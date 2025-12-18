«Ο χειρότερος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία», που οδήγησε τη χώρα «στα πρόθυρα της καταστροφής»: σε εξωτερικό τοίχο κάτω από κολόνες του κτιρίου της προεδρίας των ΗΠΑ, ανάμεσα σε πορτρέτα προκατόχων του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό του Τζο Μπάιντεν συνοδεύεται από επιγραφή που αναπαράγει μειωτικούς χαρακτηρισμούς του ρεπουμπλικάνου γι’ αυτόν — μη εξαιρουμένης της ταμπέλας «κοιμήσης» που του φόραγε σε κάθε ευκαιρία προεκλογικά (φωτογραφία, επάνω, από το ABC).

Η πλάκα επαναλαμβάνει εξάλλου τον ανυπόστατο ισχυρισμό ότι η εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020 ήταν αποτέλεσμα «κλοπής» και του επιρρίπτει την κύρια ευθύνη για το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία το 2022.

Ο Τραμπ σημειώνει κάτω από το πορτρέτο του Μπάιντεν ότι η εκλογική νίκη του το 2020 ήταν αποτέλεσμα «κλοπής»

President Trump has installed plaques underneath portraits of presidents at the White House, using them to insult and make unfounded claims about some of his predecessors, including Joe Biden and Barack Obama. Read more: https://t.co/yokRaGpSYM pic.twitter.com/0oWl1xa2I1 — ABC News Politics (@ABCPolitics) December 17, 2025

Ηδη όταν είχε παρουσιαστεί αυτή η γκαλερί προεδρικών πορτρέτων, ο Τζο Μπάιντεν έλαμπε διά της απουσίας του: αντί για το πορτρέτο του, είχε αναρτηθεί φωτογραφία autopen — αυτόματου μηχανήματος αναπαραγωγής της προεδρικής υπογραφής.

Το χωρατό παρέπεμπε στον ισχυρισμό του κ. Τραμπ ότι ο δημοκρατικός προκάτοχός του έπασχε από άνοια και δεν γνώριζε καν τι υπογραφόταν στο όνομά του.

Ο Λευκός Οίκος δεν σταμάτησε εκεί. Κάτω από το πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα, η επιγραφή με τα βιογραφικά στοιχεία αναφέρει πως ο πρώτος αφροαμερικανός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν «από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες της ιστορίας της χώρας».

Συμπεριλαμβάνει εξάλλου το μεσαίο όνομά του («Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα»), όπως αρεσκόταν να κάνει ο κ. Τραμπ, για να δίνει τροφή στις θεωρίες συνωμοσίας για την καταγωγή του δημοκρατικού.

Trump just put plaques under Obama and Biden’s White House pictures 😂😂😂 pic.twitter.com/tAcsjJ1M51 — Natalie F Danelishen (@Chesschick01) December 18, 2025

Κάτω από το δικό του πορτρέτο, βιογραφικό κείμενο φυσικά τον εξυμνεί. Αναφέρει πως ο κ. Τραμπ έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, κάτι που ανήκει μάλλον στη σφαίρα της φαντασίας, κι ότι έφερε επενδύσεις τρισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ, κάτι αναπόδεικτο.

Γέμισε με πορτρέτα του…

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταμορφώνει το κτίριο της προεδρίας κατά τα γούστα του.

Διέταξε να κατεδαφιστεί τμήμα του για να ανεγερθεί πελώρια αίθουσα χορού, πολλαπλασίασε τις επίχρυσες διακοσμήσεις και τα πορτρέτα του στον χώρο, αντίθετα με τα ως τώρα πολιτικά ήθη, που ήθελαν τον εν ενεργεία αμερικανό πρόεδρο να μην βλέπει πορτρέτο του τοποθετημένο στον χώρο παρά αφού αποχωρήσει από το αξίωμα.

Πηγή: ΑΠΕ