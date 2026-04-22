Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»

Ο Ζαφείρης Μελάς μίλησε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Ο τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων και για το bullying που είχε δεχτεί λόγω της καταγωγής του από συναδέλφους και επιχειρηματίες.

«Ήταν πάρα πολύ σκληρές εποχές… Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ από διάφορους επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, λόγω καταγωγής. Τα προσπερνούσα όμως, δεν τους έδινα σημασία. Έλεγα… δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα δικαιωθώ», είπε αρχικά ο Ζαφείρης Μελάς.

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ήταν δραματικές οι καταστάσεις τότε. Τα πιάτα δεν ήταν καλό σπορ, δεν μου άρεσε. Είχα χτυπήσει πάρα πολλές φορές με πιάτα. Εκείνη η σκόνη και η βρωμιά που έβγαζαν…».

«Εγώ Γεννήθηκα Θεσσαλονίκη» – Νέο τραγούδι από τη Heaven Music

Παράλληλα, επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη», ένα αυθεντικό ζεϊμπέκικο που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη χαρακτηριστική του ερμηνευτική ταυτότητα και το διαχρονικό του ύφος.

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Κωνσταντής, ενώ τους στίχους ο Χρήστος Αναστασίου, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει τη λαϊκή παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική.

Με τη βαθιά και εκφραστική του φωνή, ο Ζαφείρης Μελάς χαρίζει στο κοινό ένα τραγούδι που ξεχωρίζει από το πρώτο άκουσμα, μεταφέροντας συναίσθημα, αυθεντικότητα και έντονη νοσταλγία.

Το νέο single κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Heaven Music.