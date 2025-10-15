science
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί τις πιο αγαπημένες παραλίες της Ευρώπης
Περιβάλλον 15 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί τις πιο αγαπημένες παραλίες της Ευρώπης

Μέχρι το τέλος του αιώνα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα μπορούσε να εξαφανίσει ορισμένες από τις πιο διάσημες παραλίες της Ευρώπης.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Vita.gr
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας στην Ευρώπη θα μπορούσε να εξαφανίσει μερικές από τις πιο εμβληματικές παραλίες της ηπείρου έως το 2100. Το ευρωπαϊκό παράκτιο τοπίο ενδέχεται να αλλάξει εντελώς μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA) προειδοποιεί ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας επιταχύνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Μεταξύ 2006 και 2018, τα επίπεδα αυξήθηκαν κατά 3,7 χιλιοστά τον χρόνο — περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με τον 20ό αιώνα. Αν οι εκπομπές παραμείνουν υψηλές, η στάθμη της θάλασσας θα μπορούσε να αυξηθεί από 0,63 έως 1,02 μέτρα έως το 2100.

Η EEA εξέτασε και το χειρότερο σενάριο: την ταχεία αποσύνθεση των πολικών πάγων. Αυτό θα οδηγούσε σε άνοδο της στάθμης έως και πέντε μέτρα μέχρι το 2150, σύμφωνα με το Euronews.

1. Το εμβληματικό Sveti Stefan στο Μαυροβούνιο κινδυνεύει περισσότερο

Σύμφωνα με την ολλανδική εταιρεία Reinders Corporation, που ειδικεύεται σε λύσεις για το κλίμα, η πιο απειλούμενη από τις κορυφαίες παραλίες είναι το Sveti Stefan, στη Δαλματική ακτή του Μαυροβουνίου. Πρόκειται για ένα μικρό νησάκι-θέρετρο, συνδεδεμένο με τη στεριά μέσω ενός στενού διαδρόμου. Μέχρι το τέλος του αιώνα, η ακτή του ενδέχεται να υποχωρήσει κατά περισσότερο από 200 μέτρα.

2. Η «τροπική» παραλία της Σαρδηνίας χάνει πάνω από 100 μέτρα ακτής

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Porto Giunco της Σαρδηνίας. Μία από τις πιο παρθένες παραλίες της Μεσογείου θα μπορούσε να χάσει έως και 107 μέτρα ακτογραμμής. Η παραλία, γνωστή ως «τροπικός παράδεισος στη μέση της Μεσογείου», περιβάλλεται από αμμόλοφους με αρκεύθους και σκίνα και προστατεύεται φυσικά από τους ανέμους χάρη στις γύρω βραχώδεις απολήξεις.

3. Το σπήλαιο της Praia de Benagil στην Πορτογαλία απειλείται από τουρισμό και διάβρωση

Η Praia de Benagil, γνωστή για τα εντυπωσιακά σπήλαιά της, είναι ήδη θύμα υπερτουρισμού και θα μπορούσε να υποστεί διάβρωση σχεδόν 70 μέτρων. Οι αρχές έχουν περιορίσει τις επισκέψεις, απαγορεύοντας την προσέγγιση σκαφών και περιορίζοντας τον χρόνο παραμονής στα σπήλαια σε δύο λεπτά ανά βάρκα.

4. Το νησί Værøy στη Νορβηγία, παράδεισος υπό εξαφάνιση

Η μαγευτική Værøy, ένα από τα πιο απομονωμένα νησιά της Νορβηγίας, ενδέχεται να χάσει 58 μέτρα ακτής. Το νησί αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπορία, με διαδρομές που οδηγούν σε εγκαταλελειμμένα χωριά και αρχαία ανθρώπινα καταφύγια ηλικίας 6.000 ετών.

5. Το σημείο των «Πνευμάτων του Inisherin» στην Ιρλανδία κινδυνεύει να εξαφανιστεί

Ο όρμος Keem, στο νησί Achill, γνωστός από την ταινία The Banshees of Inisherin, θα μπορούσε να χάσει 40 μέτρα έως το 2100. Η Climate Ireland προειδοποιεί ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αναμένεται να επηρεάσει όλες τις ιρλανδικές ακτές — ακόμη και πόλεις όπως το Κορκ, το Δουβλίνο, το Γκάλγουεϊ και το Λίμερικ. Οι θυελλώδεις κυματισμοί ενδέχεται να εντείνουν ακόμη περισσότερο την απειλή.

6. Η επικίνδυνη μαύρη παραλία της Ισλανδίας γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη

Η παραλία Reynisfjara, με τη μαύρη ηφαιστειακή της άμμο, θεωρείται ήδη μία από τις πιο επικίνδυνες της χώρας, με κύματα που φτάνουν τα 40 μέτρα. Οι αρχές προειδοποιούν να αποφεύγεται κάθε είδους κολύμπι ή σέρφινγκ. Αναμένεται απώλεια άνω των 35 μέτρων ακτής έως το 2100. Πέρα από τα κύματα, απειλές αποτελούν και οι κατολισθήσεις βράχων, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της.

7. Η Κυανή Ακτή της Γαλλίας προετοιμάζεται για το τσουνάμι που ίσως έρθει

Στη Γαλλική Ριβιέρα έχουν ήδη τοποθετηθεί πινακίδες που προειδοποιούν τους τουρίστες για τον κίνδυνο τσουνάμι. Παρότι η περιοχή δεν έχει πληγεί ακόμη από τέτοια φαινόμενα, η άνοδος της στάθμης είναι ήδη αισθητή. Σύμφωνα με τη μελέτη της Reinders, η παραλία Plage des Marinières, κοντά στη Νίκαια, μπορεί να χάσει σχεδόν 35 μέτρα έως το 2100.

8. Η παραλία Pasjača κοντά στο Ντουμπρόβνικ μπορεί να εξαφανιστεί

Η Pasjača, κοντά στο Ντουμπρόβνικ, έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου. Το στενό της πλάτος —μόλις 80 μέτρα— καθιστά πιθανή την πλήρη εξαφάνισή της, καθώς προβλέπεται απώλεια 31 μέτρων ακτής μέσα σε έναν αιώνα.

9. Το στολίδι της Κορνουάλης, Kynance Cove, απειλείται

Η Κορνουάλη, μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο διάβρωσης. Η παραλία Kynance Cove, γνωστή για τους σερπεντίνους βράχους και την κατάλευκη άμμο της, θα μπορούσε να χάσει 30 μέτρα έως το 2100.

10. Ο «κόλπος των δισεκατομμυριούχων» στη Γαλλία ίσως είναι ο επόμενος

Η Anse de l’Argent Faux, γνωστή και ως Baie des Milliardaires, κινδυνεύει με απώλεια 28,38 μέτρων. Το όνομα της περιοχής, που παραπέμπει σε παραχαράκτες του 18ου αιώνα, σήμερα συμβολίζει τον πλούτο των επισκεπτών και των πολυτελών κατοικιών που την περιβάλλουν — αν και παραμένει προσβάσιμη και με τα πόδια μέσω ενός στενού μονοπατιού.

