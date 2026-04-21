Σοφία Βόσσου: Εξοργισμένη με δημοσίευμα που γράφει ότι πέθανε

Η Σοφία Βόσσου βρίσκεται σε μεγάλο εκνευρισμό μετά από ανάρτηση που υποστηρίζει ότι η τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή.

Σοφία Βόσσου: Το ξέσπασμα για το ανυπόστατο δημοσίευμα

Η Σοφία Βόσσου θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση για το δημοσίευμα:

«Λοιπόν, γεια σας, Χριστός Ανέστη. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί είμαι σε έξαλλη κατάσταση. Εδώ και καμιά ώρα έχουν σπάσει τα τηλέφωνα.

Οι δικοί μου άνθρωποι, φίλοι, από παντού γιατί ένα κ…οsite τηλεοπτικό, σας το έχω βάλει τώρα στο προφίλ μου στο Facebook, έγραψε ότι έχω πεθάνει.

Έβαζε και τον Ανδρέα τον Μικρούτσικο από πάνω.

Οι φωτογραφίες όλες ΑΙ εντωμεταξύ φτιαγμένες και ο κόσμος έχει τρελαθεί, έχουν ανησυχήσει όλοι και με παίρνουν τηλέφωνα. Τέτοια ασυδοσία και τέτοια απανθρωπιά δεν την έχω ξαναδεί!»

Είμαι καλά, σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον

«Μη διαβάζετε αυτά τα κ…οsite όμως και θα πάρουν και μία απάντηση από τον δικηγόρο μου γιατί αυτά πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή.

Αυτά τα fake news, εδώ το παρατραβήξαμε όμως. Το να πεις fake news ότι παντρεύομαι ή να πεις ότι αγόρασα ένα ρολόι 5 δισ. ευρώ, εντάξει ας πούμε, πες το.

Αλλά το να λες ότι πέθανα, δεν παίζουνε αυτά τα πράγματα, ζώα!

Και τι μου φταίνε και τα ζώα, τα ζώα έχουν συνείδηση, έχουν μέσα τους τσίπα. Ξετσίπωτοι, φτου σας!