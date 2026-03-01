newspaper
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς
Διεθνής Οικονομία 01 Μαρτίου 2026

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Ο Περσικός Κόλπος και τα ελληνικά πλοία που δεν ρισκάρουν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ – Σε επιφυλακή το υπουργείο ναυτιλίας

Λάμπρος Καραγεώργος
ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
Δέκα δεξαμενόπλοια με ελληνική σημαία και 85 Έλληνες ναυτικούς είναι «εγκλωβισμένα» μέσα στον Περσικό Κόλπο, καθώς δεν ρισκάρουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.
Τα παραπάνω αναφέρουν πληροφορίες από το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Περσικός Κόλπος και η ανάρτηση Κικίλια

Σε σχετική ανάρτησή του στο «X», ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας αναφέρει ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που διαθέτουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις, προσθέτει ο υπουργός. «Βρισκόμαστε», τονίζει, «σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το Σάββατο το απόγευμα η πλατφόρμα δεδομένων Skytek ανέφερε πως περίπου 100 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 450 δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και 200 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου βρίσκονταν εντός του Στενού του Ορμούζ.

«Η ζωντανή κυκλοφορία δείχνει μονόδρομη ροή προς την έξοδο από τον Κόλπο», δήλωσε η εταιρεία τεχνολογίας. «Κανένα πλοίο δεν εισέρχεται στο Στενό».

Πληροφορίες από το Υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρουν ότι μόνο ορισμένα ιρανικά πλοία είναι αυτά που διέρχονται τις τελευταίες ώρες από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ανέδειξε με δραματικό τρόπο τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας και ιδιαίτερα του Στενού του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα σημεία διέλευσης ενέργειας στον κόσμο.

Η συνέχιση των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, σε συνδυασμό με τις απειλές της Τεχεράνης και την έντονη στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή, προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στον παγκόσμιο ναυτιλιακό και ενεργειακό τομέα, οδηγώντας εταιρείες, εμπόρους και ασφαλιστικούς οργανισμούς σε άμεσες αποφάσεις αποφυγής κινδύνου.

Πηγή: ΟΤ

