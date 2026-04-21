Γιάννης Στάνκογλου: Η τυχαία συνάντηση με τη Χάρις Αλεξίου και τα λόγια θαυμασμού

Ο Γιάννης Στάνκογλου είχε τη χαρά να βρεθεί στον ίδιο χώρο με τη Χάρις Αλεξίου και δεν μπόρεσε και κρύψει τον ενθουσιαμό του.

Γιάννης Στάνκογλου: Τα λόγια αγάπης για τη Χάρις Αλεξίου

Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στα social media, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Τυχαίες συναντήσεις με ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ! Τεράστιος θαυμασμός!», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την εκτίμησή του προς τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

View this post on Instagram A post shared by Yiannis Stankoglou (@yiannisstankoglou)

Τη χειμερινή σεζόν ο Γιάννης Στάνκογλου πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Λόλα», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Παλλάς τον Φεβρουάριο του 2026.

Το εμβληματικό έργο του Ηλία Λυμπερόπουλου επέστρεψε στη σκηνή, σε μια σύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση του Χρήστου Σουγάρη, όπου στον ρόλο της Λόλας είδαμε τη Έλλη Τρίγγου.

Χάρις Αλεξίου: Έτοιμη για τα γυρίσματα του Maestro στο MEGA

Η Χάρις Αλεξίου ετοιμάζεται να επιστρέψει στα γυρίσματα του Maestro ενώ πριν λίγους μήνες είχε κάνει σχετική ανάρτηση από το νησί των Παξών

«Ήταν πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα για το Maestro. Μας τάραξε λίγο ο καιρός στους Παξούς, αλλά τώρα είναι όλα ωραία», είχε πει στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Όλα καλά και εγώ, μια χαρά. Για το Maestro θα σας τα πει ο Χριστόφορος αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχει πάει και στο Netflix. Μουσικά δεν θα με δείτε κάπου», κατέληξε.