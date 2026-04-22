Κορωπί: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα – Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν βαριά τραυματισμένο αναβάτη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κορωπί όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από την σύγκρουση o 21χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά.
Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρύτερα και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση από την Τροχαία.
