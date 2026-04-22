Μισέλ Φάιφερ και Ντέιβιντ Ε. Κέλι – «Ήμουν υπερπροστατευτική μητέρα με τα δύο παιδιά μου»

Η 67χρονη Μισέλ Φάιφερ και ο σύζυγός της, ο τηλεοπτικός παραγωγός, Ντέιβιντ Ε. Κέλι, έχουν δύο παιδιά: την κόρη τους Κλαούντια, 33 ετών, και τον γιο τους Τζον, 31 ετών. Αναπολώντας τα πρώτα της χρόνια ως μητέρα, η Φάιφερ λέει στο People ότι «ήταν μάλλον πιο κοντά στο στυλ της υπερπροστατευτικής μητέρας».

Αυτό διαφέρει εντελώς από τα μητρικά ένστικτα του τελευταίου της χαρακτήρα, της Σιάν, στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles». Η πρώην σερβιτόρα του Hooters και μητέρα της Margo (Ελ Φάνινγκ) στη σειρά σίγουρα δεν είναι «υπερπροστατευτική μητέρα» -και φαίνεται να αποφεύγει σχεδόν κάθε επαφή με τον εγγονό της.

Δύσκολο

«Είναι αρκετά ξένο» λέει η Φάιφερ για το πώς συμπεριφέρεται ο χαρακτήρας της γύρω από τα παιδιά σε σύγκριση με την ίδια. «Λατρεύω τα μωρά. Λατρεύω, λατρεύω, λατρεύω τα μωρά».

«Μου ήταν λίγο δύσκολο να μπω στο ρόλο», προσθέτει αναφερόμενη στην ερμηνεία του χαρακτήρα. «Αλλά μετά από λίγο το βρήκα, έγινε αρκετά εύκολα».

Εύκολο

Η συνεργασία με την Φάνινγκ, 28 ετών, ήταν επίσης μεγάλη βοήθεια. Η Φάιφερ λέει ότι η συμπρωταγωνίστριά της είναι «το πιο εύκολο άτομο στον πλανήτη για να το κάνεις να γελάσει» και είναι «απλά πολύ, πολύ καλόκαρδη και χαρούμενη».

Η σειρά, που δημιουργήθηκε από τον Ντέιβιντ Ε. Κέλι, έχει πρωταγωνίστρια τη Φάνινγκ ως μια φοιτήτρια που εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο και επίδοξη συγγραφέα, η οποία αναγκάζεται να τα βγάλει πέρα με ένα νεογέννητο μωρό, έναν σωρό λογαριασμούς που συσσωρεύονται και όλο και λιγότερους τρόπους να τους πληρώσει.

Η Μισέλ Φάιφερ σε κόντρα-ρόλο στο «Margo’s Got Money Troubles»

Απαιτήσεις

Όταν τα δικά της παιδιά ήταν μικρότερα, η Φάιφερ έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της, αν και το διάλειμμα αυτό ήταν κάπως ακούσιο.

«Δεν είχα σκοπό να σταματήσω να δουλεύω ούτε ήταν αυτό το σχέδιό μου, αλλά έγινα πολύ απαιτητική όσον αφορά τις προϋποθέσεις μου, όπως: “Λοιπόν, πού γίνονται τα γυρίσματα; Πόσο διαρκούν; Ποια εποχή του χρόνου γίνονται; Μπορώ να φέρω τα παιδιά; Είναι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς;».

Και τότε ήταν απλά πολύ δύσκολο να με προσλάβουν, ειλικρινά. Και δεν είχα πρόβλημα με αυτό», είχε πει προηγουμένως στο The Skinny Confidential Him & Her Podcast.

Τελικά, τα παιδιά της ήταν αυτά που την ώθησαν να επιστρέψει. «Μου είπαν: “Μαμά, θα επιστρέψεις ποτέ στη δουλειά;” Εγώ απάντησα: “Τι εννοείτε; Δεν είναι υπέροχο που είμαι στο σπίτι;”»

Τελικά;

«Ειλικρινά, δεν είχα καν συνειδητοποιήσει πόσος χρόνος είχε περάσει, και διάβαζα διάφορα πράγματα εν κινήσει, και δεν υπήρχε τίποτα που να μου άρεσε αρκετά ώστε να με ωθήσει να θέλω να φύγω από το σπίτι, να αφήσω τα παιδιά» πρόσθεσε.

Τελικά, τα παιδιά της ήταν αυτά που την ώθησαν να επιστρέψει. «Μου είπαν: “Μαμά, θα επιστρέψεις ποτέ στη δουλειά;” Εγώ απάντησα: “Τι εννοείτε; Δεν είναι υπέροχο που είμαι στο σπίτι;”».

Παράδεισος

Πλέον, η Φάιφερ δεν είναι μόνο μητέρα, αλλά και γιαγιά. Η κόρη της, Κλαούντια, απέκτησε τη δική της κόρη το 2024, ενώ η ηθοποιός δήλωσε στο SmartLess ότι το να είναι γιαγιά είναι «παράδεισος».

«Αν ήξερα ότι θα γίνω γιαγιά, δεν θα είχα αναλάβει τόση δουλειά, αλλά απόλαυσα τα πάντα και είμαι πραγματικά ευγνώμων» είπε στο podcast, αναφερόμενη στην πολυάσχολη χρονιά της με την κυκλοφορία των ταινιών The Madison και Margo’s Got Money Troubles.

«Μου άρεσαν πολύ -αγαπώ κάθε ένα από αυτά τα έργα. Και το περίεργο είναι ότι το να εγκαταλείψω αυτή την αγωνία για τη διαδικασία με έχει απελευθερώσει και νιώθω ότι, κατά κάποιον τρόπο, με έχει κάνει καλύτερη».

«Πέρασα τα περασμένα Χριστούγεννα με την εγγονή μου. Τότε μόλις είχε αρχίσει να σέρνεται. Φέτος, λοιπόν, αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα τα πάντα», είπε τον Νοέμβριο του 2025

Ερωτευμένη

Η Φάιφερ δήλωσε αργότερα στο περιοδικό People ότι «το να είσαι παππούς ή γιαγιά είναι ακριβώς όπως το περιγράφουν όλοι» καθώς αναπολούσε τα πρώτα της Χριστούγεννα με τη μικρούλα.

«Πέρασα τα περασμένα Χριστούγεννα με την εγγονή μου. Τότε μόλις είχε αρχίσει να σέρνεται. Φέτος, λοιπόν, αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα τα πάντα», είπε τον Νοέμβριο του 2025. «Είμαι τρελά ερωτευμένη μαζί της».

*Η σειρά Margo’s Got Money Troubles προβάλλεται στο Apple TV.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Μισέλ Φάιφερ με τον σύζυγό της, τον τηλεοπτικό παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι, στην πρεμιέρα της ταινίας της «White Oleander», στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, στις 8 Οκτωβρίου 2002. AFP PHOTO/Lucy NICHOLSON