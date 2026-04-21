Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ

Έναν αιώνα μετά τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, η μνήμη της εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη βρετανική μοναρχία — και αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στις επετειακές εκδηλώσεις στο Λονδίνο, όπου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έδωσαν το «παρών» με έντονο συμβολισμό, τιμώντας όχι μόνο μια βασίλισσα, αλλά μια ολόκληρη εποχή.

Την Τρίτη 21 Απριλίου, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη, η οποία πέθανε το 2022 σε ηλικία 96 ετών, έπειτα από μια από τις μακροβιότερες βασιλείες στην ιστορία.

Η εμφάνιση στο Μπάκιγχαμ και το συμβολικό κόσμημα

Στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ πραγματοποιήθηκε δεξίωση προς τιμήν πολιτών που έχουν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής — μια λεπτομέρεια που έδινε ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό στην ημέρα. Εκεί βρέθηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, με την τελευταία να ξεχωρίζει όχι μόνο για το μωβ φόρεμά της, αλλά κυρίως για το κόσμημα που επέλεξε.

Η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε ένα τριπλό μαργαριταρένιο κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ. Το ίδιο κόσμημα είχε φορέσει η μονάρχης και στο τελευταίο επίσημο πορτρέτο της — κάτι που προσδίδει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος στην επιλογή. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας το τιμά, καθώς το έχει φορέσει και σε στιγμές-ορόσημα μετά τον θάνατό της.

Στη δεξίωση παρευρέθηκαν και άλλα υψηλόβαθμα μέλη της οικογένειας, όπως ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, η βασίλισσα Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα, καθώς και ο πρίγκιπας Έντουαρντ με τη σύζυγό του Σόφι, μεταξύ άλλων.

Εκδηλώσεις μνήμης σε διαφορετικά σημεία

Ο εορτασμός δεν περιορίστηκε σε μία μόνο εμφάνιση. Την προηγούμενη ημέρα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα επισκέφθηκαν έκθεση στο Μπάκιγχαμ αφιερωμένη στο στιλ και τις εμφανίσεις της Ελισάβετ, ενώ η πριγκίπισσα Άννα εγκαινίασε έναν κήπο που φέρει το όνομά της.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και τα σχέδια για το μνημείο της βασίλισσας στο Βρετανικό Μουσείο — μια ακόμα ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η μνήμη της ενσωματώνεται στον δημόσιο χώρο.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ, από την πλευρά τους, επέλεξαν να τιμήσουν την επέτειο και ψηφιακά, δημοσιεύοντας οικογενειακές φωτογραφίες όπου εμφανίζονται μαζί με τα παιδιά τους — τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις — δίπλα στη βασίλισσα.

Πώς θυμάται ο Ουίλιαμ τη γιαγιά του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με τη γιαγιά του και τον Πρίγκιπα Φίλιππο, επισημαίνοντας πως, όσο μεγάλωνε, η μεταξύ τους απόσταση μειωνόταν.

Όπως είχε πει σε συζήτησή του με τον Γιουτζίν Λέβι, η σχέση τους ήταν αρχικά πιο τυπική λόγω της γενιάς τους, αλλά με τα χρόνια έγινε πιο ζεστή και ουσιαστική — ειδικά όταν εκείνοι είχαν πλέον περάσει τα 80.

Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ, ο ίδιος την είχε περιγράψει ως «φάρο» για την οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον πατέρα του στον ρόλο του.

Η πιο προσωπική πλευρά της βασίλισσας Ελισάβετ

Από τη δική της πλευρά, η Κέιτ Μίντλετον έχει αποκαλύψει μια πιο ανθρώπινη εικόνα της βασίλισσας — εκείνη της προγιαγιάς που τα παιδιά της αποκαλούσαν «Gan-Gan». Έχει μιλήσει για τη φροντίδα που της έδειξε σε δύσκολες στιγμές, ακόμη και σε φαινομενικά μικρές λεπτομέρειες που όμως είχαν σημασία.

Μακριά από τα φώτα πριν την επιστροφή

Το τελευταίο διάστημα, το ζευγάρι είχε κρατήσει χαμηλούς τόνους, αξιοποιώντας τις πασχαλινές διακοπές των παιδιών τους για να περάσουν χρόνο ως οικογένεια. Είχαν εμφανιστεί μόνο σε θρησκευτική λειτουργία μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας, πριν περιορίσουν τις δημόσιες υποχρεώσεις τους.

Η παρουσία τους, ωστόσο, στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ λειτούργησε ως υπενθύμιση της διαχρονικής επιρροής της — όχι μόνο ως μονάρχη, αλλά και ως σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

*Με πληροφορίες από: People