Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί

Δεν είναι το πιο σπάνιο τετράτροχο που έχει κατασκευάσει η Mercedes-Benz στον περίπου έναν αιώνα ζωή της. Ωστόσο, αυτή η 170 S της δεκαετίας του ’50 αποτελεί ένα συλλεκτικό κομμάτι για τους λάτρεις των vintage αυτοκινήτων, καθώς ήταν ένα από τα αγαπημένα της Μέριλιν Μονρόε.

Το sex symbol του Χόλιγουντ, χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη Mercedes-Benz 170 S, κατά την διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα το 1956, αλλά και σε όλο της το tour στην Ευρώπη – προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ για να παντρευτεί τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ.

Το τετράτρχο, που θα βγει στο «σφυρί» από την Iconic Auctioneers στις 16 Μαΐου, έχει στο ταμπλό του μια πλακέτα με τα αρχικά της Μέριλιν Μονρόε, ενώ μαζί με το αυτοκίνητο δίνονται οι vintage αποσκευές που χρησιμοποιούσε η αδικοχαμένη ηθοποιός στα ταξίδια της (εννοείται ότι έχουν τα αρχικά της), αλλά και το πιστοποιητικό από το τελωνείο του Πειραιά, με την υπογραφή της σταρ.

Η Mercedes-Benz 170 S έχει γράψει τη δική της ιστορία, καθώς θεωρείται το αυτοκίνητο που ουσιαστικά αναγέννησε το γερμανικό brand μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1949, με το «S» να σημαίνει «Sonder Modell» (Ειδικό Μοντέλο) και υποσχόταν ένα ανώτερο επίπεδο ποιότητας, άνεσης και οδηγικής εμπειρίας.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η 170 S της Μέριλιν Μονρόε θα αγγίξει τα 200.000 δολάρια στην δημοπρασία του Μαΐου. «Ευκαιρίες σαν αυτές είναι πάρα πολύ σπάνιες» δήλωσε ο Στιβ Κιν της Iconic Auctioneers. «Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα αναπαλαιωμένο vintage αυτοκίνητο της Mercedes, αλλά για ένα όχημα που έχει συνδεθεί με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ».

* Όλες οι φωτογραφίες είναι της Iconic Auctioneers