Βόλος: Αγριογούρουνα «κόβουν» βόλτα στο κέντρο της πόλης

Αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους στον αστικό ιστό του Βόλου. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια.

Αγριογούρουνα έχουν θεαθεί στην έξοδο του Βόλου προς το Πήλιο, ένα σημείο με μεγάλη κίνηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κάποια επίθεση, με τα αγριογούρουνα να κυκλοφορούν στην πόλη κυρίως βραδινές ώρες.

Οι κάτοικοι τονίζουν πως υπάρχουν κίνδυνοι, καθώς η σύγκρουση οχήματος με αγριογούρουνο μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ζητώντας από την πολιτεία να λάβει μέτρα.