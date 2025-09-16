newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:35

Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του

Ο Μπάιντεν δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί την προεδρία του, όπως άλλοι ομόλογοί του. Εταιρείες και πανεπιστήμια δεν πληρώνουν για ομιλίες του. Λόγω της αντιδημοτικότητάς του και για τον φόβο του Τραμπ.

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Η «καριέρα» του Τζο Μπάιντεν μετά τη λήξη της προεδρίας του δεν είναι όσο επικερδής θα περίμενε κανείς. Εταιρείες, ιδρύματα και πανεπιστήμια δεν μπαίνουν στον κόπο να τον καλέσουν να μιλήσει σε αυτά. Κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί με άλλους πρώην προέδρους των ΗΠΑ, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, για παράδειγμα. Ή και άλλοι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, οι λόγοι είναι πολλοί. Παράδειγμα, η προχωρημένη ηλικία του (82 ετών). Επίσης, έχει πολύ χαμηλή δημοτικότητα μεταξύ των Δημοκρατικών, αλλά και στις εταιρείες. Αυτές, κυρίως γιατί φοβούνται τα αντίποινα από τον νυν πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Και σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ οι τιμές για μια επ’ αμοιβή ομιλία κυμαίνονται μεταξύ 300.000 και 500.000 δολαρίων, όταν του προτάθηκε κάτι, ήταν πιο «οικονομικό».

Μια «απλή ζωή»

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ διάγει έναν περισσότερο «λιτό» βίο σε σύγκριση με τους προκατόχους του. Δεν ταξιδεύει με ιδιωτικά τζετ. Το πιθανότερο είναι να τον συναντήσει κανείς στην πρώτη θέση μιας πτήσης.

Λίγο μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, ο Τζο Μπάιντεν εκμυστηρεύθηκε σε πρόσωπα του κύκλου του ότι σκόπευε να αποπληρώσει περίπου 800.000 δολάρια σε προσωπικό χρέος που είχε συσσωρεύσει. Αυτό αφορά αποπληρωμή δανείου για σπίτι 2,7 εκατ. δολαρίων που αγόρασε με τη σύζυγό του. Επίσης, πρέπει να καλύψει και την αύξηση κατά 20% των φόρων ακίνητης περιουσίας.

Επιπλέον, βοηθάει τον γιο του, Χάντερ, να ξεμπλέξει με τις δικαστικές του περιπέτειες, ενώ θέλει να αφήσει και κάτι για τα εγγόνια του.

Βιβλία και συντάξεις

Σύμφωνα με την εφημερίδα, σημαντική οικονομική ώθηση για τον Τζο Μπάιντεν θα είναι η συμφωνία για να γράψει βιβλίο. Το συμφωνηθέν ποσό είναι 10 εκατομμύρια δολάρια. Και αν σας φαίνεται μεγάλο το ποσό, πρέπει να ξέρετε ότι η συμφωνία των Ομπάμα ήταν 60.000.000 δολάρια.

Αλλά ο Τζο Μπάιντεν, με σύνταξη 416.000 δολαρίων από τη θητεία του ως πρόεδρος και μέλος του Κογκρέσου, όπως λένε όσοι ξέρουν, «μάλλον δεν θα έχει πρόβλημα». Παρά την ασθένειά του (καρκίνος του προστάτη), που απαιτεί αυξημένη ιατρική φροντίδα). Και παρόλο που η σύζυγός του, Τζιλ, παραιτήθηκε από τη θέση διδασκαλίας που είχε στο Κοινοτικό Κολέγιο της Βόρειας Βιρτζίνια με ετήσιο μισθό 100.000 δολαρίων, και ξεκίνησε μια νέα άμισθη θέση ως πρόεδρος του νέου Δικτύου Υγείας Γυναικών στο Ινστιτούτο Μίλκεν. Πρόκειται για think tank που δημιουργήθηκε από τον πρώην χρηματοδότη των Δημοκρατικών, Μάικλ Μίλκεν.

Αρκεί να ζουν «μετρημένα», σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τα οικονομικά της οικογένειας. Γιατί, όπως άφησε να εννοηθεί, στην οικογένεια Μπάιντεν αρέσει να ζει πλουσιοπάροχα. Αρκεί να πληρώνουν άλλοι.

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Μπάσκετ 17.09.25

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το μεγαλείο ψυχής του και πέρα από το γεγονός ότι έκανε μια ενωτική ανάρτηση, θέλοντας να τελειώσει την κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, ζήτησε και συγνώμη για σχόλιο που έκανε για τις τουρκικές σημαίες στα social media.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο, με οκτώ γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο και τη Γιουβέντους να «κλέβει» στο τέλος την ισοπαλία, παρότι η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 2-4 στο 86'!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα
Champions League 17.09.25

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα

Με μεγάλες νίκες ξεκίνησαν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ, την ώρα που Αϊντχόφεν και Μπενφίκα υπέστησαν ήττες σοκ εντός έδρας.

Σύνταξη
Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Ανακοίνωση-δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Στόχος μας ήταν και παραμένει η κορυφή» – Κοινή δήλωση και των παικτών της ομάδας

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ να καλεί με ανακοίνωσή της τον κόσμο να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα δεσμεύεται ότι θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή. Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που έκαναν και οι παίκτες της ομάδας.

Σύνταξη
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Όλα όσα έγιναν 16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

LIVE: Τότεναμ – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
Champions League 16.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

LIVE: Γιουβέντους – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Ντόρτμουντ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
