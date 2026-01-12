Πήρε εξιτήριο και αναρρώνει στο σπίτι η Ζωζώ Σαπουντζάκη – «Γράψανε ότι απεβίωσε και αυτό είναι τρομερό»
«Είναι τρομερό να παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε αν πέθανε», δήλωσε μεταξύ άλλων η Σταυρίνα Ευστρατιάδου για την Ζωζώ Σαπουντζάκη
Η Ζωζώ Σαπουντζάκη επέστρεψε στο σπίτι της μετά το εξιτήριο που έλαβε από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε. Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, η 92χρονη είναι σε καλή κατάσταση, με τον οργανισμό της να ανταποκρίνεται θετικά από την πρώτη στιγμή στη φαρμακευτική αγωγή που της χορηγήθηκε. Τόσο η ίδια όσο και οι φίλοι της εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η περιπέτεια υγείας έχει πλέον ξεπεραστεί.
Αν και αρχικά υπήρχε η εκτίμηση πως θα έπαιρνε εξιτήριο σήμερα, 12 Ιανουαρίου, τελικά αυτό συνέβη νωρίτερα. Η Ζωζώ Σαπουντζάκη αποχώρησε από το νοσοκομείο το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου και συνεχίζει την ανάρρωσή της στην οικία της.
«Γράψανε ότι απεβίωσε και αυτό είναι τρομερό»
«Πήρε εξιτήριο, είναι καλά, αισιόδοξη. Μας είπε ο γιατρός να αναρρώσει και μετά θα βγούμε όλοι έξω να το γιορτάσουμε. Στο νοσοκομείο ήρθαν πολλοί φίλοι της. Γράψανε ότι απεβίωσε και αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό να παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε αν πέθανε», δήλωσε αρχικά στην εκπομπή Το Πρωινό, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία εδώ και πολλά χρόνια είναι φίλη με την Ζωζώ Σαπουντζάκη.
«Κι όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά σχόλια κάθε φορά που μπαίνει στο νοσοκομείο. Λένε “πολύ έζησε” κλπ. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά. Έτσι θα μιλούσαν αν αυτό αφορούσε τη μαμά τους, τη θεία τους; Η Ζωζώ πρέπει να ακούει μόνο ευχάριστα πράγματα», συνέχισε λέγοντας η συνεργάτιδα και φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη.
