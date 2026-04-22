Mε την παρουσία των γονιών και συμμαθητών του 11χρονου Μάριου, ο οποίος δολοφονήθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο προαύλιο του σχολείου του, τον Ιούνιο του 2017 συνεχίστηκε σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη των δύο κατηγορουμένων.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Μαΐου με το δικαστήριο να διατάσσει τη βιαία προσαγωγή όσων δεν ήταν ούτε σήμερα παρόντες

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε σήμερα η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου, η οποία ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ημέρα δεν έριχναν πιστολιές και ότι δεν άκουσε πυροβολισμούς, προκαλώντας αντιδράσεις από το ακροατήριο.

«Εμείς δεν ρίχνουμε πιστολιές. Δεν ρίξαμε με πιστόλι. Είχαμε και πένθος τότε γιατί είχα χάσει τους γονείς μου. Εμείς μάθαμε τι έχει γίνει όταν ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι μου. Όπως είναι το σπίτι μου έχει και άλλα σπίτια δίπλα και ακάλυπτα οικόπεδα. Εμείς εκεί δεν πάμε, δεν έχουμε καμία σχέση με τα ξένα οικόπεδα. Δεν κάναμε εμείς γλέντι σε διπλανό οικόπεδο. Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έχει γίνει που ήρθαν να με ρωτήσουν για το παιδάκι», κατέθεσε μεταξύ άλλων η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου.

Αντιφάσεις από μάρτυρα

Στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης εξετάστηκε ακόμα ένας μάρτυρας, ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις καθώς είχε καταθέσει ότι είναι κάτοικος της περιοχής και τώρα είπε πως απλά εργάζεται στην περιοχή.

«Είχα ένα εργαστήριο στην περιοχή. Εκείνη την ημέρα δεν πρέπει να είχα πάει στην περιοχή. Θυμάμαι ότι άκουσα μετά από κάποιες μέρες το περιστατικό. Επιβεβαιώνω όμως ότι και πριν το περιστατικό είχα καλέσει και την αστυνομία και είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο» είπε ο μάρτυρας.

Συνήγορος: Μα λέτε στην κατάθεσή σας στην αστυνομία ότι μένετε εκεί. Τώρα μας λέτε ότι απλά εργάζεστε στην περιοχή;

Μάρτυρας : Όχι, δεν μένω εκεί, απλά εργάζομαι εκεί.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Μαΐου με το δικαστήριο να διατάσσει τη βιαία προσαγωγή όσων δεν ήταν ούτε σήμερα παρόντες στο ακροατήριο.

Η σπαρακτική κατάθεση της μητέρας του Μάριου

«Όσοι πυροβολούν στην περιοχή που είναι πυκνοκατοικημένη είναι εν δυνάμει δολοφόνοι» κατέθεσε με τρεμάμενη φωνή η μητέρα και δασκάλα του Μάριου, Διονυσία Σαλούκου, χθες Τρίτη, η οποία έχει δηλώσει μαζί το σύζυγό της παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ζητώντας την τιμωρία των υπευθύνων για τη δολοφονία του παιδιού τους.

Και δεν έμεινε μόνο στην περιγραφή της σκηνής που της στέρησε για πάντα το παιδί της αλλά αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά που αποτυπώνουν της εικόνα της περιοχής επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα των πυροβολισμών ήταν και είναι συχνό φαινόμενο.

«Ήμουν στο ίδιο σχολείο που φοιτούσε ο γιος μου. Την ημέρα εκείνη ήταν η γιορτή η καλοκαιρινή του σχολείου Ήμουν και η δασκάλα του στην Πέμπτη Δημοτικού. Ο Μάριος ήταν πολύ πρόθυμο και χαρούμενο παιδί. Περίμενε με αγωνία εκείνη τη μέρα. Η γιορτή ήταν να ξεκινήσει στις οκτώ. Δίπλα στο παιδί μου ήταν μαζί του οι συμμαθητές του που είναι σήμερα όλοι εδώ. Κάποια στιγμή άκουσα τη φωνή ενός παιδιού, που έλεγε ‘κυρία ο Μάριος έπεσε’. Έπεσε μπρούμυτα. Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι», είπε.

Πρόεδρος: Εκείνη την ώρα δεν πήγε το μυαλό σας ότι ήταν σφαίρα.

Μάρτυρας: Έβλεπα το αίμα να κυλάει και έλεγα κάπου χτύπησε. Δεν πήγε στο μυαλό μου ότι ήταν σφαίρα. Οι πυροβολισμοί ήταν συχνοί και σαν φαινόμενο δυστυχώς εξακολουθεί και σήμερα. Τα γλέντια τους είναι με πυροβολισμούς και τη μουσική στο διαπασών.