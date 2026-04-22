magazin
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»
Fizz 22 Απριλίου 2026, 14:40

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»

Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Spotlight

Με τη συνέχεια της ταινίας Ο Διάβολος φοράει Prada να είναι το κινηματογραφικό buzz των ημερών, η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει στο επίκεντρο του πολιτιστικού διαλόγου. Αυτή τη φορά, μια αυθόρμητη πνευματική αναφορά της κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο περιοδικό People έγινε το απόλυτο viral θέμα των ημερών.

Ενώ η σταρ πραγματοποιεί εμφανίσεις στο πλαίσιο της προώθησης των νέων της project, μια συζήτηση με το περιοδικό People στάθηκε η αφορμή για να κατακτήσει την πλατφόρμα του TikTok.

Η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τη διαδικασία της γήρανσης στο Χόλιγουντ και για το πώς είναι η ζωή στα 43 της χρόνια, έχοντας ήδη διαγράψει μια πορεία δύο δεκαετιών στη βιομηχανία του θεάματος.

Η συζήτηση είχε έναν έντονα στοχαστικό χαρακτήρα, με τη Χάθαγουεϊ να εξηγεί πως πλέον δίνει αξία στην ηρεμία και πως αποφεύγει να παρασύρεται από το ζενίθ και το ναδίρ της δημοσιότητας.

@people #AnneHathaway is embracing aging on her own terms and not getting swept up in the noise along the way. #WorldsMostBeautiful ♬ original sound – People Magazine

Η Χάθαγουεϊ είπε πως προσεγγίζει κάθε νέα δεκαετία με περιέργεια και όχι φόβο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να έχω μια μακρά, υγιή ζωή, Inshallah. Το ελπίζω».

Η δήλωση αυτή, αν και κάπως απροσδόκητη για το ευρύ κοινό, προκάλεσε άμεσα κύματα ενθουσιασμού στους χρήστες του διαδικτύου.

Το βίντεο της συνέντευξης έχει ήδη ξεπεράσει τις δύο εκατομμύρια προβολές, με τους θαυμαστές να την αποκαλούν «αδελφή Αν» και να παραπέμπουν με χιούμορ στον ρόλο της ως πριγκίπισσα της Γενοβίας.

H αναπολογητική χρήση του Inshallah από τη Χάθαγουεϊ προκάλεσε αντιδράσεις – με τις περισσότερες να είναι (εντυπωσιακά) θετικές

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο, το Inshallah είναι μια από τις πιο διαδεδομένες εκφράσεις στον μουσουλμανικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Με ρίζες στο Κοράνι, μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «Θεού θέλοντος» και είναι καθημερινό ιδίωμα για δισεκατομμύρια ανθρώπους σε διάφορες γλώσσες, όπως τα αραβικά, τα ουρντού και τα τουρκικά.

H (σωστή) αναπολογητική χρήση του Inshallah από τη Χάθαγουεϊ προκάλεσε αντιδράσεις – και (εντυπωσιακά) οι περισσότερες ήταν θετικές.

Οι μουσουλμανικές και αραβικές κοινότητες εκτίμησαν τη στάση της ηθοποιού να λειτουργεί ως αντίβαρο στο πρόσφατο περιστατικό με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Coachella και τα υποτιμητικά σχόλια για την κουλτούρα της Ανατολής

View this post on Instagram

A post shared by AJ+ (@ajplus)

Σε μια εποχή όπου η λέξη «εκπροσώπηση» συχνά αντιμετωπίζεται ως ένα κενό περιεχομένου σύνθημα, η Αν Χάθαγουεϊ κατάφερε με μία μόνο λέξη να δώσει φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους και μια πράξη ουσιαστικής αποδοχής που ήρθε να επουλώσει πρόσφατες πληγές στην ποπ κουλτούρα σχολιάζει ο Γουίτνι Σνάιντερ της HuffPost US.

