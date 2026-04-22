Μισέλ Φάιφερ και Ντέιβιντ Ε. Κέλι – «Ήμουν υπερπροστατευτική μητέρα με τα δύο παιδιά μου»
Fizz 22 Απριλίου 2026, 11:20

Η Μισέλ Φάιφερ έχει δύο ενήλικα παιδιά με τον Κέλι και υποδύεται μια νέα γιαγιά στη σειρά «Margo's Got Money Troubles» του Apple TV.

Έφη Αλεβίζου
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Η 67χρονη Μισέλ Φάιφερ και ο σύζυγός της, ο τηλεοπτικός παραγωγός, Ντέιβιντ Ε. Κέλι, έχουν δύο παιδιά: την κόρη τους Κλαούντια, 33 ετών, και τον γιο τους Τζον, 31 ετών. Αναπολώντας τα πρώτα της χρόνια ως μητέρα, η Φάιφερ λέει στο People ότι «ήταν μάλλον πιο κοντά στο στυλ της υπερπροστατευτικής μητέρας».

Αυτό διαφέρει εντελώς από τα μητρικά ένστικτα του τελευταίου της χαρακτήρα, της Σιάν, στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles». Η πρώην σερβιτόρα του Hooters και μητέρα της Margo (Ελ Φάνινγκ) στη σειρά σίγουρα δεν είναι «υπερπροστατευτική μητέρα» -και φαίνεται να αποφεύγει σχεδόν κάθε επαφή με τον εγγονό της.

«Είναι αρκετά ξένο» λέει η Φάιφερ για το πώς συμπεριφέρεται ο χαρακτήρας της γύρω από τα παιδιά σε σύγκριση με την ίδια. «Λατρεύω τα μωρά. Λατρεύω, λατρεύω, λατρεύω τα μωρά».

«Μου ήταν λίγο δύσκολο να μπω στο ρόλο», προσθέτει αναφερόμενη στην ερμηνεία του χαρακτήρα. «Αλλά μετά από λίγο το βρήκα, έγινε αρκετά εύκολα».

Η συνεργασία με την Φάνινγκ, 28 ετών, ήταν επίσης μεγάλη βοήθεια. Η Φάιφερ λέει ότι η συμπρωταγωνίστριά της είναι «το πιο εύκολο άτομο στον πλανήτη για να το κάνεις να γελάσει» και είναι «απλά πολύ, πολύ καλόκαρδη και χαρούμενη».

Η σειρά, που δημιουργήθηκε από τον Ντέιβιντ Ε. Κέλι, έχει πρωταγωνίστρια τη Φάνινγκ ως μια φοιτήτρια που εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο και επίδοξη συγγραφέα, η οποία αναγκάζεται να τα βγάλει πέρα με ένα νεογέννητο μωρό, έναν σωρό λογαριασμούς που συσσωρεύονται και όλο και λιγότερους τρόπους να τους πληρώσει.

Η Μισέλ Φάιφερ σε κόντρα-ρόλο στο «Margo’s Got Money Troubles»

YouTube thumbnail

Όταν τα δικά της παιδιά ήταν μικρότερα, η Φάιφερ έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της, αν και το διάλειμμα αυτό ήταν κάπως ακούσιο.

«Δεν είχα σκοπό να σταματήσω να δουλεύω ούτε ήταν αυτό το σχέδιό μου, αλλά έγινα πολύ απαιτητική όσον αφορά τις προϋποθέσεις μου, όπως: “Λοιπόν, πού γίνονται τα γυρίσματα; Πόσο διαρκούν; Ποια εποχή του χρόνου γίνονται; Μπορώ να φέρω τα παιδιά; Είναι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς;».

Και τότε ήταν απλά πολύ δύσκολο να με προσλάβουν, ειλικρινά. Και δεν είχα πρόβλημα με αυτό», είχε πει προηγουμένως στο The Skinny Confidential Him & Her Podcast.

