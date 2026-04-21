Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
Fizz 21 Απριλίου 2026, 23:20

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ

Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Έναν αιώνα μετά τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, η μνήμη της εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη βρετανική μοναρχία — και αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στις επετειακές εκδηλώσεις στο Λονδίνο, όπου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έδωσαν το «παρών» με έντονο συμβολισμό, τιμώντας όχι μόνο μια βασίλισσα, αλλά μια ολόκληρη εποχή.

Την Τρίτη 21 Απριλίου, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη, η οποία πέθανε το 2022 σε ηλικία 96 ετών, έπειτα από μια από τις μακροβιότερες βασιλείες στην ιστορία.

Η εμφάνιση στο Μπάκιγχαμ και το συμβολικό κόσμημα

Στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ πραγματοποιήθηκε δεξίωση προς τιμήν πολιτών που έχουν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής — μια λεπτομέρεια που έδινε ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό στην ημέρα. Εκεί βρέθηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, με την τελευταία να ξεχωρίζει όχι μόνο για το μωβ φόρεμά της, αλλά κυρίως για το κόσμημα που επέλεξε.

Η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε ένα τριπλό μαργαριταρένιο κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ. Το ίδιο κόσμημα είχε φορέσει η μονάρχης και στο τελευταίο επίσημο πορτρέτο της — κάτι που προσδίδει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος στην επιλογή. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας το τιμά, καθώς το έχει φορέσει και σε στιγμές-ορόσημα μετά τον θάνατό της.

Η Κέιτ Μίντλετον με το κολιέ της βασίλισσας Ελισάβετ

Η Κέιτ Μίντλετον με το κολιέ της βασίλισσας Ελισάβετ, Aaron Chown/Pool via REUTERS

Στη δεξίωση παρευρέθηκαν και άλλα υψηλόβαθμα μέλη της οικογένειας, όπως ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, η βασίλισσα Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα, καθώς και ο πρίγκιπας Έντουαρντ με τη σύζυγό του Σόφι, μεταξύ άλλων.

Εκδηλώσεις μνήμης σε διαφορετικά σημεία

Ο εορτασμός δεν περιορίστηκε σε μία μόνο εμφάνιση. Την προηγούμενη ημέρα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα επισκέφθηκαν έκθεση στο Μπάκιγχαμ αφιερωμένη στο στιλ και τις εμφανίσεις της Ελισάβετ, ενώ η πριγκίπισσα Άννα εγκαινίασε έναν κήπο που φέρει το όνομά της.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και τα σχέδια για το μνημείο της βασίλισσας στο Βρετανικό Μουσείο — μια ακόμα ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η μνήμη της ενσωματώνεται στον δημόσιο χώρο.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ, από την πλευρά τους, επέλεξαν να τιμήσουν την επέτειο και ψηφιακά, δημοσιεύοντας οικογενειακές φωτογραφίες όπου εμφανίζονται μαζί με τα παιδιά τους — τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις — δίπλα στη βασίλισσα.

Πώς θυμάται ο Ουίλιαμ τη γιαγιά του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με τη γιαγιά του και τον Πρίγκιπα Φίλιππο, επισημαίνοντας πως, όσο μεγάλωνε, η μεταξύ τους απόσταση μειωνόταν.

Όπως είχε πει σε συζήτησή του με τον Γιουτζίν Λέβι, η σχέση τους ήταν αρχικά πιο τυπική λόγω της γενιάς τους, αλλά με τα χρόνια έγινε πιο ζεστή και ουσιαστική — ειδικά όταν εκείνοι είχαν πλέον περάσει τα 80.

Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ, ο ίδιος την είχε περιγράψει ως «φάρο» για την οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον πατέρα του στον ρόλο του.

Πριγκίπισσα Άννα, Aaron Chown/Pool via REUTERS

Η πιο προσωπική πλευρά της βασίλισσας Ελισάβετ

Από τη δική της πλευρά, η Κέιτ Μίντλετον έχει αποκαλύψει μια πιο ανθρώπινη εικόνα της βασίλισσας — εκείνη της προγιαγιάς που τα παιδιά της αποκαλούσαν «Gan-Gan». Έχει μιλήσει για τη φροντίδα που της έδειξε σε δύσκολες στιγμές, ακόμη και σε φαινομενικά μικρές λεπτομέρειες που όμως είχαν σημασία.

Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Ουίλιαμ , Aaron Chown/Pool via REUTERS

Μακριά από τα φώτα πριν την επιστροφή

Το τελευταίο διάστημα, το ζευγάρι είχε κρατήσει χαμηλούς τόνους, αξιοποιώντας τις πασχαλινές διακοπές των παιδιών τους για να περάσουν χρόνο ως οικογένεια. Είχαν εμφανιστεί μόνο σε θρησκευτική λειτουργία μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας, πριν περιορίσουν τις δημόσιες υποχρεώσεις τους.

Η παρουσία τους, ωστόσο, στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ λειτούργησε ως υπενθύμιση της διαχρονικής επιρροής της — όχι μόνο ως μονάρχη, αλλά και ως σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

*Με πληροφορίες από: People 

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Vita.gr
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

World
Κέβιν Γουόρς: Δεν έκανα ποτέ συμφωνία με τον Τραμπ για μείωση των επιτοκίων

Κέβιν Γουόρς: Δεν έκανα ποτέ συμφωνία με τον Τραμπ για μείωση των επιτοκίων

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, περιζήτητη
Εξώφυλλο People 20.04.26

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ
Παιδί του Τέξας 20.04.26

Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ - Και δεν το έχει μετανιώσει

Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Υπέρβαση αρμοδιοτήτων 22.04.26

Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ

Δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν την Κυριακή, σε τροχαίο, κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της χώρας δεν γνώριζε τίποτα για τη δράση της CIA.

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Δόξα στα παιδιά σου Ολυμπιακέ – Δύο χρόνια απ’ την κατάκτηση του Youth League από τον Θρύλο

Στις 22 Απριλίου του 2024, η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης κατακτώντας το Youth League στην Ελβετία. Μια επιτυχία μυθικών διαστάσεων για την ομάδα του Πειραιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.04.26

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα για τα play-in και θα διεκδικήσει απέναντι στη Μονακό την είσοδό της στα playoffs της EuroLeague. Σούπερ Κλάιμπερ και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος.

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
Παρασκήνιο 21.04.26

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»

Επικριτικός για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον πρωθυπουργό για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού ο Γιώργος Βουλγαράκης. «Δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε...».

Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο
Ελλάδα 21.04.26

Χαϊδάρι: Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη μαθήτρια – Έπαθε τέσσερις ανακοπές στο χειρουργείο

Η πτώση από ύψος τεσσάρων μέτρων με το κεφάλι προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς - «Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί» δήλωσε ο Μιχάλη Γιαννακός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»
Μπάσκετ 21.04.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και περιμένει τον 8ο των πλέι ιν, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ως 7ος τη Βαλένθια στα πλέι οφ. Δείτε πως μπορούν να συναντηθούν οι «αιώνιοι».

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία. Υποστηρίζει ότι δεν θα βομβαρδίσει το Ιράν, έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν την πρόταση της Τεχεράνης και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.

Βουλγαρία: Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά
Βουλγαρία 21.04.26

Πως η νίκη Ράντεφ είναι ικανή να «σπάσει» την κρίσιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρομαχικά

Η επικράτηση του Ρούμεν Ράντεφ στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία προκαλεί «πονοκέφαλο» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς ο πρώην πιλότος μαχητικών και υποστηρικτής του «πραγματισμού» θεωρείται ο νέος ισχυρός πόλος του ευρωσκεπτικισμού στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη

Μια δημοσκόπηση που αποτυπώνει πόσο διαφοροποιείται ο συσχετισμός δυνάμεων όταν μετριούνται και τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται: ΝΔ αρκετά κάτω από 30%, δεύτερη η Καρυστιανού αλλά ασθμαίνοντας, μεγάλη δυναμική για το κόμμα Τσίπρα, με ποσοστό ήδη αρκετά υψηλότερο του ΠΑΣΟΚ.

Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει
Ηθικά διλήμματα 21.04.26

Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει

Η Meta υποστηρίζει ότι τα μοντέλα AI θα γίνουν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους δεν είναι μόνο ότι θα αντικατασταθούν από μηχανές, αλλά και ότι θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο.

Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.04.26

Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο από την Κοζάνη – Σε 18 λεπτά Μάλγαρα-Ιπποκράτειο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

«Επανεμφάνιση» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Θα υποχρεώσουμε τους εχθρούς μας να πέσουν στα γόνατα

Επανεμφάνιση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζάταμπα Χαμενεΐ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Telegram, δήλωσε ότι «ο στρατός του Ιράν είναι έτοιμος να χτυπήσει τους αμερικανικούς και σιωνιστικούς στόχους σαν αστραπή».

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές
Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 21.04.26

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
