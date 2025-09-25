O Λευκός Οίκος δεν έχει δείξει ακόμα καμία διάθεση να αφήσει το κολεγιακό ή «ιντερνετικό χιούμορ» στην άκρη, αφαιρώντας το πορτρέτο του Τζο Μπάιντεν από τα φωτογραφικά πορτραίτα των διατελεσάντων προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και αντικαθιστώντας.

<br />

Στη θέση του πορτραίτου του Τζο Μπάιντεν η νέα διοίκηση του Λευκού Οίκου, όχι μόνο τοποθέτησε ένα Auto Pen, το μηχάνημα που ρυθμίζεται ώστε να υπογράφει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά το έκανε σε βίντεο, απαθανατίζοντας παράλληλα και τον Ντόναλντ Τραμπ να κοιτάζει την φάρσα των συνεργατών του.

Το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα πορτραίτα όσων έχουν υπάρξει πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, ονομάζεται «ο διάδρομος των Προέδρων» και βρίσκεται στην περίφημη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

🚨NEW AT THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/tTXQnkQp5f — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025

Η ιστορία με τον Τραμπ, τον Μπάιντεν και το Auto Pen κρατάει από την προεκλογική περίοδο του 2024

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλοντας να δείξει πως ο αντίπαλός του είναι ακατάλληλος κατά την προεκλογική περίοδο, τον κατηγόρησε πως χρησιμοποιούσε Auto Pen γιατί δεν έχει την δύναμη ούτε να υπογράψει τις εκτελεστικές εντολές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήδη από τον Μάρτιο του 2025 είχε κάνει το ίδιο «αστείο», στην δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Τυπικά ο νόμος προϋποθέτει οι πρόεδροι να υπογράφουν οι ίδιοι τις εκτελεστικές εντολές ώστε να είναι έγκυρες. Ουσιαστικά ένα τέτοιο βίντεο και η ανάρτηση ρίχνει «λάδι στη φωτιά» στην πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ, σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο μετά τη δολοφονία Κιρκ και τις συνεχείς των Ρεπουμπλικανών πως οι Δημοκρατικοί προωθούν την ένοπλη βία.