Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα

Προχωρά η επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα, καθώς ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της στάσης αφετηρίας επί της Λεωφόρου Φλέμινγκ, στο ύψος γνωστού σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε έναν σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως προσθέτει ο Δήμος, σε σχέση με τη λεωφορειακή γραμμή 314. Η γραμμή θα εκκινεί πλέον από το κέντρο της Ραφήνας και θα καταλήγει στον σταθμό Μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας», ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασύνδεση της περιοχής με το ευρύτερο δίκτυο μεταφορών της Αττικής και διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Επίσης, αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να τεθεί σε λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση στη διασταύρωση της Λεωφόρου Φλέμινγκ με την οδό Ευβοϊκού. Διαδικασία απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.

«Ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας»

Η Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά, τόνισε:

«Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος των κατοίκων και των επισκεπτών της Ραφήνας. Η έλευση της αστικής συγκοινωνίας στο κέντρο της πόλης μας δεν αποτελεί απλώς μια συγκοινωνιακή βελτίωση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας. Με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία , προχωράμε σταθερά από τη διεκδίκηση στην υλοποίηση, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για μια πόλη πιο συνδεδεμένη και πιο λειτουργική για όλους».