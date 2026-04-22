Μέριλιν Μονρόε – 24 ώρες πριν τον θάνατό της είχε υπογράψει για την παραλαβή επίπλων
Μέριλιν Μονρόε – 24 ώρες πριν τον θάνατό της είχε υπογράψει για την παραλαβή επίπλων

Οι τελευταίες μέρες της Μέριλιν Μονρόε συνεχίζουν να αφήνουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα κειμήλιο από τις τελευταίες 24 ώρες της ζωής της Μέριλιν Μονρόε αποτελεί μέρος της Συλλογής Icon, ενός ιδιωτικού αρχείου αφιερωμένου στη διατήρηση μιας εξαιρετικής συλλογής κινηματογραφικών κοστουμιών, προσωπικών αντικειμένων και σπάνιων εφήμερων αντικειμένων.

Η συλλογή τιμά την καλλιτεχνική δεξιοτεχνία, τον πολιτισμικό αντίκτυπο και τη διαχρονική επιρροή των πιο θρυλικών μορφών του Χόλιγουντ.

Η έκθεση, Marilyn Monroe: Hollywood Icon, παρουσιάζεται στα πλαίσια του φόρου τιμής στην εκατονταετηρίδα της Μέριλιν Μονρόε παρουσιάζοντας μια επιμελημένη επιλογή σπάνιων και ιστορικά σημαντικών αντικειμένων που φωτίζουν τη ζωή, την καριέρα και την πολιτιστική κληρονομιά μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας.

Η Icon Collection αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των έργων που εκτίθενται, μαζί με άλλα αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε που έχουν δανειστεί επιπλέον από ιδιωτικούς συλλέκτες.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι την εξέτασαν πολλοί γραφολόγοι, οι οποίοι δήλωσαν ότι η υπογραφή της ήταν πολύ επιτηδευμένη και με καμπύλες. Είναι η συνηθισμένη υπογραφή της»

Η τελευταία επιταγή της Μέριλιν Μονρόε.Συλλογή ICON

Η τελευταία επιταγή της Μέριλιν Μονρόε / Συλλογή ICON

Ο Μπράιαν Τζονς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Icon Collection, μίλησε στο People για μερικά από τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην έκθεση, μεταξύ των οποίων μια επιταγή ύψους 228,80 δολαρίων που υπέγραψε η Μονρόε στις 4 Αυγούστου 1962, την ημέρα που πέθανε.

«Παρέλαβε μια συρταριέρα την ημέρα που πέθανε, και αυτή ήταν η επιταγή που υπέγραψε» ανέφερε ο Τζονς.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι την εξέτασαν πολλοί γραφολόγοι, οι οποίοι δήλωσαν ότι η υπογραφή της ήταν πολύ επιτηδευμένη και με καμπύλες. Είναι η συνηθισμένη υπογραφή της. Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ψυχική της κατάσταση εκείνη τη στιγμή ήταν απολύτως ισορροπημένη και εν πλήρει συνειδήσει. Δεν ήταν κάποιος που βρισκόταν σε κατάθλιψη».

«Μπορείτε να δείτε ότι η υπογραφή της ήταν πολύ ρευστή, με πολλές σπείρες και τα λοιπά. Και οι άνθρωποι, όταν είναι καταθλιπτικοί ή νευρικοί, δεν γράφουν τόσο ανάλαφρα. Δεν είναι τόσο «επιτηδευμένοι»

Εκείνη την εποχή, η Μονρόε φέρεται να βρισκόταν υπό τη συνεχή φροντίδα ενός γιατρού και ενός ψυχιάτρου, οι οποίοι της είχαν συνταγογραφήσει πολλά φάρμακα για τη θεραπεία ψυχικών προβλημάτων καθώς και της αϋπνίας της.

Δυστυχώς, η «φροντίδα» των συνταγογραφημένων φαρμάκων την οδήγησε να τερματίσει τη ζωή της πολύ νωρίς.

Ο θάνατος της Μονρόε κρίθηκε ως υπερβολική δόση και «πιθανή αυτοκτονία», αλλά ο Δρ. Σ. Ντέιβιντ Μπερνστάιν, ιατροδικαστής ψυχολόγος με εκπαίδευση στο Χάρβαρντ και ιδρυτής της Forensic Consultants, LLC, δήλωσε ότι η εξέταση φαίνεται να υποδηλώνει χαμηλή πιθανότητα αυτοκτονίας.

«Μπορείτε να δείτε ότι η υπογραφή της ήταν πολύ ρευστή, με πολλές σπείρες και τα λοιπά. Και οι άνθρωποι, όταν είναι καταθλιπτικοί ή νευρικοί, δεν γράφουν τόσο ανάλαφρα. Δεν είναι τόσο «επιτηδευμένοι», σημείωσε ο Τζονς.

Συζητώντας για άλλα αντικείμενα της συλλογής, ο Τζονς μίλησε για το πόσο διαφορετική ήταν η προσωπικότητα της Μονρόε στην οθόνη από το πρόσωπο που ήταν στην καθημερινή της ζωή.

«Δεν ζούσε ως Μέριλιν. Ζούσε ως Νόρμα Τζιν, θα έλεγα. Δεν φορούσε μακιγιάζ. Δε χτένιζε τα μαλλιά της» είπε ο Τζονς, σημειώνοντας ότι μερικοί από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της έχουν επιβεβαιώσει αυτές τις λεπτομέρειες.

«Είχε μια εκπληκτική ανθρώπινη πλευρά, αλλά αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι ήταν πολύ έξυπνη και ισχυρή. Δεν ήταν θύμα. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ήταν θύμα. Δεν ήταν. Δημιούργησε την εικόνα της» σημείωσε.

«Και μερικά από τα προβλήματα που είχε αργότερα ήταν επειδή δεν ήξερε αν οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν για αυτήν ως Νόρμα Τζιν ή για τη Μέριλιν, τον χαρακτήρα. Έχουμε ακόμη και μερικά από τα σενάριά της, και μιλάει για τη Μονρόε σε τρίτο πρόσωπο».

*Η έκθεση «Marilyn Monroe: Hollywood Icon» θα είναι ανοιχτή στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας από τις 31 Μαΐου 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

*Με στοιχεία από theguardian.com

