Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Η έκπληξη από τους φίλους του για τα γενέθλια του

Ο ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, τη Δευτέρα 20 Απριλίου γιόρτασε τα γενέθλια τους με τους φίλους του και τους δικούς του ανθρώπους. Όλοι αυτοί διοργάνωσαν ένα πάρτι έκπληξη για εκείνον και συγκεκριμένα μια μικρή«συναυλία» στο σπίτι του.

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε ο ηθοποιός στο Instagram γράφοντας «οι φίλοι μου… η οικογένειά μου», η Μαρία Καβογιάννη και άλλοι φίλοι του εμφανίστηκαν στο σπίτι του με ένα ακορντεόν και λουλούδια στα χέρια τραγουδώντας το «Κάποιος γιορτάζει» της Πόπης Αστεριάδη ενώ τους σιγοντάριζαν Βίκυ Σταυροπούλου και Δανάη Μπάρκα.

View this post on Instagram A post shared by Christos Chatzipanagiotis (@christos_chatzipanagiotis)

Η έκπληξη της Δανάης Μπάρκα

Το αυτοσχέδιο γλέντι, μάλιστα, συνεχίστηκε με πρωταγωνίστρια τη Δανάη Μπάρκα, η οποία ανέβηκε στον καναπέ για να τραγουδήσουν όλοι μαζί «Το καράβι» της Μπέμπας Μπλανς.

«Η κομπανία “Λα Φαμίλια” γιορτάζει τα γενέθλια του @christos_chatzipanagiotis» έγραψε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα στη λεζάντα του βίντεο.

View this post on Instagram A post shared by ᴅᴀɴᴀɪ ʙᴀʀᴋᴀ 🌻🧿 (@danai_barka)

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης εξομολογήθηκε:

«Σε μένα δεν λειτουργεί ο γάμος. Αυτό που λειτουργεί είναι οι ισχυροί δεσμοί αγάπης και νοιαξίματος που χτίζω με τους ανθρώπους.

Με τη Βίκυ υπήρξε σπίθα, ερωτευτήκαμε. Αλλά σε εμάς τα πράγματα ήταν πιο σύνθετα πρώτα ήρθε η αγάπη».