«Ενώ το διαδίκτυο ακόμη συζητά την επάνοδο της Αν Χάθαγουεϊ στο προσκήνιο, η ίδια φροντίζει να αποδείξει ότι η ωριμότητά της δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική της εμφάνιση. Η πρόσφατη δήλωσή της λειτούργησε ως βάλσαμο για τις κοινότητες που ένιωσαν περιθωριοποιημένες από τις ατυχείς αντιδράσεις άλλων αστέρων της μουσικής βιομηχανίας».

Μόλις μια εβδομάδα πριν, η τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ είχε βρεθεί στο στόχαστρο αρνητικών σχολίων κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο φεστιβάλ Coachella.

Η Κάρπεντερ αντέδρασε με περιφρόνηση στο Zaghrouta, τον παραδοσιακό αραβικό, τρεμουλιαστό ολολυγμό που ακούγεται συχνά σε γάμους, βαφτίσια και άλλες ευτυχισμένες περιστάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Αγνοώντας τον ήχο και τη σημασία του, η Κάρπεντερ τον χαρακτήρισε «περίεργο» απορρίπτοντας ένα πολιτιστικό έθιμο μόνο και μόνο επειδή ήταν άγνωστο στην ίδια.

Ήταν μια αντίδραση προβλητική ενός τοτέμ της ποπ που ανακάλεσε δυσάρεστες μνήμες σε κάθε μετανάστη που έχει νιώσει τη χλεύη για την καταγωγή του.

View this post on Instagram

A post shared by Euromaxx (@dw_euromaxx)

Για πολλούς, η άνεση με την οποία η Χάθαγουεϊ πρόφερε τη λέξη που βρίσκεται καθημερινά στα χείλη δισεκατομμυρίων μουσουλμάνων παγκοσμίως, λειτούργησε ως μια μορφή δικαίωσης.

Το «Inshallah» έχει αρχίσει να διεισδύει στο λεξιλόγιο ανθρώπων που δεν μιλούν αραβικά, με τη βοήθεια προσωπικοτήτων όπως ο Drake ή ακόμα και ο Τζο Μπάιντεν, αλλά στην περίπτωση της Χάθαγουεϊ η χρήση του έμοιαζε σχέδόν οργανική και απόλυτα σεβαστική.

Δεν πρόκειται για μια ανάγκη επιβεβαίωσης από τον δυτικό κόσμο, αλλά για το βασικό δικαίωμα των κοινοτήτων αυτών να αισθάνονται ότι ο πολιτισμός τους δεν θεωρείται «αλλόκοτος» ή ξένος προς τον κοινωνικό ιστό της χώρας στην οποία ζουν και προσφέρουν.

Η στάση της Χάθαγουεϊ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από θετικά παραδείγματα το τελευταίο διάστημα στα μέσα ενημέρωσης

@sesamestreet The word of the day is HABIBI! Happy #ArabAmericanHeritageMonth ♬ original sound – Sesame Street

Από τον ηθοποιό Ράμι Γιούσεφ που έμαθε στον Έλμο από το Sesame Street να λέει «Habibi», μέχρι την τεράστια επιτυχία της σειράς Bait του Ριζ Άχμεντ, η εικόνα των αραβόφωνων και μουσουλμάνων στη δημόσια σφαίρα αλλάζει ριζικά.

Η Χάθαγουεϊ, ως μια από τις πιο επιδραστικές σταρ των καιρών μας, επιβεβαίωσε ότι η ομορφιά της κληρονομιάς ενός λαού μπορεί να μοιράζεται χωρίς προκαταλήψεις.

Σε έναν κόσμο που συχνά διχάζεται από ρητορικές μίσους, τέτοιες στιγμές προσφέρουν μια ελπίδα για ένα μέλλον με περισσότερη αποδοχή και λιγότερους αποκλεισμούς, insha’Allah.

