείο του Λος Άντζελες βλέπει το πρώτο της φως η Νόρμα Τζιν Μόρτενσον. Το συγκεκριμένο όνομα μπορεί να μην λέει πολλά σε αρκετούς ανθρώπους, ωστόσο μερικά χρόνια αργότερα θα γίνεται το απόλυτο sex symbol της μεγάλης οθόνης: η Μέριλιν Μονρόε.

Στα 36 χρόνια που έζησε πρόλαβε να γράψει με «χρυσά γράμματα» το όνομά της στα βιβλία του Χόλιγουντ. Πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του ’50, παντρεύτηκε τρεις φορές, ερωτεύτηκε χωρίς αύριο και αγαπήθηκε με πάθος.

Ωστόσο, όσοι τη γνώριζαν, θα έχουν να λένε πάντα για αυτό το θλιμμένο κορίτσι πίσω από την αστραφτερή και εντυπωσιακή εμφάνιση. Ένα κορίτσι που ήθελε να αποβάλει από πάνω της την ταμπέλα του sex symbol και να αποδείξει σε όλους ότι ήταν κάτι περισσότερο από αυτό που νόμιζαν οι άλλοι για εκείνη.

Ένα κορίτσι, που στις 4 Αυγούστου του 1962, θα βρεθεί γυμνή στο κρεβάτι της, έχοντας αφήσει αυτόν τον κόσμο από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών.

Φέτος, την 1η Ιουνίου συμπληρώνεται ένας αιώνας από τη γέννησή της – και το γεγονός αυτό θα γιορταστεί με την κυκλοφορία του Marilyn Monroe 100: The Official Centenary Publication.

Ένα βιβλίο που έχει συγκεντρώσει τις πιο διάσημες, ωραίες και iconic φωτογραφίες της Μέριλιν Μονρόε από τα 36 χρόνια ζωής της.

Έχουμε προσπαθήσει να συγκεντρώσουμε πολλές από τις σπουδαιότερες εικόνες της Μονρόε και να τις συγκεντρώσουμε σε ένα βιβλίο που πραγματικά τιμά τη διαχρονική κληρονομιά της, στα 100ά γενέθλιά της», δήλωσε ο Τζέιμς Σμιθ, Εκδότης και CEO της ACC Art Books.

Το Marilyn Monroe 100: The Official Centenary Publication θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαΐου 2026.