Τελικά, τα παιδιά της ήταν αυτά που την ώθησαν να επιστρέψει. «Μου είπαν: “Μαμά, θα επιστρέψεις ποτέ στη δουλειά;” Εγώ απάντησα: “Τι εννοείτε; Δεν είναι υπέροχο που είμαι στο σπίτι;”»

YouTube thumbnail

«Ειλικρινά, δεν είχα καν συνειδητοποιήσει πόσος χρόνος είχε περάσει, και διάβαζα διάφορα πράγματα εν κινήσει, και δεν υπήρχε τίποτα που να μου άρεσε αρκετά ώστε να με ωθήσει να θέλω να φύγω από το σπίτι, να αφήσω τα παιδιά» πρόσθεσε.

Πλέον, η Φάιφερ δεν είναι μόνο μητέρα, αλλά και γιαγιά. Η κόρη της, Κλαούντια, απέκτησε τη δική της κόρη το 2024, ενώ η ηθοποιός δήλωσε στο SmartLess ότι το να είναι γιαγιά είναι «παράδεισος».

«Αν ήξερα ότι θα γίνω γιαγιά, δεν θα είχα αναλάβει τόση δουλειά, αλλά απόλαυσα τα πάντα και είμαι πραγματικά ευγνώμων» είπε στο podcast, αναφερόμενη στην πολυάσχολη χρονιά της με την κυκλοφορία των ταινιών The Madison και Margo’s Got Money Troubles.

«Μου άρεσαν πολύ -αγαπώ κάθε ένα από αυτά τα έργα. Και το περίεργο είναι ότι το να εγκαταλείψω αυτή την αγωνία για τη διαδικασία με έχει απελευθερώσει και νιώθω ότι, κατά κάποιον τρόπο, με έχει κάνει καλύτερη».

«Πέρασα τα περασμένα Χριστούγεννα με την εγγονή μου. Τότε μόλις είχε αρχίσει να σέρνεται. Φέτος, λοιπόν, αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα τα πάντα», είπε τον Νοέμβριο του 2025

YouTube thumbnail

Η Φάιφερ δήλωσε αργότερα στο περιοδικό People ότι «το να είσαι παππούς ή γιαγιά είναι ακριβώς όπως το περιγράφουν όλοι» καθώς αναπολούσε τα πρώτα της Χριστούγεννα με τη μικρούλα.

«Πέρασα τα περασμένα Χριστούγεννα με την εγγονή μου. Τότε μόλις είχε αρχίσει να σέρνεται. Φέτος, λοιπόν, αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα τα πάντα», είπε τον Νοέμβριο του 2025. «Είμαι τρελά ερωτευμένη μαζί της».

*Η σειρά Margo’s Got Money Troubles προβάλλεται στο Apple TV.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Η Μισέλ Φάιφερ με τον σύζυγό της, τον τηλεοπτικό παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι, στην πρεμιέρα της ταινίας της «White Oleander», στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, στις 8 Οκτωβρίου 2002. AFP PHOTO/Lucy NICHOLSON 

Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Κόσμος
Δεύτερο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Έως 5 μέρες θα διαρκέσει η παράταση της εκεχειρίας, λέει το Axios

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
100 χρόνια 21.04.26

Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, περιζήτητη
Εξώφυλλο People 20.04.26

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά
Διενεργείται προανάκριση 22.04.26

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας, στο Πέραμα, όπου εκτελούνταν εργασίες οδοποιίας

Μητσοτάκης: Μέτρα «ασπιρίνες» για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Υπεύθυνη η «παγκόσμια οικονομική κρίση» για τον πρωθυπουργό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Το παρασκήνιο 22.04.26

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Αγωνία στο Μαξίμου
Δείτε live 22.04.26

Ψηφίζονται τα αιτήματα για άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ έπειτα από τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League! (vid, pic)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Λέστερ θα αγωνιστεί στη League One, έχοντας υποβιβαστεί και μαθηματικά πλέον από τη Championship – Και όλα αυτά, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση της Premier League!

ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Στη Νέα Υόρκη 22.04.26

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
ΣΥΡΙΖΑ 22.04.26

Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Βόλεϊ 22.04.26

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

