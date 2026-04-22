Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν βαριά τραυματισμένο αναβάτη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κορωπί όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από την σύγκρουση o 21χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρύτερα και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση από την Τροχαία.