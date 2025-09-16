Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του

Η «καριέρα» του Τζο Μπάιντεν μετά τη λήξη της προεδρίας του δεν είναι όσο επικερδής θα περίμενε κανείς. Εταιρείες, ιδρύματα και πανεπιστήμια δεν μπαίνουν στον κόπο να τον καλέσουν να μιλήσει σε αυτά. Κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί με άλλους πρώην προέδρους των ΗΠΑ, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, για παράδειγμα. Ή και άλλοι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, οι λόγοι είναι πολλοί. Παράδειγμα, η προχωρημένη ηλικία του (82 ετών). Επίσης, έχει πολύ χαμηλή δημοτικότητα μεταξύ των Δημοκρατικών, αλλά και στις εταιρείες. Αυτές, κυρίως γιατί φοβούνται τα αντίποινα από τον νυν πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Και σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ οι τιμές για μια επ’ αμοιβή ομιλία κυμαίνονται μεταξύ 300.000 και 500.000 δολαρίων, όταν του προτάθηκε κάτι, ήταν πιο «οικονομικό».

Μια «απλή ζωή»

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ διάγει έναν περισσότερο «λιτό» βίο σε σύγκριση με τους προκατόχους του. Δεν ταξιδεύει με ιδιωτικά τζετ. Το πιθανότερο είναι να τον συναντήσει κανείς στην πρώτη θέση μιας πτήσης.

Επιπλέον, βοηθάει τον γιο του, Χάντερ, να ξεμπλέξει με τις δικαστικές του περιπέτειες, ενώ θέλει να αφήσει και κάτι για τα εγγόνια του.

Βιβλία και συντάξεις

Σύμφωνα με την εφημερίδα, σημαντική οικονομική ώθηση για τον Τζο Μπάιντεν θα είναι η συμφωνία για να γράψει βιβλίο. Το συμφωνηθέν ποσό είναι 10 εκατομμύρια δολάρια. Και αν σας φαίνεται μεγάλο το ποσό, πρέπει να ξέρετε ότι η συμφωνία των Ομπάμα ήταν 60.000.000 δολάρια.

Αλλά ο Τζο Μπάιντεν, με σύνταξη 416.000 δολαρίων από τη θητεία του ως πρόεδρος και μέλος του Κογκρέσου, όπως λένε όσοι ξέρουν, «μάλλον δεν θα έχει πρόβλημα». Παρά την ασθένειά του (καρκίνος του προστάτη), που απαιτεί αυξημένη ιατρική φροντίδα). Και παρόλο που η σύζυγός του, Τζιλ, παραιτήθηκε από τη θέση διδασκαλίας που είχε στο Κοινοτικό Κολέγιο της Βόρειας Βιρτζίνια με ετήσιο μισθό 100.000 δολαρίων, και ξεκίνησε μια νέα άμισθη θέση ως πρόεδρος του νέου Δικτύου Υγείας Γυναικών στο Ινστιτούτο Μίλκεν. Πρόκειται για think tank που δημιουργήθηκε από τον πρώην χρηματοδότη των Δημοκρατικών, Μάικλ Μίλκεν.

Αρκεί να ζουν «μετρημένα», σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τα οικονομικά της οικογένειας. Γιατί, όπως άφησε να εννοηθεί, στην οικογένεια Μπάιντεν αρέσει να ζει πλουσιοπάροχα. Αρκεί να πληρώνουν άλλοι.