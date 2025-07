Μπάιντεν: Πόσο πουλά τα δικαιώματα για τα απομνημονεύματά του

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πούλησε τα απομνημονεύματά του για την προεδρία στην Hachette Book Group για μια προκαταβολή της τάξης των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο εκδότης των απομνημονευμάτων, ο εκδοτικός οίκος Little, Brown & Co. της Hachette, δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία έκδοσης.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος είναι 82 ετών, δήλωσε σε μια εκδήλωση νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «εργαζόταν σκληρά» για να γράψει τα απομνημονεύματα του και υπέδειξε ότι θα επικεντρωθεί στα τέσσερα χρόνια που υπηρέτησε ως πρόεδρος.

Οι πρόεδροι και οι σύζυγοί συχνά πουλάνε τα απομνημονεύματα τους μετά τη θητεία τους στον Λευκό Οίκο. Τέτοια βιβλία μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή εισοδήματος και να βοηθήσουν τα δημόσια πρόσωπα να πλαισιώσουν την κληρονομιά τους.

Ο Μπάιντεν εκπροσωπήθηκε από την Creative Artists Agency, η οποία πούλησε στην Hachette τα δικαιώματα για το βιβλίο παγκοσμίως. Η CAA εκπροσώπησε επίσης τον Μπάιντεν για τα απομνημονεύματά του του 2017 «Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose». Το Νο. 1 μπεστ σέλερ αφηγήθηκε την ιστορία της σχέσης του Μπάιντεν με τον μεγαλύτερο γιο του, Μπο, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου το 2015.

Η υγεία του Μπάιντεν υπαγορεύει το χρονοδιάγραμμα έκδοσης

Οι εκπρόσωποι του Μπάιντεν δήλωσαν τον Μάιο ότι ο πρώην πρόεδρος είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Η ασθένεια περιγράφηκε σε δήλωση από το προσωπικό του γραφείο ως «πιο επιθετική μορφή της νόσου», αλλά «φαίνεται να είναι ορμονικά ευαίσθητη, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση».

Η υγεία του Μπάιντεν πιθανότατα θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση ενός χειρογράφου και τυχόν σχέδια δημοσιοποίησης βιβλίου.

Η μακρά πολιτική καριέρα του Μπάιντεν περιλαμβάνει μια οκταετή θητεία ως αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα και τέσσερα χρόνια ως πρόεδρος μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Ιανουαρίου 2025.

Ο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα στα τέλη Ιουλίου 2024 λόγω ανησυχιών για την ηλικία και την πνευματική του οξύτητα. Ορισμένοι επικριτές έχουν δηλώσει ότι ο συγχρονισμός συνέβαλε στην προεδρική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ επί της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, την οποία ο Μπάιντεν υποστήριξε.

Ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House απέκτησε τα δικαιώματα για βιβλία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα το 2017 σε τιμή που αναφέρθηκε ευρέως εκείνη την εποχή ότι ήταν της τάξης των 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν δημοσίευσε απομνημονεύματα μετά την πρώτη του θητεία. Ο εκδοτικός οίκος Alfred A. Knopf, ο οποίος, όπως και ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House, ανήκει στον Bertelsmann, πλήρωσε 15 εκατομμύρια δολάρια για τα απομνημονεύματα του προέδρου Μπιλ Κλίντον, «My Life», που εκδόθηκαν το 2004.

