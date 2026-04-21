Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Σοφία Βόσσου: Εξοργισμένη με δημοσίευμα που γράφει ότι πέθανε
Fizz 21 Απριλίου 2026, 15:40

Σοφία Βόσσου: Εξοργισμένη με δημοσίευμα που γράφει ότι πέθανε

Η Σοφία Βόσσου εν εξάλλω με το αναληθές δημοσίευμα.

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Η Σοφία Βόσσου βρίσκεται σε μεγάλο εκνευρισμό μετά από ανάρτηση που υποστηρίζει ότι η τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή.

Σοφία Βόσσου: Το ξέσπασμα για το ανυπόστατο δημοσίευμα

Η Σοφία Βόσσου θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση για το δημοσίευμα:

«Λοιπόν, γεια σας, Χριστός Ανέστη. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί είμαι σε έξαλλη κατάσταση. Εδώ και καμιά ώρα έχουν σπάσει τα τηλέφωνα.

Οι δικοί μου άνθρωποι, φίλοι, από παντού γιατί ένα κ…οsite τηλεοπτικό, σας το έχω βάλει τώρα στο προφίλ μου στο Facebook, έγραψε ότι έχω πεθάνει.

Έβαζε και τον Ανδρέα τον Μικρούτσικο από πάνω.

Οι φωτογραφίες όλες ΑΙ εντωμεταξύ φτιαγμένες και ο κόσμος έχει τρελαθεί, έχουν ανησυχήσει όλοι και με παίρνουν τηλέφωνα. Τέτοια ασυδοσία και τέτοια απανθρωπιά δεν την έχω ξαναδεί!»

Είμαι καλά, σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον

«Μη διαβάζετε αυτά τα κ…οsite όμως και θα πάρουν και μία απάντηση από τον δικηγόρο μου γιατί αυτά πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή.

Αυτά τα fake news, εδώ το παρατραβήξαμε όμως. Το να πεις fake news ότι παντρεύομαι ή να πεις ότι αγόρασα ένα ρολόι 5 δισ. ευρώ, εντάξει ας πούμε, πες το.

Αλλά το να λες ότι πέθανα, δεν παίζουνε αυτά τα πράγματα, ζώα!

Και τι μου φταίνε και τα ζώα, τα ζώα έχουν συνείδηση, έχουν μέσα τους τσίπα. Ξετσίπωτοι, φτου σας!

Μέτρα στήριξης: Στο τραπέζι η επέκταση επιδότησης σε diesel και λιπάσματα

Μέτρα στήριξης: Στο τραπέζι η επέκταση επιδότησης σε diesel και λιπάσματα

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, περιζήτητη
Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Έφη Αλεβίζου
Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ
Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ - Και δεν το έχει μετανιώσει

Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)

Ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με νεαρό φίλο των Κρητικών να... λυγίζει όταν μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας!

Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Ο Πέτσας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας - «Ανοίγει μεγάλος κατήφορος»

Ο Στέλιος Πέτσας είχε δηλώσει αρχικά ότι δεν θα ψηφίσει κάποιες από τις άρσεις ασυλίας - Τώρα ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο
Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Πάρο

Προκηρύχθηκε ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην Πάρο, στη θέση Ζευλάκι Παροικίας».

Τραμπ: Η πνευματική διαύγεια του προέδρου υπό αμφισβήτηση – Τι δείχνει δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
Υπό αμφισβήτηση η πνευματική διαύγεια του Τραμπ - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ

Η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στα χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του - Μόνο το 26% των Αμερικανών τον θεωρεί συγκρατημένο ενώ μόνο ένα 25% θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν κάνει τις ΗΠΑ πιο ασφαλείς

Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία
Την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ζητούν Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία – «Βέτο» από την Γερμανία

Η άρνηση της Γερμανίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η συμφωνία ΕΕ - Ισραήλ, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση και των 27 χωρών μελών της

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Βολές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