Headlines:
Πολιτική
Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Σπιτικό φαγητό: 8 εύκολοι τρόποι να τρώμε υγιεινά και θρεπτικά

Κόσμος
Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας για κατάληψη του ελληνικού πλοίου «Epaminondas»

Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας για κατάληψη του ελληνικού πλοίου «Epaminondas»

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Σύνταξη
Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
100 χρόνια 21.04.26

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ

Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
Super League 22.04.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»
Κόσμος 22.04.26

Ιράν: Σφοδρή κριτική αντικαθεστωτικών για τη στάση της ΕΕ μετά τη νέα εκτέλεση – «Αδικαιολόγητη η σιωπή της Ευρώπης»

Ηγετική μορφή μεταξύ των Ιρανών αντικαθεστωτικών άσκησε σήμερα κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες ότι κάνουν ελάχιστα για να σταματήσουν τις εκτελέσεις στο Ιράν, αφότου η Τεχεράνη προχώρησε σε μια ακόμα εκτέλεση, με τους επικριτές να λένε ότι πρόκειται για καταστολή της διαφωνίας σε καιρό πολέμου. Ο ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan μετέδωσε σήμερα ότι ένας άνδρας […]

Σύνταξη
Βέλγιο: Οι πολίτες καλούνται να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου
Να μην στρουθοκαμηλίζουμε 22.04.26

Το Βέλγιο καλεί τους πολίτες να ετοιμάσουν «κιτ έκτακτης ανάγκης» για περίπτωση κινδύνου

Με φόντο το «ασταθές διεθνές πλαίσιο» και την κλιματική κρίση το Βέλγιο ζητά από τους πολίτες να εφοδιαστούν με συγκεκριμένα είδη που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν τις πρώτες τρεις ημέρες σε περίπτωση κρίσης

Σύνταξη
Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 22.04.26

Καμίνια: Πλήρης ανακατασκευή παιδικής χαράς και βελτίωση του δημόσιου χώρου από τον Δήμο Πειραιά

«Δίνουμε προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά με αφορμή την ανακατασκευή παιδικής χαράς.

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο
Καταστορφές 22.04.26

Βανδαλισμοί στο δημοτικό Πάρκο

Άγνωστοι βανδάλισαν το Δημοτικό Πάρκο – Κήπο και πέταξαν κάδους απορριμμάτων στις δεξαμενές νερού, όπως καταγγέλλει ο Δήμος Κιλκίς.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης
Επικαιρότητα 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ημίμετρα για να βγει από το πολιτικό τέλμα ο Μητσοτάκης

«Οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη
Πυροτεχνήματα 22.04.26

Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη

Στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια αναμένεται πως θα δικαιωθούν οι 1.203 Σύριοι στους οποίου δοκιμάστηκε το δόγμα Πλεύρη «φυλακή ή επιστροφή».

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων
Έντονες αντιδράσεις 22.04.26

Ψήφισμα στήριξης της ΚΕΔΕ των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για την αντιμετώπιση των πάγιων και διαρκών αναγκών των Δήμων, όπως αναφέρθηκε στο σημερινό ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
Κίνηση στη κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Κίνηση στη κεντροαριστερά, νευρικότητα στελεχών εν αναμονή Τσίπρα – Οι κλεφτές ματιές στον Ανδρουλάκη

Άρχισαν τις εμφανίσεις τους τα νέα πρόσωπα της Αμαλίας, ασκήσεις υπομονής για τους εν ενεργεία βουλευτές, αντιπολιτευτική σύμπνοια ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Τρεις τροπολογίες για τις τράπεζες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι προβλέπουν

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τραπεζικές προμήθειες, επιβολή έκτακτης εισφοράς για τις τράπεζες και επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών τραπεζών περιλαμβάνονται σε τρεις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης, για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες
Τι θα υποστηρίξει 22.04.26

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες και άλλων δύο στελεχών της επιχείρησης.

Σύνταξη
Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»

«Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του - ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα
Μετακινήσεις 22.04.26

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα

«Η έλευση της αστικής συγκοινωνίας στο κέντρο της πόλης μας δεν αποτελεί απλώς μια συγκοινωνιακή βελτίωση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 22.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
Πολιτική 22.04.26

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
Cookies