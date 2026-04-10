Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα
- Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
- «Εξοικονομώ» και από τους παρόχους ρεύματος – Με δόσεις στους λογαριασμούς
- Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
- Γιατί περνάμε κάτω από τον Επιτάφιο - Τι συμβολίζει το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής
Δεν είναι το πιο σπάνιο τετράτροχο που έχει κατασκευάσει η Mercedes-Benz στον περίπου έναν αιώνα ζωή της. Ωστόσο, αυτή η 170 S της δεκαετίας του ’50 αποτελεί ένα συλλεκτικό κομμάτι για τους λάτρεις των vintage αυτοκινήτων, καθώς ήταν ένα από τα αγαπημένα της Μέριλιν Μονρόε.
Το sex symbol του Χόλιγουντ, χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη Mercedes-Benz 170 S, κατά την διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα το 1956, αλλά και σε όλο της το tour στην Ευρώπη – προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ για να παντρευτεί τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ.
Το τετράτρχο, που θα βγει στο «σφυρί» από την Iconic Auctioneers στις 16 Μαΐου, έχει στο ταμπλό του μια πλακέτα με τα αρχικά της Μέριλιν Μονρόε, ενώ μαζί με το αυτοκίνητο δίνονται οι vintage αποσκευές που χρησιμοποιούσε η αδικοχαμένη ηθοποιός στα ταξίδια της (εννοείται ότι έχουν τα αρχικά της), αλλά και το πιστοποιητικό από το τελωνείο του Πειραιά, με την υπογραφή της σταρ.
Η Mercedes-Benz 170 S έχει γράψει τη δική της ιστορία, καθώς θεωρείται το αυτοκίνητο που ουσιαστικά αναγέννησε το γερμανικό brand μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1949, με το «S» να σημαίνει «Sonder Modell» (Ειδικό Μοντέλο) και υποσχόταν ένα ανώτερο επίπεδο ποιότητας, άνεσης και οδηγικής εμπειρίας.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η 170 S της Μέριλιν Μονρόε θα αγγίξει τα 200.000 δολάρια στην δημοπρασία του Μαΐου. «Ευκαιρίες σαν αυτές είναι πάρα πολύ σπάνιες» δήλωσε ο Στιβ Κιν της Iconic Auctioneers. «Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα αναπαλαιωμένο vintage αυτοκίνητο της Mercedes, αλλά για ένα όχημα που έχει συνδεθεί με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ».
* Όλες οι φωτογραφίες είναι της Iconic Auctioneers
- Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
- Η εκεχειρία ανάχωμα στις ανησυχίες για επανάληψη του σκηνικού με τα πετρελαϊκά σοκ 2022 και 2008
- Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
- Τέιλορ Σουίφτ: Τον Ιούλιο ο γάμος της
- Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη στη Σόφια (vid)
- Μεσολόγγι – Κιουτάχεια: Το παράξενο παιχνίδι της μοίρας
- Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
