Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Αυτή η ρομαντική κωμωδία, «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια», με τη Μέριλιν Μονρόε είναι μια από εκείνες τις σπάνιες ταινίες, όπως η Κλεοπάτρα, ο Φιτζκαράλντο και το Heaven’s Gate, που γίνονται ακόμα πιο συναρπαστικές λόγω της βασανιστικής ιστορίας της παραγωγής τους.

Ωστόσο, άπαντες μιλούν για την πιο διαβόητη σύγκρουση στην ιστορία του κινηματογράφου. Η Μονρόε και ο σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της Λόρενς Ολίβιε μισούσαν ο ένας τον άλλον. Εκείνη προερχόταν από την ενδοσκοπική σχολή New York Method. Εκείνος ήταν ο κλασικά εκπαιδευμένος βετεράνος που αργότερα θα απέρριπτε την υποκριτική του Ντάστιν Χόφμαν στο Marathon Man με τα λόγια: «Αγαπητό μου παιδί, γιατί δεν προσπαθείς απλά να υποκριθείς;».

Εξαιρετικές μάχες

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια», ο Ολιβιέ αναφέρθηκε στη Μονρόε ως «σκύλα» και σχολίασε ότι «το να προσπαθείς να διδάξεις στη Μέριλιν να υποδύεται είναι σαν να προσπαθείς να διδάξεις Ουρντού σε μαρμοζέτα!».

Αυτή η προσβολή άλλαξε σε «ασβός» στην ταινία «Η εβδομάδα μου με τη Μέριλιν», αλλά ο βιογράφος του Ολιβιέ, Φίλιπ Ζίγκλερ, ισχυρίζεται ότι ήταν πράγματι μαρμοζέτα.

Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αγάπη ή στοργή σε αυτόν τον ερωτικό δεσμό στην οθόνη. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές εκρηκτικές συγκρούσεις. Οι σκηνές τους μαζί είναι εξαιρετικές μάχες μεταξύ των στυλ υποκριτικής και των στόχων των χαρακτήρων.

Μια ανατριχιαστική προφητεία

Η Μονρόε υποδύεται την Έλσι Μαρίνα, μια επίδοξη Αμερικανίδα ηθοποιό στο θέατρο του Γουέστ Εντ, η οποία επιλέγεται από τους φρουρούς του επισκέπτη των Καρπαθίων, πρίγκιπα Κάρολου (Ολιβιέ) για μια άθλια νύχτα σκληρού σεξουαλικού εξαναγκασμού.

Ο Τσαρλς, ντυμένος και μιλώντας με τον τρόπο ενός αξιωματικού της Γκεστάπο με μονόκλ, ποτίζει την Έλσι με βότκα και προσπαθεί να την βιάσει, αλλά εκείνη τον απωθεί. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από αυτή τη δυναμική και τα σύγχρονα μάτια δεν μπορούν παρά να δουν μια ανατριχιαστική προφητεία για τους Γουάινστιν και Έπσταϊν στις πρώτες σκηνές.

Η Μονρόε ήταν όμως συμπαραγωγός της ταινίας, οπότε η Έλσι δεν ξεγελιέται ούτε θυματοποιείται ποτέ. Είναι δυνατή και δίγλωσση (κρίσιμο για την πλοκή) και τελικά «κερδίζει», εξαγνίζοντας τον Τσαρλς μόνο με την πολιτική της οξυδέρκεια.

Η Μονρόε και ο Ολιβιέ δεν φαίνονται ποτέ άνετοι μαζί, αλλά αυτό είναι παράξενα τέλειο για τη βαθιά ανταγωνιστική σχέση των χαρακτήρων τους. Δεν μπορείς να αποσπάσεις το βλέμμα σου.

*Η ταινία διατίθεται σε streaming στο Prime Video, Apple TV, Google Play, Sky Store.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Public Domain