Βόλος: Αγριογούρουνα «κόβουν» βόλτα στο κέντρο της πόλης
Οι κάτοικοι τονίζουν πως υπάρχουν κίνδυνοι, καθώς η σύγκρουση οχήματος με αγριογούρουνο μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ζητώντας από την πολιτεία να λάβει μέτρα
Αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους στον αστικό ιστό του Βόλου. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια.
Αγριογούρουνα έχουν θεαθεί στην έξοδο του Βόλου προς το Πήλιο, ένα σημείο με μεγάλη κίνηση.
Μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κάποια επίθεση, με τα αγριογούρουνα να κυκλοφορούν στην πόλη κυρίως βραδινές ώρες.
Οι κάτοικοι τονίζουν πως υπάρχουν κίνδυνοι, καθώς η σύγκρουση οχήματος με αγριογούρουνο μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ζητώντας από την πολιτεία να λάβει μέτρα.
- Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
- Ο Jonathan Anderson ανανέωσε τον Dior – Θα καταφέρει να βγάλει τη μόδα από την ύφεση;
- Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
- Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
- Ξεκίνησε την πορεία του το «Πίρι Ρέις» – Σε ισχύ η τουρκική navtex από τις 4 Οκτωβρίου
- Άννα Μπιθικώτση: «Είχαν απειλήσει τον πατέρα μου με όπλο, για να μην τραγουδήσει στις συναυλίες του Θεοδωράκη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις