Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»

Με τη συνέχεια της ταινίας Ο Διάβολος φοράει Prada να είναι το κινηματογραφικό buzz των ημερών, η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει στο επίκεντρο του πολιτιστικού διαλόγου. Αυτή τη φορά, μια αυθόρμητη πνευματική αναφορά της κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο περιοδικό People έγινε το απόλυτο viral θέμα των ημερών.

Ενώ η σταρ πραγματοποιεί εμφανίσεις στο πλαίσιο της προώθησης των νέων της project, μια συζήτηση με το περιοδικό People στάθηκε η αφορμή για να κατακτήσει την πλατφόρμα του TikTok.

Η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τη διαδικασία της γήρανσης στο Χόλιγουντ και για το πώς είναι η ζωή στα 43 της χρόνια, έχοντας ήδη διαγράψει μια πορεία δύο δεκαετιών στη βιομηχανία του θεάματος.

Η συζήτηση είχε έναν έντονα στοχαστικό χαρακτήρα, με τη Χάθαγουεϊ να εξηγεί πως πλέον δίνει αξία στην ηρεμία και πως αποφεύγει να παρασύρεται από το ζενίθ και το ναδίρ της δημοσιότητας.

Η Χάθαγουεϊ είπε πως προσεγγίζει κάθε νέα δεκαετία με περιέργεια και όχι φόβο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να έχω μια μακρά, υγιή ζωή, Inshallah. Το ελπίζω».

Η δήλωση αυτή, αν και κάπως απροσδόκητη για το ευρύ κοινό, προκάλεσε άμεσα κύματα ενθουσιασμού στους χρήστες του διαδικτύου.

Το βίντεο της συνέντευξης έχει ήδη ξεπεράσει τις δύο εκατομμύρια προβολές, με τους θαυμαστές να την αποκαλούν «αδελφή Αν» και να παραπέμπουν με χιούμορ στον ρόλο της ως πριγκίπισσα της Γενοβίας.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο, το Inshallah είναι μια από τις πιο διαδεδομένες εκφράσεις στον μουσουλμανικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Με ρίζες στο Κοράνι, μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «Θεού θέλοντος» και είναι καθημερινό ιδίωμα για δισεκατομμύρια ανθρώπους σε διάφορες γλώσσες, όπως τα αραβικά, τα ουρντού και τα τουρκικά.

H (σωστή) αναπολογητική χρήση του Inshallah από τη Χάθαγουεϊ προκάλεσε αντιδράσεις – και (εντυπωσιακά) οι περισσότερες ήταν θετικές.

Οι μουσουλμανικές και αραβικές κοινότητες εκτίμησαν τη στάση της ηθοποιού να λειτουργεί ως αντίβαρο στο πρόσφατο περιστατικό με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Coachella και τα υποτιμητικά σχόλια για την κουλτούρα της Ανατολής

Σε μια εποχή όπου η λέξη «εκπροσώπηση» συχνά αντιμετωπίζεται ως ένα κενό περιεχομένου σύνθημα, η Αν Χάθαγουεϊ κατάφερε με μία μόνο λέξη να δώσει φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους και μια πράξη ουσιαστικής αποδοχής που ήρθε να επουλώσει πρόσφατες πληγές στην ποπ κουλτούρα σχολιάζει ο Γουίτνι Σνάιντερ της HuffPost US.

«Ενώ το διαδίκτυο ακόμη συζητά την επάνοδο της Αν Χάθαγουεϊ στο προσκήνιο, η ίδια φροντίζει να αποδείξει ότι η ωριμότητά της δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική της εμφάνιση. Η πρόσφατη δήλωσή της λειτούργησε ως βάλσαμο για τις κοινότητες που ένιωσαν περιθωριοποιημένες από τις ατυχείς αντιδράσεις άλλων αστέρων της μουσικής βιομηχανίας».

Μόλις μια εβδομάδα πριν, η τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ είχε βρεθεί στο στόχαστρο αρνητικών σχολίων κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο φεστιβάλ Coachella.

Η Κάρπεντερ αντέδρασε με περιφρόνηση στο Zaghrouta, τον παραδοσιακό αραβικό, τρεμουλιαστό ολολυγμό που ακούγεται συχνά σε γάμους, βαφτίσια και άλλες ευτυχισμένες περιστάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Αγνοώντας τον ήχο και τη σημασία του, η Κάρπεντερ τον χαρακτήρισε «περίεργο» απορρίπτοντας ένα πολιτιστικό έθιμο μόνο και μόνο επειδή ήταν άγνωστο στην ίδια.

Ήταν μια αντίδραση προβλητική ενός τοτέμ της ποπ που ανακάλεσε δυσάρεστες μνήμες σε κάθε μετανάστη που έχει νιώσει τη χλεύη για την καταγωγή του.

Για πολλούς, η άνεση με την οποία η Χάθαγουεϊ πρόφερε τη λέξη που βρίσκεται καθημερινά στα χείλη δισεκατομμυρίων μουσουλμάνων παγκοσμίως, λειτούργησε ως μια μορφή δικαίωσης.

Το «Inshallah» έχει αρχίσει να διεισδύει στο λεξιλόγιο ανθρώπων που δεν μιλούν αραβικά, με τη βοήθεια προσωπικοτήτων όπως ο Drake ή ακόμα και ο Τζο Μπάιντεν, αλλά στην περίπτωση της Χάθαγουεϊ η χρήση του έμοιαζε σχέδόν οργανική και απόλυτα σεβαστική.

Δεν πρόκειται για μια ανάγκη επιβεβαίωσης από τον δυτικό κόσμο, αλλά για το βασικό δικαίωμα των κοινοτήτων αυτών να αισθάνονται ότι ο πολιτισμός τους δεν θεωρείται «αλλόκοτος» ή ξένος προς τον κοινωνικό ιστό της χώρας στην οποία ζουν και προσφέρουν.

Η στάση της Χάθαγουεϊ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από θετικά παραδείγματα το τελευταίο διάστημα στα μέσα ενημέρωσης

Από τον ηθοποιό Ράμι Γιούσεφ που έμαθε στον Έλμο από το Sesame Street να λέει «Habibi», μέχρι την τεράστια επιτυχία της σειράς Bait του Ριζ Άχμεντ, η εικόνα των αραβόφωνων και μουσουλμάνων στη δημόσια σφαίρα αλλάζει ριζικά.

Η Χάθαγουεϊ, ως μια από τις πιο επιδραστικές σταρ των καιρών μας, επιβεβαίωσε ότι η ομορφιά της κληρονομιάς ενός λαού μπορεί να μοιράζεται χωρίς προκαταλήψεις.

Σε έναν κόσμο που συχνά διχάζεται από ρητορικές μίσους, τέτοιες στιγμές προσφέρουν μια ελπίδα για ένα μέλλον με περισσότερη αποδοχή και λιγότερους αποκλεισμούς, insha’Allah.