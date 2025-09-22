Η Τάρα Ριντ, η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση στη δεκαετία του 1990, απέκτησε τη ρωσική υπηκοότητα.

Το διάταγμα υπογράφηκε από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και δημοσιεύθηκε στον επίσημο ιστότοπο νομικών πληροφοριών, όπου αναφέρεται ως «ΜακΚέιμπ Αλεξάνδρα Τάρα, γεννημένη στις 26 Φεβρουαρίου 1964».

Η Ριντ άλλαξε νομικά το όνομά της το 1998, υιοθετώντας το όνομα Αλεξάνδρα Μακέιμπ, σύμφωνα με πληροφορίες για να προστατευθεί από τον πρώην σύζυγό της, τον οποίο κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία.

Αυτή η πρόσφατη εξέλιξη έρχεται μετά από χρόνια νομικών και πολιτικών αναταραχών γύρω από τις κατηγορίες της εναντίον του Μπάιντεν.

Ιστορικό των κατηγοριών

Οι κατηγορίες της Ριντ χρονολογούνται από το 1993, όταν εργαζόταν ως βοηθός προσωπικού του τότε γερουσιαστή Μπάιντεν.

Let’s be sure to believe Tara Reade as well. pic.twitter.com/VbGEraX6eS — Bri67IToldUSo (@Bri67IToldUSo) September 22, 2025

Ισχυρίστηκε ότι ο Μπάιντεν την κακοποίησε σεξουαλικά σε έναν διάδρομο του Κογκρέσου των ΗΠΑ, κατηγορία που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά. Η κατηγορία έγινε δημόσια γνωστή στις αρχές του 2020, ακριβώς όταν ο Μπάιντεν έκανε προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία.

Η κατηγορία αποτέλεσε σημαντική πρόκληση για την εκστρατεία του Μπάιντεν, καθώς ήρθε εν μέσω της εποχής του #MeToo και της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση στην πολιτική.

Η Ριντ περιέγραψε την επίθεση ως μη συναινετική και είπε ότι ο Μπάιντεν έβαλε τα χέρια του κάτω από τα ρούχα της.

Η απόφαση της Ριντ να ζητήσει ρωσική υπηκοότητα

Τον Μάιο του 2023, η Ριντ αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Sputnik, ένα ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, ότι σκόπευε να υποβάλει αίτηση για ρωσικό διαβατήριο.

Μιλώντας από τη Μόσχα, ανέφερε ως κύριο λόγο για την απόφασή της τις ανησυχίες της για την ασφάλειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά την απόκτηση της ρωσικής υπηκοότητας, η Ριντ ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2024 ότι σκόπευε να επιστρέψει στις ΗΠΑ για να υποβάλει επίσημη καταγγελία εναντίον του Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση.

Η ανακοίνωσή της ήρθε λίγες μέρες πριν ο πρόεδρος αποσυρθεί από την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, επικαλούμενος λόγους υγείας. Ο χρόνος της επιστροφής της τροφοδότησε περαιτέρω τις εικασίες σχετικά με τις πολιτικές επιπτώσεις των ισχυρισμών της.

Congratulations to TARA READE @ReadeAlexandra , Citizen of RUSSIA ! ‼🇷🇺🇺🇸 Feared persecution: Biden’s former assistant received Russian citizenship ▪The corresponding decree was signed by Vladimir Putin. ▪Tara Reid was an assistant to former U.S. President Joe Biden in… pic.twitter.com/rrqNy5iu4G — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) September 22, 2025

Εκστρατεία και αντιδράσεις του κοινού

Κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου του 2020, ο Μπάιντεν και η εκστρατεία του αρνήθηκαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ριντ.

Ο πρώην πρόεδρος τόνισε τη σημασία του σεβασμού προς τις γυναίκες που καταγγέλλουν περιστατικά, ενώ ταυτόχρονα υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί της ήταν αναληθείς.

Οι έρευνες των μέσων ενημέρωσης ανέδειξαν ασυνέπειες στην κατάθεση της Ριντ, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας καταγραφής από το Κογκρέσο που να επιβεβαιώνει την καταγγελία της.

Ωστόσο, αρκετοί γνωστοί της Ριντ, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού της και πρώην γειτόνων της, υποστήριξαν τους ισχυρισμούς της ότι τους είχε εμπιστευτεί λίγο μετά το περιστατικό.